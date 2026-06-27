10 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması talebi Meclis'te
TBMM Başkanlığı'na 8'i CHP'li olmak üzere 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığı tarafından Karma Komisyona havale edildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyona havale edildi.
Sevk edilen milletvekilleri 8'i CHP'li ikisi ise İYİ Partili ve bağımsız isimlerden oluşuyor.
SEVK EDİLEN İSİMLER BELLİ OLDU
Karma Komisyona sevk edilen dosyaların ait olduğu milletvekillerinin isimleri şu şekilde:
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır
CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu
CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal (2 dosya)
CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf
CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı
CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı
CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan
Bağımsız İstanbul Milletvekili Selim Temurci