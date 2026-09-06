10 gün cezaevinde tekli koğuşta kaldı! Gökay Çakır tek tek anlattı: Gururla girdik, gururla çıktık

Yıldızlar SSS Holding’e ait Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçilerinin ödenmeyen ücret ve tazminat hakları için sürdürülen eylemler esnasında tutuklanan Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, 4 Eylül'de 10 günlük tutukluluk sürecinin ardından tahliye edildi. Sendikanın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu ile birlikte özgürlüğüne kavuşan Çakır, yaşanan süreçle ilgili konuştu.

"GURURLA GİRDİK, GURURLA ÇIKTIK"

İşçilerin haklı mücadelesine vurgu yapan Çakır, şu ifadeleri kullandı:

"Cezaevine girdik, yattık. Gururla girdik, gururla çıktık. İşçi kardeşlerimiz kazandı. Bizler cezaevinde yatmaya hazırız, yeter ki işçiler kazansın. İşçi kardeşlerimizin kaybetmesine göz yumamayız. Mücadele ediyoruz. Dikenli yollarda diken batabilir. Saygı duyuyoruz. İnsana, halkımıza değer veriyoruz. Bize ne yakışıyorsa onu yapacağız.

"HİÇBİR ZAMAN İŞÇİNİN OLMAYAN HAKKINI İSTEMEDİK"

Yedi yıldır sürdürdükleri sendikal mücadelede usulsüz bir adım atmadıklarını belirten Gökay Çakır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Bağımsız Maden-İş Sendikası'yız. Yedi seneden beri bütün halkımız iyi biliyor ki hiçbir zaman yanlış adım atmadık. Hiçbir zaman işçinin olmayan hakkını istemedik. Eninde sonunda da kazandık. Hiçbir zaman suç işlemedik. Bu yollar inişli çıkışlıdır. Bu yolları biliyoruz, tanıyoruz. Devletimizi biliyoruz, vatandaşımızı biliyoruz; ona göre de hareket etmeye çalışıyoruz."

"TEKLİ KOĞUŞTA KALDIM"

Mücadeleleri sırasında yaşadıkları cezaevi günlerini aktaran ve cezaevinde herhangi bir kötü muameleye maruz kalmadığını dile getiren Çakır, süreci şu sözlerle detaylandırdı:

"Cezaevinde tekli koğuşta kaldım. Oradaki mahkum arkadaşlarla iletişimim olmadı. Birkaç insandan fazla birisini görmedim. Gardiyanlar ilgilendi, işlerini yaptılar"

"HAKKIMIZI ARAYACAĞIZ"

Halkın ve işçilerin yanında durmayı sürdüreceklerini belirten Sendika Başkanı Çakır, açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:

"Millet çok önemlidir bizim için. Bizim için milletimiz, halkımız değerlidir. Onların haklı mücadelesinde Bağımsız Maden-İş olarak yanlarındayız. Hakkımızı arayacağız. Kimsenin hakkını yemeyiz, kimseye de hakkımızı yedirmeyiz." (ANKA)