İZSU duyurdu: Pompa ve boru arızaları nedeniyle kesinti yaşayan mahalleler açıklandı

İzmir'de 1 Haziran Pazartesi günü 5 ilçede su kesintisi yaşanacak. Ödemiş'te pompa arızası nedeniyle 6 saat 40 dakikaya uzanan kesinti öne çıkarken Karabağlar'da 15 Mayıs'tan bu yana devam eden kesintiler bugün de sürecek.

1 HAZİRAN 2026 İZMİR SU KESİNTİLERİ

1 Haziran 2026 Pazartesi günü İzmir'in 5 ilçesinde 15 farklı mahallede su kesintisi gerçekleşecek.

Kesinti gerçekleşecek ilçeler:

  1. Bayındır (1)
  2. Karabağlar (1)
  3. Konak (1)
  4. Ödemiş (2)
  5. Urla (1)

Kesinti gerçekleşmeyecek ilçeler:

  • Aliağa
  • Balçova
  • Bayraklı
  • Bergama
  • Beydağ
  • Bornova
  • Buca
  • Çeşme
  • Çiğli
  • Dikili
  • Foça
  • Gaziemir
  • Güzelbahçe
  • Karaburun
  • Karşıyaka
  • Kemalpaşa
  • Kınık
  • Kiraz
  • Menderes
  • Menemen
  • Narlıdere
  • Seferihisar
  • Selçuk
  • Tire
  • Torbalı

1 HAZİRAN 2026 İZMİR BAYINDIR SU KESİNTİSİ

Bayındır

  • Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
  • Saat: 08:00 - 11:00 │ Süre: 3 saat
  • Konum: BıyıklarCamiiDemircilikHacı BeşirHacı İbrahimHatayKurtOrtaYeni
  • Sebep: Ana Boru Arızası

1 HAZİRAN 2026 İZMİR KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ

Karabağlar

  • Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma - devam eden (pazar günleri, arefe günü ve 4 günlük Kurban Bayramı günleri hariç, 28 gün boyunca)
  • Saat: 13:00 - 16:00 │ Süre: 3 saat
  • Konum: Basın Sitesi
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları (arızalı branşman yenileme)

1 HAZİRAN 2026 İZMİR KONAK SU KESİNTİSİ

Konak

  • Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
  • Saat: 09:25 - 10:25 │ Süre: 1 saat
  • Konum: Göztepe
  • Sebep: Bölge Sayaç Bakımı

1 HAZİRAN 2026 İZMİR ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ

Ödemiş

  • Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
  • Saat: 08:20 - 15:00 │ Süre: 6 saat 40 dakika
  • Konum: Emirli
  • Sebep: Pompa Arızası

Ödemiş

  • Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
  • Saat: 09:22 - 11:22 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Seyrekli
  • Sebep: Ana Boru Arızası

1 HAZİRAN 2026 İZMİR URLA SU KESİNTİSİ

Urla

  • Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
  • Saat: 08:30 - 11:30 │ Süre: 3 saat
  • Konum: AltıntaşSıra
  • Sebep: Ana Boru Arızası
