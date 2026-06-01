ASKİ duyurdu: 21 saatlik su kesintisi bu akşam bitecek

Ankara'da 1 Haziran Pazartesi günü Kahramankazan ilçesi Saray Mahallesi'nde su kesintisi yaşanacak. Ana iletim hattındaki arıza nedeniyle dün gece 22.00'de başlayan kesinti 21 saat sürecek; mahalleye su bu akşam 19.00'da gelecek.

1 HAZİRAN 2026 ANKARA SU KESİNTİLERİ

1 Haziran 2026 Pazartesi günü Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Saray Mahallesi'nde su kesintisi gerçekleşecek.

Kesinti gerçekleşecek ilçeler:

  1. Kahramankazan (1)

Kesinti gerçekleşmeyecek ilçeler:

  • Akyurt
  • Altındağ
  • Ayaş
  • Bala
  • Beypazarı
  • Çamlıdere
  • Çankaya
  • Çubuk
  • Elmadağ
  • Etimesgut
  • Evren
  • Gölbaşı
  • Güdül
  • Haymana
  • Kalecik
  • Keçiören
  • Kazan
  • Kızılcahamam
  • Mamak
  • Nallıhan
  • Polatlı
  • Pursaklar
  • Sincan
  • Şereflikoçhisar
  • Yenimahalle

1 HAZİRAN 2026 ANKARA KAHRAMANKAZAN SU KESİNTİSİ

Kahramankazan

  • Tarih: 31 Mayıs 2026 Pazar - 1 Haziran 2026 Pazartesi
  • Saat: 22:00 - 19:00 │ Süre: 21 saat
  • Konum: Saray, Atom Cad, TAİ Hab Bölgesi, 164
  • Sebep: Ana Boru Arızası (Ø700 içme suyu ana iletim hattı)
