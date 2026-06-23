1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak: Milyonlarca araç ve ev sahibini ilgilendiriyor

Milyonlarca araç ve ev sahibini ilgilendirecek yeni bir gelişme yaşandı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), vatandaşların olası mağduriyetlerinin önüne geçmek amacıyla sigorta sektöründe önemli değişiklikler içeren yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi.

Yapılan düzenleme, 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.

ESNEKLİK SÜRESİ TAMAMEN KALDIRILDI

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte, sigorta şirketlerinin gerçekleştirdikleri işlemleri kamu otoritelerine ve ilgili merkezi sistemlere bildirmeleri için uygulanan bir günlük ek süre kaldırıldı.

Yeni kararla birlikte bildirimlerin gecikmeksizin yapılması zorunlu hale getirildi.

1 GÜN BEKLEME DEVRİ BİTTİ

Yeni düzenleme sayesinde vatandaşlar, satın aldıkları sigorta poliçeleri veya araç ve konut hasarlarına ilişkin yaptıkları bildirimlerin sisteme işlenmesi için bir sonraki günü beklemeyecek. İşlemler, anlık olarak dijital kayıt sistemlerine yansıtılacak.

Düzenlenen tüm sigorta poliçeleri, şirketler ve acenteler tarafından oluşturulduğu anda merkezi veri sistemine aktarılacak.

Ayrıca trafik kazaları ve diğer hasarlara ilişkin dosyalar, eksper incelemeleri ile yargı süreçleri sonucunda kesinleşen tazminat kararları da gün sonunu geçmeyecek şekilde sisteme kaydedilecek.

AĞIR PARA CEZASI VERİLECEK

Yeni dijital sistemin kesintisiz ve verimli şekilde işlemesini sağlamak amacıyla sigorta şirketleri ve acentelere yönelik denetim mekanizmaları da güçlendiriliyor.

Düzenleme kapsamında, vatandaşlara ait verileri sorgularken sistem kaynaklarını gereğinden fazla kullanan ve merkezi altyapının yavaşlamasına yol açan kuruluşlardan ilave ücret tahsil edilecek. "Aşım bedeli" olarak uygulanacak bu ücretle, sistemin gereksiz yük altında kalmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

1 AĞUSTOS’TA BAŞLAYACAK

Resmi Gazete’de yayımlanan kararların büyük bir kısmı yayımlandığı andan itibaren yasal olarak yürürlüğe girdi.

Bununla birlikte, sigorta şirketleri ve acentelerin teknik altyapılarını yeni sisteme uyarlayabilmeleri amacıyla sektöre belirli bir geçiş dönemi tanındı. Bu süreçte kurumlar, yazılım ve veri paylaşım sistemlerini anlık bildirim esasına göre yeniden düzenleyecek.

Tüm veri girişlerinin eş zamanlı olarak merkezi sistemlere aktarılmasını zorunlu hale getiren düzenleme ise 1 Ağustos 2026 itibarıyla tam anlamıyla yürürlüğe girecek. Bu tarihten sonra sigorta işlemlerinde gecikmeli bildirim uygulaması sona erecek.