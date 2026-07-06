Kocaeli'de kısa süre önce kapılarını açan Körfez Aqua, ücretsiz ziyaret döneminde binlerce kişiyi ağırlamasının ardından ücretli tarifede de yoğun ilgi görmeye devam ediyor. İlk 10 günde 189 bin 760 ziyaretçiyi ağırlayan akvaryumda, uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.

Körfez Aqua açıldığı ilk günlerde ücretsiz hizmet verirken ziyaretçi akınına uğradı. Akvaryum, açılış gününde 15 bin 150, ikinci gününde ise 21 bin 659 kişiyi ağırlayarak dikkat çekici rakamlara ulaştı. İlk 10 günün sonunda toplam ziyaretçi sayısı 189 bin 760'a çıktı.

ÜCRETLİ OLSA DA İLGİ AZALMADI

Özgür Kocaeli'den Adem Turgut'un yazısına göre, ücretsiz dönemin sona ermesiyle ziyaretçi sayısının düşeceği yönünde beklentiler oluşsa da tablo değişmedi.

Akvaryumu gezmek isteyen vatandaşlar, bu kez bilet alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Ziyaretçiler, tentelerin altında yaklaşık yarım saat bekleyerek giriş yaptı.

BİLET FİYATLARI

Körfez Aqua'da tam bilet 300 lira, öğrenci bileti 100 lira olarak uygulanıyor. Ayrıca 3 kişilik aile paketi 500 lira, 4 kişilik aile paketi 600 lira, 5 kişilik aile paketi ise 700 liradan satışa sunuluyor.

Ücretli sisteme geçilmesine rağmen akvaryuma olan ilginin devam etmesi dikkat çekti. Özellikle yaz tatiliyle birlikte ziyaretçi sayısındaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.