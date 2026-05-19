10 metrelik duvardan atlayıp küçük Eslem'i böyle kurtardı! Askeri eğitim bir canı kurtardı

Olay, 12 Mayıs günü Borçka ilçesine bağlı Aksu Mahallesi’nde yaşandı. Köprü ayağının bulunduğu bölgede duran 11 yaşındaki Eslem Yenilmez, ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek dereye düştü. Debisi yüksek akıntıya kapılan küçük çocuk, suda çırpınarak yaklaşık 300 metre boyunca sürüklendi. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesiyle bölgede bir can pazarı kuruldu. Eslem’in sürüklendiği noktanın yaklaşık 10 metre yukarısında bulunan istinat duvarında toplanan vatandaşlar, kurtarma çalışması için harekete geçti.

ÖLÜME MEYDAN OKUYAN 10 METRELİK ATLAYIŞ

Çevredeki vatandaşlardan Okan Solmaz, yüzme bilmemesine rağmen duvardaki demirlere tutunarak dereye inerken, ilçede işçi olarak çalışan Kemal Ateş ise risk alarak yaklaşık 10 metre yükseklikteki duvardan buz gibi suya atladı. Akıntıyla yarışan Ateş, yüzerek ulaştığı Eslem’i kıyıya çıkarmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ve itfaiye ekipleri, vatandaşların da desteğiyle halat kullanarak küçük Eslem’i bulunduğu noktadan yola çıkardı. Hazır bekleyen ambulansla hastaneye kaldırılan Eslem Yenilmez’in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

ASKERİ EĞİTİM HAYAT KURTARDI

11 yaşındaki bir çocuğun hayata tutunmasını sağlayan Kemal Ateş’in, bu cesareti sergilemesindeki en büyük etkenin aldığı profesyonel eğitim olduğu anlaşıldı. Askerlik görevini "Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı"nda dalgıç olarak yapan Ateş, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"Olay günü oradan tesadüfen geçiyordum. Bir sürü tesadüf bir araya toplandı. Hep birlikte bir olaya şahit olduk. Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı'nda askerlik yaptım. Dalgıç olarak eğitim aldım. Genel yaşantımda da sporla ilgileniyorum. ‘En fazla ne olur ki’ diye düşünüp atladım. O an gereğini yapmak gerekiyordu, onu yaptım. Okan kardeşim de iyi ki vardı. Orada çaresiz kaldığım anda Okan geldi sağ olsun."

PROTOKOLDEN TEŞEKKÜR VE PLAKET

Canlarını hiçe sayarak suya giren Kemal Ateş ve Okan Solmaz’ın bu davranışı ilçede büyük yankı uyandırdı. Borçka Kaymakamı Betül Büyükkılıç ve Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, Kemal Ateş’e teşekkür belgesi takdim ederken; Borçka Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Pertav ise plaket verdi. İlçe esnafı da gösterilen fedakarlığa sessiz kalmayarak iki isme çeşitli armağanlar sundu.

Belediye Başkanı Ercan Orhan, yaşanan olayın ardından yaptığı açıklamada, "Kardeşimiz önemli bir olaya imza attı. İnsan olduğumuzu, insan olmanın ne demek olduğunu hepimize gösterdi. Bu davranışı takdire şayandı. Onur ve gurur duyduk. Bize ihtiyacı olduğu her an kapımız ardına kadar açıktır. Bir can kurtardı. Bu son derece önemliydi. Onun adına bizleri arayan çok oldu. Gurur duyduklarını ifade ettiler" ifadelerini kullandı.