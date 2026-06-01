ASKİ'nin 1 Haziran verilerine göre Ankara barajlarında toplam doluluk yüzde 48,85'e, aktif doluluk yüzde 42,89'a yükseldi.

Yaz öncesi hedeflenen yüzde 50 eşiğine artık yalnızca 1,15 puanlık mesafe kaldı. Mayıs ayında barajlara 134 milyon metreküp su girerek geçen yılın aynı ayının yaklaşık 4 katına ulaştı, aktif su rezervi ise 558 milyon metreküple geçen yılın 2,3 katına çıktı.

Ankara barajlarındaki yükseliş haziran ayına da taşındı. ASKİ'nin açıkladığı verilere göre toplam doluluk yüzde 48,85, aktif kullanılabilir su oranı ise yüzde 42,89 seviyesine ulaştı. Son bir haftada toplam doluluk 1,34 puan, aktif doluluk ise 1,49 puan artış gösterdi. Bu ivme, mayıs sonunda eriyen karların barajlara güçlü katkı sağlamaya devam ettiğini gösteriyor.

Barajlardaki toplam su miktarı 710,6 milyon metreküpe çıktı. Aktif kullanılabilir su ise 558,9 milyon metreküp olarak ölçüldü. Geçen yılın aynı tarihinde barajlarda 429,7 milyon metreküp su bulunuyordu, aktif su ise yalnızca 240,7 milyon metreküptü. Bir yıllık fark toplam suda 280,8 milyon metreküp, aktif su oranında ise 318 milyon metreküplük bir artışa karşılık geliyor.

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI (1 HAZİRAN 2026)

Çamlıdere Barajı: %43,27

Kesikköprü Barajı: %100

Kargalı Barajı: %100

Akyar Barajı: %85,71

Eğrekkaya Barajı: %81,74

Çubuk 2 Barajı: %71,21

Kavşakkaya Barajı: %72,05

Kurtboğazı Barajı: %34,21

Peçenek Barajı: %27,48

Türkşerefli Barajı: %5,20

MAYIS ANKARA'NIN SU TARİHİNE GEÇTİ

Ankara barajlarının 1 Haziran görünümünde en çarpıcı veri, mayıs ayının barajlara taşıdığı su miktarı. 2026 mayıs ayında barajlara 134 milyon metreküp su aktı. Geçen yılın aynı ayında bu rakam 34,8 milyon metreküpte kalmıştı; bu yılki giriş geçen yılın 3,85 katı.

Yılın başından bu yana toplam su girişi ise 699 milyon metreküpü geçiyor; 2025'in ocak-mayıs döneminde bu rakam 137 milyon metreküpte kalmıştı. Yani 2026'nın sadece mayıs ayında gelen su, 2025'in ilk beş ayında gelen suyun tamamına neredeyse eşit.

Kentin omurgasını oluşturan Çamlıdere, 1 Haziran itibarıyla yüzde 43,27 doluluğa ulaştı. Son bir haftada 1,55 puanlık artış gösteren barajda şu an 479,5 milyon metreküp su bulunuyor. Yaz öncesi hedeflenen yüzde 50 bandına yaklaşık 7 puanlık, yani kabaca 75 milyon metreküplük bir mesafe kaldı.

ASKİ verilerine göre 1 Haziran'da Ankara'ya toplam 1 milyon 232 bin metreküp su verildi. Bu suyun 526 bin metreküpü Çamlıdere'den, 314 bin metreküpü Kurtboğazı'ndan, 301 bin metreküpü ise Kesikköprü'den çekildi.

Aktif kullanılabilir su miktarı olan 558,9 milyon metreküp günlük tüketime bölündüğünde, Ankara'nın yaklaşık 453 günlük su rezervi olduğu görülüyor. Geçen yıl aynı tarihte bu rakam 176 gün civarındaydı.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

Ankara'nın 9 barajdan oluşan kaskad su sistemi, birbirine bağlı yapısıyla tek bir halkadaki değişimin tüm kente yansıdığı bir mekanizmaya sahip. Yaz aylarına girilirken doluluk oranları yalnızca bugünkü su stoğunu değil, önümüzdeki aylarda başkentin su bütçesinin nasıl şekilleneceğini de belirliyor.

DOLULUK ORANI NE ANLAMA GELİYOR?

Barajda biriken su miktarının o barajın azami depolama kapasitesine oranı, yüzde cinsinden doluluk oranını oluşturuyor. Yağışlar, kar erimeleri, günlük tüketim, buharlaşma ve mevsimsel değişimler bu rakamı sürekli değiştiriyor. Milyonluk kentlerde su yönetimi planlamasının temel referansı olarak her gün izleniyor.

AKTİF DOLULUK NEDEN TOPLAM DOLULUKTAN FARKLI?

Barajın dip kısmında kalan ve fiziksel yapı nedeniyle şebekeye aktarılamayan su, ölü hacim olarak tanımlanıyor. Toplam doluluk bu kullanılamaz kısmı da hesaba katarken, aktif doluluk yalnızca musluklara gerçekten verilebilecek suyu gösteriyor. Ankara'da bugün toplam doluluk yüzde 48,85 iken aktif doluluk yüzde 42,89; aradaki fark ölü hacimden kaynaklanıyor.

ANKARA BARAJLARINDA GÜVENLİ DOLULUK SEVİYESİ KAÇTIR?

Toplam dolulukta yüzde 30 kritik eşik, aktif dolulukta yüzde 20 alarm noktası olarak kabul ediliyor. Yaz öncesinde toplam yüzde 40-50 bandı hedefleniyor. Ankara'nın baraj kapasitesi yıllık su ihtiyacının yaklaşık 3 katı olduğundan düşük görünen yüzdeler bile ciddi bir mutlak stoğa karşılık gelebiliyor. Yine de belirleyici olan her zaman aktif kullanılabilir su miktarı.

SU SEVİYESİ DÜŞTÜĞÜNDE NELER YAŞANIR?

Doluluk düştükçe sırasıyla şebekedeki baskı azalıyor, üst katlara su ulaşmakta güçlük çekiliyor ve planlı kesintiler devreye giriyor. Ankara bu sürecin en kritik anını 2025 Aralık'ında yaşadı; aktif doluluk yüzde 1,60'a gerilemiş ve barajlar fiilen tükenme noktasına gelmişti.

ANKARA BARAJLARINDAKİ SU NE AMAÇLA KULLANILIYOR?

Ankara'nın barajları ağırlıklı olarak içme ve kullanma suyu sağlıyor. Kesikköprü Barajı bunun istisnası; yıllık yaklaşık 250 GWh hidroelektrik enerji de üretiyor. Kentin su yükünün büyük bölümünü omuzlayan Çamlıdere'den çekilen su, 47 kilometrelik boru hattıyla Türkiye'nin en büyük içme suyu arıtma tesisi İvedik İSAT'a ulaşıyor ve oradan Ankaralıların musluklarına veriliyor.