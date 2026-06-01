BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 53 noktasında kesintiler saatler sürecek
İstanbul'da 1 Haziran Pazartesi günü 25 ilçede 53 ayrı elektrik kesintisi gerçekleşecek. Arnavutköy, Bağcılar ve Zeytinburnu'nda kesintiler gece yarısı başlarken Başakşehir, Kağıthane ve Sultangazi'de 9 saate ulaşan kesintiler var.
1 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
Kesinti gerçekleşecek ilçeler:
- Arnavutköy (1)
- Ataşehir (1)
- Avcılar (1)
- Bağcılar (4)
- Başakşehir (1)
- Beşiktaş (1)
- Beykoz (1)
- Beylikdüzü (1)
- Beyoğlu (2)
- Büyükçekmece (1)
- Çatalca (1)
- Eyüpsultan (1)
- Fatih (1)
- Kağıthane (2)
- Kartal (5)
- Küçükçekmece (4)
- Pendik (5)
- Sancaktepe (1)
- Sarıyer (2)
- Silivri (1)
- Sultanbeyli (5)
- Sultangazi (2)
- Şile (5)
- Üsküdar (1)
- Zeytinburnu (3)
Kesinti gerçekleşmeyecek ilçeler:
- Adalar
- Bahçelievler
- Bakırköy
- Bayrampaşa
- Çekmeköy
- Esenler
- Esenyurt
- Gaziosmanpaşa
- Güngören
- Kadıköy
- Maltepe
- Şişli
- Tuzla
- Ümraniye
1 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Arnavutköy
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 00:05 - 06:00 │ Süre: 5 saat 55 dakika
- Konum: Ömerli, Nusret
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
1 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ataşehir
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 13:00 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Ardıç
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
1 HAZİRAN 2026 İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Avcılar
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Cihangir, Arpacı, Elma, Gök, Kayısı, Kızılcık, Ormanlı, Reşitpaşa, Sebzeci, Uygun, Yamaç, Çiğdem │ Merkez, Ahmet Taner Kışlalı, Berik, Demir, Menekşe, Pınar, Reşitpaşa, İncesu, Asya, Katip Ahmet, Talimhane
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
1 HAZİRAN 2026 İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bağcılar
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 00:30 - 06:00 │ Süre: 5 saat 30 dakika
- Konum: Yavuz Selim, 1000, 1021, 1022, 1024, 1025, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, Birlik, Hoca Ahmet Yesevi │ Çınar, 816, 820, 834, 835, 838, 839, 842 │ İnönü, 415, 426, 428, 435, 436, 437, 438, 439, 440, Hoca Ahmet Yesevi
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bağcılar
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yavuz Selim, 1000, 1021, 1022, 1024, 1025, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, Birlik, Hoca Ahmet Yesevi │ Çınar, 816, 820, 834, 835, 838, 839, 842 │ İnönü, 415, 426, 428, 435, 436, 437, 438, 439, 440, Hoca Ahmet Yesevi
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Bağcılar
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: 15 Temmuz, 1507, 1432, 1433, 1434, 1436, 1438, 1439, Gülbahar
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bağcılar
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 12:00 - 18:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Mahmutbey, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2459
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
1 HAZİRAN 2026 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Başakşehir
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Altınşehir, Barbaros, Berrak, Beypınarı, Can, Dinç, Esinti, G-5000, Göknar, Kaptan, Karacan, Taşova, Uluçınar, Çakmak, Asil, Aydemir, Bayar, Duman, Gülay, Muhsin Yazıcıoğlu, Osmanlı, Önder, Gümüşlü, Günay, Günsu, Muhsin Yazıcıoğlu, Taşova, Uğur, Yavuz
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
1 HAZİRAN 2026 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beşiktaş
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Bebek, Küçükbebek, Yeniyol Çıkmazı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
1 HAZİRAN 2026 İSTANBUL BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beykoz
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Caferbaba
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
1 HAZİRAN 2026 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beylikdüzü
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Dereağzı, Akvaryum, Aytaç, Begüm, Bostan, Darpane, Deniz, Duygu, Gökçe, Güneş, Hasan Tahsin, Işıl, Kıvanç, Merve, Mimar, Mithat Paşa, Sebat, Seçkin, Sungur, Sistem, Ziya Gökalp, Özel, Özkan
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
1 HAZİRAN 2026 İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beyoğlu
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kemankeş Karamustafapaşa, Denizciler, Dericiler, Döşemeci, Galata Şarap İskelesi, Gece Kuşu, Hamam, Hoca Tahsin, Karaali Kaptan, Karanlık Fırın, Karatavuk, Kemankeş, Kılıç Alipaşa Mescidi, Mumhane, Murakıp, Necatibey, Yuva │ Müeyyetzade, Necatibey
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Beyoğlu
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Hacımimi, Arap Oğlan, Döşemeci, Kanaryalı, Karınca, Kemeraltı, Necatibey, Sakızcılar, Vekilharç │ Kemankeş Karamustafapaşa, Akçe, Ali Paşa Değirmeni, Baş Cerrah
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
1 HAZİRAN 2026 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Büyükçekmece
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Celaliye, 18 Mart, Abide, Ak Meşe, Alan, Alemdar, Altınkaya, Alize, Anafartalar 1, Asil, Atacan, Atatürk 1, Atmaca, Atmacalar Çıkmazı, Bankalar, Barbaros, Baturalp, Belda, Birsen, Celalbey, Celaliye, Cumhuriyet, D-100 Karayolu, Dernek, Dikilitaş, Dolapdere, Doğuş, Dumlupınar, Eminönü, Erdemli, Fevzi Paşa 1, Funda 2, Gönenç, Gürcan Şahin, Güvercinlik, Hızır, Hür 1, Hürriyetim, Ihlamur 2, Irmak 1, Karadeniz, Karşıyaka, Kavaklı, Kebir, Kızılelma, Lodos, Meridyen, Meydan 1, Meyra, Millet 5, Mormenekşe, Namık Kemal, Orakçı, Ortabayır, Ortaklar, Oğuzlar, Saka 1, Seda 1, Sel, Selen 1, Sıra, Sude, Tezcanlı, Türkalı, Türkecan, Türksoy, Uludere, Ulus 1, Yavru Vatan, Yavuztürk, Çamlık, Çavuşoğlu, Çayır 1, Ötüken, Özgüç, Öztunç, Ülke, İnönü 1, İsmetpaşa 1, İstanbul, İzci Türk, Şerefbey │ Kamiloba, Asil, İstanbul │ Ulus, İsmetpaşa
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
1 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çatalca
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Hallaçlı, Aydın │ Yalıköy, Aykut │ Örencik, Acem Çıkmazı, Aksu, Aksöğüt, Atik Çıkmazı, Bilgili Çıkmazı, Dar, Galip, Gökçe Çıkmazı, Gülizar, Kavak, Kıvanç Çıkmazı, Kıvılcım Çıkmazı, Kıymet, Kızılcık Çıkmazı, Kibar, Konuk, Saral Çıkmazı, Serengül, Seçkin, Tepebaşı, Yazıcı, Yeryüzü, Çakmak, Çam, Örencik, Şehit Mustafa Altınan
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
1 HAZİRAN 2026 İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Eyüpsultan
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Göktürk Merkez, 1.Akasya, 1.Ay Işığı, 1.Can, 1.Sedir, 1.Selvi, 1.Yılmaz, 2.Efe, 2.Kartal, 2.Kavak, 2.Sarmaşık, 2.Söğüt, 3.Gürgen, 3.Ihlamur, 3.Manolya, 5.Menekşe, 10.Gül, Ardınç, Bacaderesi, Bağlarbaşı, Başdere, Camii, Cumhuriyet, Dolunay, Göktürk, Hacı Rıza, Harmanlar, Hilal, Köprübaşı, Orman, Pelit, Salkım, Soydan, Türkmen, Yeşim, Yiğit, Çam, Çamlık, Çeşmebaşı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
1 HAZİRAN 2026 İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ
Fatih
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Molla Gürani, Adnan Menderes Vatan, Gureba Hastanesi, Kaptan Sinan, Zaviye
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
1 HAZİRAN 2026 İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kağıthane
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Sultan Selim, Banu, Batanay │ Harmantepe, Cafer, Evlek, Güzeldere │ Çeliktepe, Alaca, Alkılıç, Alptekin, Baba İshak, Bahariye, Bayır, Bergama, Bozoklar, Boğazkesen, Candar, Dar, Defnenaz, Evren, Eyalet, Figen, Gayretli, Gediz, Gediz Çıkmazı, Genç Osman, Geylani, Göl, Gülbahçe, Güleser, Günyamaç, Gürdal, Güzeldere, Güzeltepe Çıkmazı, Hatmi, Hayırlı, Hoşsada, Hürmet, Kalem, Kalem Çıkmazı, Kanca, Kanuni, Karaşahin, Kartanesi, Kınık, Kıvılcım, Kıvılcım Çıkmazı, Kubilay, Kuytu, Mahmut Şevket Paşa, Melekotu, Mesudiye, Mevlüt Bakırtaş, Mutlu, Muşta, Namık Kemal, Nane, Okçular, Ozan, Paşazade, Selim, Suadiye, Telliturnam, Tibet, Ulubatlı, Utku, Vanilya, Yeniyol, Yıldırım Beyazıt, Yuva, Zencefil, Çakır, Çataltepe, Çemenzar, Çiçek, Özlem, Üsküp, Üçoklar, İlhanlar, Şah, Şehit Karakuşlar, Şehit Muharrem Öztürk, Şerefe
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Kağıthane
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Çağlayan, Ferdağ, Maya, Park, Sahra, Vatan, Zuhal
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
1 HAZİRAN 2026 İSTANBUL KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kartal
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 08:30 - 10:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Morsalkım, Serik, Safir, Yeşilırmak, Hazal, Çanakkale, Tecerdağı, Havza
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kartal
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Ulubey, Enderun, Mustafa Kemal, Anafartalar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kartal
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 11:00 - 13:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Cevizli D-100 Güney Yanyol, Uğur, Şehit Koray Karaca
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kartal
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 14:00 - 16:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Uğur, Yakacık, Çayırbaşı, Şehit Temel Bıyıklı, Düz, Taç, Şanlı, Andaç, Özgül, Ece
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kartal
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 14:00 - 17:30 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Mustafa Kemal, Şerefiye, Elazığ, Sakarya
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
1 HAZİRAN 2026 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Küçükçekmece
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Cennet, Hürriyet
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Küçükçekmece
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: İnönü, 1.Ömrüm, Dağlı, Maslak Çeşme
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Küçükçekmece
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 11:00 - 13:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Cennet, Kocatepe │ Yeşilova, Dumlupınar, Sakarya
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Küçükçekmece
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 13:00 - 15:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Yeni Mahalle, 1.Sel, Ara-1
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
1 HAZİRAN 2026 İSTANBUL PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Pendik
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Manolya, Çimen
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Pendik
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 14:30 │ Süre: 5 saat
- Konum: D 100, Filinta, Merih, Altın Yayla
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Pendik
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Olimpiyat, Ahu, Limon, Meşhur
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Pendik
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 11:30 - 13:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Çimen
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Pendik
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 14:00 - 16:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Çimen, Millet
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
1 HAZİRAN 2026 İSTANBUL SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sancaktepe
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 13:00 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Osmangazi, Dumlupınar, Zerdali, Akabe, Gazi, Necip Fazıl
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
1 HAZİRAN 2026 İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sarıyer
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 00:30 - 01:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Maslak, Ahi Evran, AOS 38, AOS 39, AOS 40, AOS 41, AOS 42, AOS 43, Büyükdere
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Sarıyer
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Bahçeköy Merkez, Adnan Menderes, Doğanbey, Fuştan, Serhatter, Valide Sultan, İnönü │ Bahçeköy Yeni, Doğanbey, Orta Selvi, Hanımeli, Karacaova, Serhatter, Valide Sultan, İnönü │ Bahçeköy Kemer │ Kemer
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
1 HAZİRAN 2026 İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Silivri
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Büyük Sinekli, Akvaryum Çıkmazı, Akça Çıkmazı, Akşemseddin, Batı Çeşme, Bordo, Botanik Bahçe, Dedeoğlu, Doğu Çeşme, Göktaşı, Karabey, Okçu, Papatya, PTT, Rakkas, Sebil, Taban Dere, Türker, Yasa, Zorlu Viraj, Çukurca │ Küçük Sinekli, PTT, Sebil, Taşova, Çanakpınar, Çukurca, Çuçurga
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
1 HAZİRAN 2026 İSTANBUL SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sultanbeyli
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 12:30 │ Süre: 3 saat
- Konum: Hisar, Ufuk, Tarhan
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sultanbeyli
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 13:00 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Mısır, Şule, Galip, Yağızlar, Liman, Harmantepe, İlhan, Gürel, Limon, Mimar Sinan, Yalın, Sevde, Bakkaloğlu
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sultanbeyli
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 13:00 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: İlhan, Mimar Sinan, Taha, Basra, Gürel, Harmantepe
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sultanbeyli
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 13:30 - 17:00 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Bilgin, Giresun, Veciz, Çelik, Selimiye, Hat
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sultanbeyli
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 14:30 - 16:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Kıvılcım, Dumlupınar, Hat, Aydınlık, Orta, Hasan Basri
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
1 HAZİRAN 2026 İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sultangazi
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Cebeci, 2481 │ Sultançiftliği, 16, 18, 19, Eski Edirne Asfaltı, Ordu │ İsmetpaşa, 104, 106, 107
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Sultangazi
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: 50. Yıl, 2000, 2001, 2002, 2006, 2021, 2023, 2024, 2025, 2026, 2028, 2029, 2030, 2032, 2033, 2036, 2037, 2038, 2042, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2053, 2054, 2055, 2056, 2059, 2078, 2080, 2081, 2082, 2105, 2189, 2190, A, A-2, B, C, I
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
1 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şile
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Gelincik, Hazine, Meteoroloji, Yeni Yol, Çamlık, Derin, Falih Rıfkı Atay, Güvercin, Üsküdar, Bayrak, Dr. Afitap İçier, İstavrit Bayırı, Kaftan, Eylül, Yeni Çeşme
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Şile
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 13:00 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Ebru, Ziver, Aydıntepe, Çevrem, Belde, Ahmetli
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Şile
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 18:00 │ Süre: 8 saat 30 dakika
- Konum: Mehmet Akif Ersoy, Kör, Menderes, Nurdoğan, Taşlıbayır, Çamlıdere, Çantarla, Embeyler, Akçe, Berfin, Civanmert, Esenyol, Tokat, Bayram, Hicret, Kışla, Nurhayat, Soğullu
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Şile
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 11:30 - 13:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: 2. Fener Aralığı, Eski Kabakoz, Eren, Tavanlı, 1. Cami Aralığı, Cami, Postane, Yazçiçeği, Cami Yokuşu, 3. Cami Aralığı, 75. Yıl, Şile Feneri, Balaban, Fener Yokuşu, Fener, 2. Kalafatçı, 1. Fener Aralığı, 23 Nisan, 2. Cami Aralığı, Liman, Bayır, Levent Birben
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Şile
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 14:00 - 16:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Üsküdar, Sevimli, Türkmen, Narlı, Çağdaş, Şahane, Çapkın, Saz, Dinç, Bıçkın, İmrendere, Ömür, İlke, Doku, Arzu, Ata, Girişim, Disiplin, Bent, Hanımeli
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
1 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Üsküdar
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 11:00 - 18:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Ekmekçibaşı, Dr. Fahri Atabey, Oda Çıkmazı, Odalar Çıkmazı, Tavukçubakkal, İttihat, Çavuşdere
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
1 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ
Zeytinburnu
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 00:30 - 06:00 │ Süre: 5 saat 30 dakika
- Konum: Sümer, 26/1, 26/3, 26/4
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Zeytinburnu
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kazlıçeşme, Abay, Genç Osman
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Zeytinburnu
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Sümer, 26/1, 26/3, 26/4
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
