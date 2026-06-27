Halk TV Türkiye 10 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması talebi Meclis'te

10 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması talebi Meclis'te TBMM Başkanlığı'na 8'i CHP'li olmak üzere 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığı tarafından Karma Komisyona havale edildi.