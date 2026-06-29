Xenon Smart, kedi ve köpeklerin günlük bakımını kolaylaştıran akıllı pet teknolojilerini tanıttı

İSTANBUL—Akıllı ev ve yaşam teknolojileri alanında faaliyet gösteren Xenon Smart, evcil hayvan sahiplerinin günlük yaşamını kolaylaştırmak ve kedi ile köpeklerin bakım süreçlerini daha verimli hâle getirmek amacıyla geliştirdiği akıllı pet ürünlerini duyurdu. Otomatik kedi tuvaleti, akıllı mama kabı ve otomatik su pınarı gibi yeni nesil ürünler; hijyen, düzenli beslenme ve uzaktan yönetim özellikleriyle dikkat çekiyor.

Dijitalleşen pet bakımı

Evcil hayvan sahipliğinin artması ve değişen yaşam koşullarıyla birlikte, kedi ve köpeklerin sağlıklı beslenmesi, hijyeninin korunması ve günlük rutinlerinin düzenli şekilde takip edilmesi her zamankinden daha önemli hâle geldi.

Xenon Smart'ın geliştirdiği akıllı pet ürünleri, mobil uygulama desteği sayesinde kullanıcıların evcil hayvanlarının bakım süreçlerini istedikleri yerden yönetmelerine olanak tanıyor. Kullanıcılar akıllı mama kapları üzerinden besleme saatlerini planlayabilirken, otomatik su pınarları sayesinde evcil hayvanlarının sürekli temiz ve taze suya erişmesini sağlayabiliyor. Otomatik kedi tuvaleti ise hijyen standartlarını yükselterek günlük temizlik yükünü önemli ölçüde azaltıyor.

“Teknolojiyi evcil hayvanların yaşam kalitesi için geliştiriyoruz”

Ürün lansmanı kapsamında açıklamalarda bulunan Xenon Smart CEO'su Mustafa Duman, teknolojinin yalnızca kullanıcıların değil, evcil hayvanların da yaşam kalitesini artırması gerektiğini belirtti.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Evcil hayvan sahiplerinin ihtiyaçları her geçen gün değişiyor. Günümüzde kullanıcılar yalnızca bir ürün değil; uzaktan yönetilebilen, zaman kazandıran ve evcil hayvanlarının sağlığını destekleyen çözümler arıyor. Xenon Smart olarak geliştirdiğimiz akıllı pet teknolojileriyle hem kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hem de kedi ve köpeklerin daha sağlıklı, konforlu ve güvenli bir yaşam sürmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz.”

Hijyen, konfor ve akıllı kontrol bir arada

Xenon Smart'ın pet teknolojileri; mobil uygulama entegrasyonu, akıllı sensörler ve kullanıcı dostu tasarımlarıyla öne çıkıyor. Bu gelişmiş teknolojileri içeren ürünler sayesinde kullanıcılar beslenme rutinlerini takip edebiliyor, bakım süreçlerini otomatik hâle getirebiliyor ve evcil hayvanlarının günlük alışkanlıklarını anlık olarak izleyebiliyor.

Özellikle yoğun çalışan, sık seyahat eden veya günün önemli bölümünü ev dışında geçiren evcil hayvan sahipleri için geliştirilen çözümler, evcil hayvan bakımında sürekliliğin sağlanmasına yardımcı oluyor.