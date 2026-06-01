UEDAŞ açıkladı: Nilüfer'de iki ayrı noktada sabah kesintisi uygulanacak
Bursa'da 1 Haziran Pazartesi günü Nilüfer ilçesinde 2 ayrı elektrik kesintisi yaşanacak. Altınşehir'de abone talebi kapsamında sabah 09.00-12.00 arasında 3 saatlik, Hasanağa'da ise 10.00-11.00 saatleri arasında 1 saatlik kesinti planlandı.
1 HAZİRAN 2026 BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
1 Haziran 2026 Pazartesi günü Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 2 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek.
Kesinti gerçekleşecek ilçeler:
- Nilüfer (2)
Kesinti gerçekleşmeyecek ilçeler:
- Büyükorhan
- Gemlik
- Gürsu
- Harmancık
- İnegöl
- İznik
- Karacabey
- Keles
- Kestel
- Mudanya
- Mustafakemalpaşa
- Orhaneli
- Orhangazi
- Osmangazi
- Yenişehir
- Yıldırım
1 HAZİRAN 2026 BURSA NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Nilüfer
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 11:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Hasanağa, Pınar(590), Gazi Selçuk, Mercan(590), Mustafa Kemal Paşa(590), Dik(590)
- Sebep: Abone Bağlama
Nilüfer
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Altınşehir, 205.(280), 206.(280)
- Sebep: AG Müşteri Talebi
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi