1 ayda bin ton avladılar: Tanesi 100 liradan kapış kapış gidiyor

Karadeniz'de av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçılar, ilk ayda yaklaşık bin ton balıkla limanlara döndü. Tezgahlarda palamudun tanesi 100 liradan alıcı bulurken, kıyılarda yaşanan bolluk tüketicinin yüzünü güldürdü.

Fiyatlardaki gerilemeye rağmen katlanan akaryakıt, ağ ve lojistik masrafları deniz emekçilerini darboğaza sürükledi. Kıyıya indirilen rekor mahsule rağmen artan maliyetler karşısında ezilen üreticiler, yetkili kurumlardan acil sektörel destek talebinde bulundu.

LİMANDAN 10 BİN KASA ÇIKTI

Bereketli geçen ilk ayda yalnızca Kilimli Limanı'ndan piyasaya 10 bin kasanın üzerinde balık sevk edildi. Sezonun başında öngördükleri bolluğun sahaya yansıdığını belirten Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Liman Müdürü Bülent Aksu, girdi maliyetlerinin altından kalkamadıklarını vurgulayarak "Balık çıkarken çalışıp zarar eden tek sektör haline geldik" dedi.

Mazottan köpük kasaya ve personel ücretlerine kadar her kaleme gelen zamların üreticiyi tükettiğini belirten Bülent Aksu, artan masrafların boyut ayrımı gözetmeksizin tüm tekneleri vurduğunu ifade etti. Aksu, balıkçının belini büken bu ağır tablonun sürdürülemez olduğunu kaydederek sektörün korunması gerektiğini söyledi.

DOĞU KARADENİZ'DEN SEVKİYAT SÜRÜYOR

Zonguldak kıyılarında sertleşen fırtına nedeniyle tekneler 4 gündür denize açılamazken, üreticiler limanda kalarak yıpranan ağlarını onarmaya başladı. Bölgedeki açığın Doğu Karadeniz'den getirilen mahsulle kapatıldığını aktaran Aksu, arzın kesilmemesi sayesinde fiyatların 100 ila 175 lira bandında dengelendiğini dile getirdi.

Olumsuz hava koşulları yüzünden birkaç gün daha denize açılamayacaklarını bildiren Aksu, yurttaşların sezon boyunca ucuz balık tüketmeyi sürdüreceğini vurguladı. Tezgahlardaki hareketliliğin devam edeceğine işaret eden Aksu, "Palamuttan sonra mezgit, istavrit ve hamsi başlayacak" diyerek çeşitliliğin artacağını belirtti.

"SEKTÖRE ACİL DESTEK LAZIM"

Ağlara takılacak yeni türlerle birlikte dar gelirlinin ucuza balık yiyeceğini yineleyen Aksu, üreticinin ayakta kalabilmesi için kamu desteğinin zorunlu hale geldiğini hatırlattı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili genel müdürlüklere çağrıda bulunan deneyimli liman yöneticisi, "Sektöre acil bir destek lazım çünkü çalışıp zarar eden bir sektör haline geldik" sözleriyle yetkilileri uyardı.

(DHA)