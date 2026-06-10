Ankara barajları su oranında tarihi rekor kırdı ama asıl sınav şimdi başlıyor

ASKİ'nin 10 Haziran verilerine göre Ankara barajlarında toplam doluluk yüzde 49,21, aktif doluluk ise yüzde 43,30 seviyesinde. Hedef olan yüzde 50'ye hala yaklaşık 0,8 puan mesafe var.

Ankara'da günlük su tüketimi 1,49 milyon metreküpe çıkarken barajlara gelen su 1,54 milyon metreküpte kaldı. İki rakam arasındaki fark yalnızca 47 bin metreküp. Denge bu denli sıkışınca doluluk artışı neredeyse tamamen durdu.

Haziran ayında yağışlarının azalması, kar erimesinde sona gelinmesi ve sıcaklıkların artmasıyla bu dengenin bozulması, doluluk artışının tümüyle durması ya da tersine dönmesi an meselesi.

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI (10 HAZİRAN 2026)

Çamlıdere Barajı: %43,86

%43,86 Kesikköprü Barajı: %100

%100 Kargalı Barajı: %100

%100 Akyar Barajı: %84,30

%84,30 Eğrekkaya Barajı: %81,50

%81,50 Kavşakkaya Barajı: %71,61

%71,61 Çubuk 2 Barajı: %70,38

%70,38 Kurtboğazı Barajı: %34,45

%34,45 Peçenek Barajı: % 30,41

30,41 Türkşerefli Barajı: %10,14

HAZİRANDA ALINAN SU GEÇEN YILI DÖRDE KATLADI, AMA ASIL SINAV ÖNÜMÜZDE

Ankara barajlarının 10 Haziran tablosunda en çarpıcı veri, haziran ayının su girişi. Yalnızca 10 günde 19,6 milyon metreküp su barajlara aktı. Bu rakam geçen yılın tüm haziran toplamının 3,5 katı. Ocaktan bu yana barajlara gelen toplam su 718 milyon metreküpü aştı ve 1992'den bu yana kırılmamış rekoru daha da uzatıyor.

Ancak bu bol su döneminin sonuna gelindiği anlaşılıyor. Ankara'da bir haftada günlük su tüketiminde yüzde 20'yi aşkın bir artış yaşandı. Çamlıdere'den çekilen günlük su 867 bin metreküp, Kurtboğazı'ndan 492 bin metreküp su çekildi.

Aktif kullanılabilir su miktarı ise 564 milyon metreküp. Günlük tüketime bölündüğünde Ankara'nın yaklaşık 378 günlük su rezervi olduğu görülüyor. Başkent yaza tarihinin bol su miktarıyla girse e günlük tüketimin hız kazanması, Çamlıdere üzerindeki baskının yaz boyu artmaya devam edeceğine işaret ediyor.

ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

BARAJ DOLULUK ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

Ankara 2025 yılında barajlara yalnızca 182 milyon metreküp su gelmesiyle son yılların en ağır kuraklık dönemini yaşadı; aktif doluluk yüzde 1,60'a kadar gerileyerek barajlar fiilen tükenme noktasına geldi. Bu yıl aynı dönemde 718 milyon metreküpü aşan su girişiyle tablo kökten değişti. Yine de günlük tüketimin artmaya başlaması, doluluk oranlarının yaz boyunca dikkatle izlenmesini gerektiriyor.

DOLULUK ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Barajda biriken suyun o barajın taşıyabileceği en fazla suya bölünmesiyle elde edilen yüzde, doluluk oranını veriyor. Yağışlar ve kar erimeleri bu oranı yükseltirken kentsel tüketim ve sıcak havalardaki buharlaşma düşürüyor. ASKİ bu veriyi her gün güncelleyerek kamuoyuyla paylaşıyor.

TOPLAM DOLULUK İLE AKTİF DOLULUK NEDEN FARKLI?

Barajların tabanında fiziksel nedenlerle pompalanıp şebekeye aktarılamayan bir su katmanı bulunuyor, buna ölü hacim deniyor. Toplam doluluk bu kullanılamaz kısmı da kapsarken, aktif doluluk yalnızca Ankaralıların musluklarına gerçekten ulaştırılabilecek suyu ölçüyor. Bugün toplam yüzde 49,21, aktif yüzde 43,30. Aradaki farkın kaynağı ölü hacim.

ANKARA İÇİN GÜVENLİ DOLULUK SEVİYESİ KAÇTIR?

Anakara barajları için toplam dolulukta yüzde 30'un altı kritik bölge, aktif dolulukta yüzde 20'nin altı alarm noktası olarak kabul ediliyor. Yaz öncesinde toplam dolulukta yüzde 40-50 bandına ulaşılması hedefleniyor. Ankara'nın baraj kapasitesi yıllık ihtiyacının yaklaşık üç katı olduğundan düşük görünen oranlar bile büyük miktarlarda suya karşılık gelebiliyor.

SU SEVİYESİ DÜŞTÜĞÜNDE ANKARA'DA NE YAŞANIYOR?

Barajlarda su miktarı düştükçe önce şebekedeki su baskısı zayıflıyor ve yüksek katlara su ulaşmakta güçlük çekiliyor. Ardından belirli saatlerde veya semtlerde dönüşümlü kesintiler devreye giriyor. 2025 Aralık'ında aktif doluluk yüzde 1,60'a gerilediğinde Ankara fiilen susuz kalmanın eşiğine gelmişti.

ANKARA BARAJLARINDAKİ SU HANGİ AMAÇLARLA KULLANILIYOR?

Başkentin dokuz barajı ağırlıklı olarak içme ve kullanma suyu üretiyor. Kızılırmak üzerindeki Kesikköprü Barajı ise aynı zamanda yıllık yaklaşık 250 GWh hidroelektrik enerji üretiyor. Kentin su yükünün büyük bölümünü taşıyan Çamlıdere'den çekilen su, 47 kilometrelik boru hattıyla Türkiye'nin en büyük içme suyu arıtma tesisi İvedik İSAT'a ulaşıyor ve oradan başkentin musluklarına veriliyor.