1 ton 190 kiloluk “Bahri” 500 bin liraya satıldı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde hayvancılık yapan Harun Karabaş, "Bahri" ismini verdiği ve özenle yetiştirdiği boğasını bir süre önce satışa çıkardı.

Kantarda 1 ton 190 kilogram gelen simental cinsi kurbanlık boğa, yapılan sıkı pazarlıkların ardından 500 bin liraya alıcı buldu.

"ALICISINA HAYIRLI OLSUN"

Besici Karabaş, boğayı çok iyi beslediklerini söyledi.

İlçenin en ağır hayvanlarından birini sattıklarını belirten Karabaş, "Bu hayvana ve diğerlerine çok emek verdik. Alıcısına hayırlı olsun." dedi. (AA)