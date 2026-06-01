BUSKİ açıkladı: Osmangazi'de bugün sular kesiliyor

Bursa'da 1 Haziran Pazartesi günü Osmangazi ilçesinde 3 mahallede su kesintisi yaşanacak. Arıza kaynaklı kesintiler sabah 10.00'da başlayıp öğle saatlerine kadar sürecek; en uzun kesinti 2 saat olarak planlandı.

1 HAZİRAN 2026 BURSA SU KESİNTİLERİ

1 Haziran 2026 Pazartesi günü Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3 farklı mahallede su kesintisi gerçekleşecek.

Kesinti gerçekleşecek ilçeler:

  1. Osmangazi (3)

Kesinti gerçekleşmeyecek ilçeler:

  • Büyükorhan
  • Gemlik
  • Gürsu
  • Harmancık
  • İnegöl
  • İznik
  • Karacabey
  • Keles
  • Kestel
  • Mudanya
  • Mustafakemalpaşa
  • Nilüfer
  • Orhaneli
  • Orhangazi
  • Yenişehir
  • Yıldırım

1 HAZİRAN 2026 BURSA OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

Osmangazi

  • Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
  • Saat: 10:00 - 11:00 │ Süre: 1 saat
  • Konum: Armutköy, Güneş
  • Sebep: Arıza

Osmangazi

  • Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
  • Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Başaran, Başak
  • Sebep: Arıza

Osmangazi

  • Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
  • Saat: 10:30 - 12:00 │ Süre: 1 saat 30 dakika
  • Konum: Yunuseli, 793. Sokak
  • Sebep: Arıza
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
