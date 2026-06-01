İSKİ duyurdu: İstanbul'un 3 ilçesinde kesintiler öğlene kadar sürecek

İstanbul'da 1 Haziran Pazartesi günü 3 ilçede şebeke hattı arızaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak. Silivri'de sabah 09.52'de başlayan kesinti 4 saat 8 dakika sürerken Bayrampaşa ve Kağıthane'de kesintiler öğlen 13.00'te sona erecek.

1 HAZİRAN 2026 İSTANBUL SU KESİNTİLERİ

1 Haziran 2026 Pazartesi günü İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi gerçekleşecek.

Kesinti gerçekleşecek ilçeler:

  1. Bayrampaşa (1)
  2. Kağıthane (1)
  3. Silivri (1)

Kesinti gerçekleşmeyecek ilçeler:

  • Adalar
  • Arnavutköy
  • Ataşehir
  • Avcılar
  • Bağcılar
  • Bahçelievler
  • Bakırköy
  • Başakşehir
  • Beşiktaş
  • Beykoz
  • Beylikdüzü
  • Beyoğlu
  • Büyükçekmece
  • Çatalca
  • Çekmeköy
  • Esenler
  • Esenyurt
  • Eyüpsultan
  • Fatih
  • Gaziosmanpaşa
  • Güngören
  • Kadıköy
  • Kartal
  • Küçükçekmece
  • Maltepe
  • Pendik
  • Sancaktepe
  • Sarıyer
  • Sultanbeyli
  • Sultangazi
  • Şile
  • Şişli
  • Tuzla
  • Ümraniye
  • Üsküdar
  • Zeytinburnu

1 HAZİRAN 2026 İSTANBUL BAYRAMPAŞA SU KESİNTİSİ

  • Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
  • Saat: 10:08 - 13:00 │ Süre: 2 saat 52 dakika
  • Konum: Altıntepsi
  • Sebep: Şebeke Hattı Arızası (100 mm)

1 HAZİRAN 2026 İSTANBUL KAĞITHANE SU KESİNTİSİ

  • Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
  • Saat: 10:11 - 13:00 │ Süre: 2 saat 49 dakika
  • Konum: Seyrantepe
  • Sebep: Şebeke Hattı Arızası (100 mm)

1 HAZİRAN 2026 İSTANBUL SİLİVRİ SU KESİNTİSİ

  • Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
  • Saat: 09:52 - 14:00 │ Süre: 4 saat 8 dakika
  • Konum: Gümüşyaka
  • Sebep: Şebeke Hattı Arızası (100 mm)
