Başkent Elektrik açıkladı: Sabahtan akşama kesintiler peş peşe geliyor
Ankara'da 1 Haziran Pazartesi günü 16 ilçede 36 ayrı elektrik kesintisi gerçekleşecek. Akyurt, Bala, Keçiören, Mamak, Nallıhan ve Polatlı'da 8 saate ulaşan kesintiler öne çıkarken kesintilerin tamamı şebeke iyileştirme çalışmalarından kaynaklanıyor.
1 HAZİRAN 2026 ANKARA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
1 Haziran 2026 Pazartesi günü Ankara'nın 16 ilçesinde 36 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek.
Kesinti gerçekleşecek ilçeler:
- Akyurt (2)
- Ayaş (2)
- Bala (2)
- Çamlıdere (1)
- Çankaya (3)
- Çubuk (1)
- Etimesgut (2)
- Gölbaşı (1)
- Kahramankazan (2)
- Keçiören (1)
- Mamak (5)
- Nallıhan (1)
- Polatlı (2)
- Pursaklar (1)
- Sincan (6)
- Yenimahalle (4)
Kesinti gerçekleşmeyecek ilçeler:
- Altındağ
- Beypazarı
- Elmadağ
- Evren
- Güdül
- Haymana
- Kalecik
- Kızılcahamam
- Şereflikoçhisar
1 HAZİRAN 2026 ANKARA AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Akyurt
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: Okul, 2227, Karanfil, 2231, Fatih, Bilge, Sağlık, Güneşevler, Gazi Osman Paşa, Gazi Ömer, Yeşilyurt, Kutludüğün, 100. Yıl, Atatürk, Cami
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Akyurt
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 15:30 - 17:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Ahmetadil, Ömür, Meneviş, Kuzgun, Yaylagül, Güvenlik
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
1 HAZİRAN 2026 ANKARA AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ayaş
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Peçenek, Maden, Şehit Serkan Öğütçü, Dilber, Efe, 157, 158, Vakit, Dinçer, Ergi, Ata, Zeki Uğur, 159, Bilgin
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Ayaş
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 15:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Başbereket, Ayaş Ankara
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
1 HAZİRAN 2026 ANKARA BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bala
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Gülbağı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Bala
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Gülbağı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
1 HAZİRAN 2026 ANKARA ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çamlıdere
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Cumhuriyet, Meşeler, Küçük Mahalle, Harman, Sanayi 1, Yurdagül, Barış, Mehmet Şenses, Mustafa Talat Güler, Peşeki, Mehmet Bahattin Dinçmen, Mustafa Karagöz, Ali Özdemir, Özsoy, Mustafa Al, Mustafa Talat Güler, Sanayi 2
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
1 HAZİRAN 2026 ANKARA ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çankaya
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 11:30 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Bağlar, Serhat
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 12:30 - 15:00 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Narman, Sarıcakaya, Mahmudiye, Seyran, Seyitgazi, Mihalıcık, Kemah, Olur, Tortum, Tekman, Şehit Oğuz
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 15:30 - 17:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Ahmetadil, Ömür, Meneviş, Kuzgun, Yaylagül, Güvenlik
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
1 HAZİRAN 2026 ANKARA ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çubuk
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 09:15 - 12:15 │ Süre: 3 saat
- Konum: 2. Aşağıemirler, Adnan Menderes, Can, Sığırlıhacı, Kuzuören, Melikşah, Yazır, 52, 75, 59, Yazır Küme, Tuğla, 50, Çağrıbey Küme, 57, Tuğrulbey, Beşevler, Kutuören, Gümüşyayla
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
1 HAZİRAN 2026 ANKARA ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Etimesgut
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: 11, 10
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etimesgut
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: 4356, Eskişehir Devlet Yolu, Dumlupınar, 4351, Turkuaz Mahallesi Kuyupınar Mevkii, Yukarı Yurtçu, Safahat, 4368, 4409, 4353, 4415, 4385
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
1 HAZİRAN 2026 ANKARA GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gölbaşı
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 16:30 │ Süre: 7 saat
- Konum: Şehit Bekir Ferhat Kaya, 167, Şehit İbrahim Alver, Beyobası Köyü Küme Evleri, 164, 159, Oba Yolu Küme Evleri, 70, Meydan 1, Meydan 2, Mezarlık 3, 80, 55, 57, Su Deposu, Meydan, 56, 47, 41, 51, 52, 30, Hilmi Şen, 49, 48, 168, 190, Elmalık, 19, Menekşe, Cengiz Topel, 53, Su Deposu Sok4, 63, Menekşe 2, 2, Emniyet 1, 2 Sokak 11, Ali İhsan Kalmaz, 50, 2, Dikmen Yolu, 33, Namık Kemal 15, Ofis, Mezarlık, Namık Kemal 7, 10, Yenilli, 88, 156, 26, Sulakyurt, 170, 157, Namık Kemal 14, Atatürk, Samsun, Namık Kemal 3, Namık Kemal 17, Hastane, Namık Kemal 5, 38, 161, 81, 31, 166, Namık Kemal 21, 175, Cengiz Topel 5, Cengiz Topel 1, 62, İstiklal Gazisi Haydar Kılıç, Namık Kemal 10, Şehit P. Uzm Çvş Halil Çelebi, 59, Karadonlu, İnönü
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
1 HAZİRAN 2026 ANKARA KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kahramankazan
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 11:30 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: İne
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kahramankazan
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 13:00 - 15:30 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: İymir
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
1 HAZİRAN 2026 ANKARA KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Keçiören
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: 966, 984, 988, 992, 999, 967, Şehit İbrahim Aykın, 949, 980, Akgünler, 968, 981, 983, 989, 970, 951, 956, 973, Şehit Fevzi Başaran, 990, 971, 974, 982, Zambak, 987, 972
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
1 HAZİRAN 2026 ANKARA MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mamak
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: Okul, 2227, Karanfil, 2231, Fatih, Bilge, Sağlık, Güneşevler, Gazi Osman Paşa, Gazi Ömer, Yeşilyurt, Kutludüğün, 100. Yıl, Atatürk, Cami
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Mamak
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: 1547, Kargalı Mücavir, Bağ Evleri, Fabrika, Medrese, Kargalı Köy Yolu, Kargalı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Mamak
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Odabaşı, Ekincik, Odabaşı Karşıyaka
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Mamak
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 12:00 - 14:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Bahçe, Erdem, Engin 2, Osmangazi, Odabaşı, Doğukent, Engin 1, 3, Baraj, Engin 3, Canan, Engin, Orman, Emek, Ceyhan, Cemre
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Mamak
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 15:00 - 17:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Emek, Melek, Odabaşı, 2, 1, 3, 4, Şahin, Doğukent, Ceviz, Cumhuriyet
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
1 HAZİRAN 2026 ANKARA NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Nallıhan
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Çıkmaz, Bahar, Menekşe, Göbet, Ankara, Selvi
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
1 HAZİRAN 2026 ANKARA POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Polatlı
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: 1547, Kargalı Mücavir, Bağ Evleri, Fabrika, Medrese, Kargalı Köy Yolu, Kargalı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Polatlı
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Altınyıldız, Babayakup, Ertem, Özsu, Malazgirt, Pirireis, İstasyon, Bıldırcın, Çalı, Gürgür, Bacı, Bacı Yolu, Kınalı, Birol, Kale, Muttalip, Dereyayla, Bacı, Nur, Ziyaretçi, Metin, Sever, Irmak, Olukpınar, Gülhane, Şair Osman Koç, Kuma, Bilgehan, Conkbayır, Habeş, Kasımpatı, Plancılar, Baran, Recep, Tophane, Mavi, Ihlamur, Şehit Kubilay, Tombul, Buğdaycı, Köşk, Karasu, Yeni Bacı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
1 HAZİRAN 2026 ANKARA PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Pursaklar
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 13:00 - 17:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Yavuz, Saha, Ballıbaba, Sera, Fırat, Atika
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
1 HAZİRAN 2026 ANKARA SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sincan
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Peçenek, Maden, Şehit Serkan Öğütçü, Dilber, Efe, 157, 158, Vakit, Dinçer, Ergi, Ata, Zeki Uğur, 159, Bilgin
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sincan
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Edip, Figen, Doruk, Erda, Fakülte, Feridun, Gökhan, 8, Erk, Feyza, 11
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sincan
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 14:30 │ Süre: 5 saat
- Konum: Osmaniye, 167, Zeynep, Yetiş, Zuhal, 166, Yaban Gülü, Yardımcı, Zengin, Buhara, Siyah Lale, Şehit Ufuk Akıncı, Yaşar Kemal, Yüksel
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sincan
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 14:00 - 18:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Akça, Ermiş, Asın, Bayır, Bereket, Şehit Adem Pamukçu, Çelik, Saray, Türbe, Yaşar Doğu, Altay
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sincan
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Altınyıldız, Babayakup, Ertem, Özsu, Malazgirt, Pirireis, İstasyon, Bıldırcın, Çalı, Gürgür, Bacı, Bacı Yolu, Kınalı, Birol, Kale, Muttalip, Dereyayla, Bacı, Nur, Ziyaretçi, Metin, Sever, Irmak, Olukpınar, Gülhane, Şair Osman Koç, Kuma, Bilgehan, Conkbayır, Habeş, Kasımpatı, Plancılar, Baran, Recep, Tophane, Mavi, Ihlamur, Şehit Kubilay, Tombul, Buğdaycı, Köşk, Karasu, Yeni Bacı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sincan
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 12:30 │ Süre: 3 saat
- Konum: Zübeyde Hanım
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
1 HAZİRAN 2026 ANKARA YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yenimahalle
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: İvedik, 590, 513, 511, 517, 515, 514
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Yenimahalle
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: 2189, 2179, 1940, 2196 Celep Konut Sitesi, 2203, 2204, 2196, 2205
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Yenimahalle
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 12:30 - 14:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: 2208, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, 2206, 2203
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Yenimahalle
- Tarih: 1 Haziran 2026 Pazartesi
- Saat: 15:30 - 17:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: 2209, 2112, 2568, 2431, 2220, 2211, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, 1940, Veysel Karani, 2212, 2210
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
