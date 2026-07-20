10 dakikada 170 milyon liralık vurgun: Fatih'te film gibi soygun kamerada

İstanbul Fatih'e bağlı Mimar Hayrettin Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcu deposunda film sahnelerini aratmayan bir soygun gerçekleşti. 14 Temmuz'da meydana gelen olayda 14 Temmuz'da meydana gelen olayda, iş merkezine valizle giren şüpheliler, depoda bulunan 51 kilo 482 gram ağırlığındaki eritilmiş hurda altını hedef aldı. Yaklaşık 10 dakika gibi kısa bir sürede piyasa değeri 170 milyon lirayı bulan altınları valize dolduran hırsızlar, soğukkanlı tavırlarıyla dikkat çekti.

POLİSTEN AYNI GÜN KAĞITHANE OPERASYONU

Soygunun ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını saniye saniye incelemeye aldı. Saha çalışmaları sonucunda şüphelilerin N.İ. ve E.İ. olduğunu tespit eden ekipler, olay günü düzenlenen operasyonla şüpheliler Kağıthane'deki adreslerinde yakalandı. Yapılan aramalarda çalınan 170 milyon lira değerindeki 51 kiloyu aşkın hurda altının tamamı eksiksiz bir şekilde bulundu.

VALİZLİ KAÇIŞ ANI KAMERADA

Ele geçirilen altınlar emniyet tarafından muhafaza altına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın şüpheli N.İ. ile E.İ., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Güvenlik kamerası kayıtlarına ise kadın şüpheli N.İ'nin kuyumcu deposunun bulunduğu iş merkezine geldikten kısa bir süre sonra elinde valizle rahat tavırlarla sokakta yürüdüğü anlar yansıdı. (AA)