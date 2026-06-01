Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye UEDAŞ açıkladı: Nilüfer'de iki ayrı noktada sabah kesintisi uygulanacak

UEDAŞ açıkladı: Nilüfer'de iki ayrı noktada sabah kesintisi uygulanacak

Bursa'da 1 Haziran Pazartesi günü Nilüfer ilçesinde 2 ayrı elektrik kesintisi yaşanacak. Altınşehir'de abone talebi kapsamında sabah 09.00-12.00 arasında 3 saatlik, Hasanağa'da ise 10.00-11.00 saatleri arasında 1 saatlik kesinti planlandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
UEDAŞ açıkladı: Nilüfer'de iki ayrı noktada sabah kesintisi uygulanacak

1 HAZİRAN 2026 BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

1 Haziran 2026 Pazartesi günü Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 2 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek.

BUSKİ açıkladı: Osmangazi'de bugün sular kesiliyorBUSKİ açıkladı: Osmangazi'de bugün sular kesiliyor

Kesinti gerçekleşecek ilçeler:

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın
  1. Nilüfer (2)

Kesinti gerçekleşmeyecek ilçeler:

  • Büyükorhan
  • Gemlik
  • Gürsu
  • Harmancık
  • İnegöl
  • İznik
  • Karacabey
  • Keles
  • Kestel
  • Mudanya
  • Mustafakemalpaşa
  • Orhaneli
  • Orhangazi
  • Osmangazi
  • Yenişehir
  • Yıldırım

1 HAZİRAN 2026 BURSA NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ

Nilüfer

  • Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
  • Saat: 10:00 - 11:00 │ Süre: 1 saat
  • Konum: Hasanağa, Pınar(590), Gazi Selçuk, Mercan(590), Mustafa Kemal Paşa(590), Dik(590)
  • Sebep: Abone Bağlama

Nilüfer

  • Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
  • Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
  • Konum: Altınşehir, 205.(280), 206.(280)
  • Sebep: AG Müşteri Talebi
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Bursa Elektrik Kesintisi
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro