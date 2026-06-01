BUSKİ açıkladı: Osmangazi'de bugün sular kesiliyor
Bursa'da 1 Haziran Pazartesi günü Osmangazi ilçesinde 3 mahallede su kesintisi yaşanacak. Arıza kaynaklı kesintiler sabah 10.00'da başlayıp öğle saatlerine kadar sürecek; en uzun kesinti 2 saat olarak planlandı.
1 HAZİRAN 2026 BURSA SU KESİNTİLERİ
1 Haziran 2026 Pazartesi günü Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3 farklı mahallede su kesintisi gerçekleşecek.
Kesinti gerçekleşecek ilçeler:
- Osmangazi (3)
Kesinti gerçekleşmeyecek ilçeler:
- Büyükorhan
- Gemlik
- Gürsu
- Harmancık
- İnegöl
- İznik
- Karacabey
- Keles
- Kestel
- Mudanya
- Mustafakemalpaşa
- Nilüfer
- Orhaneli
- Orhangazi
- Yenişehir
- Yıldırım
1 HAZİRAN 2026 BURSA OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ
Osmangazi
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 11:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Armutköy, Güneş
- Sebep: Arıza
Osmangazi
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Başaran, Başak
- Sebep: Arıza
Osmangazi
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 10:30 - 12:00 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Yunuseli, 793. Sokak
- Sebep: Arıza
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi