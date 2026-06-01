İZSU duyurdu: Pompa ve boru arızaları nedeniyle kesinti yaşayan mahalleler açıklandı
İzmir'de 1 Haziran Pazartesi günü 5 ilçede su kesintisi yaşanacak. Ödemiş'te pompa arızası nedeniyle 6 saat 40 dakikaya uzanan kesinti öne çıkarken Karabağlar'da 15 Mayıs'tan bu yana devam eden kesintiler bugün de sürecek.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
1 HAZİRAN 2026 İZMİR SU KESİNTİLERİ
1 Haziran 2026 Pazartesi günü İzmir'in 5 ilçesinde 15 farklı mahallede su kesintisi gerçekleşecek.
Kesinti gerçekleşecek ilçeler:
- Bayındır (1)
- Karabağlar (1)
- Konak (1)
- Ödemiş (2)
- Urla (1)
Kesinti gerçekleşmeyecek ilçeler:
- Aliağa
- Balçova
- Bayraklı
- Bergama
- Beydağ
- Bornova
- Buca
- Çeşme
- Çiğli
- Dikili
- Foça
- Gaziemir
- Güzelbahçe
- Karaburun
- Karşıyaka
- Kemalpaşa
- Kınık
- Kiraz
- Menderes
- Menemen
- Narlıdere
- Seferihisar
- Selçuk
- Tire
- Torbalı
1 HAZİRAN 2026 İZMİR BAYINDIR SU KESİNTİSİ
Bayındır
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 08:00 - 11:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Bıyıklar │ Camii │ Demircilik │ Hacı Beşir │ Hacı İbrahim │ Hatay │ Kurt │ Orta │ Yeni
- Sebep: Ana Boru Arızası
1 HAZİRAN 2026 İZMİR KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ
Karabağlar
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma - devam eden (pazar günleri, arefe günü ve 4 günlük Kurban Bayramı günleri hariç, 28 gün boyunca)
- Saat: 13:00 - 16:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Basın Sitesi
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları (arızalı branşman yenileme)
1 HAZİRAN 2026 İZMİR KONAK SU KESİNTİSİ
Konak
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 09:25 - 10:25 │ Süre: 1 saat
- Konum: Göztepe
- Sebep: Bölge Sayaç Bakımı
1 HAZİRAN 2026 İZMİR ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ
Ödemiş
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 08:20 - 15:00 │ Süre: 6 saat 40 dakika
- Konum: Emirli
- Sebep: Pompa Arızası
Ödemiş
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 09:22 - 11:22 │ Süre: 2 saat
- Konum: Seyrekli
- Sebep: Ana Boru Arızası
1 HAZİRAN 2026 İZMİR URLA SU KESİNTİSİ
Urla
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 08:30 - 11:30 │ Süre: 3 saat
- Konum: Altıntaş │ Sıra
- Sebep: Ana Boru Arızası
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi