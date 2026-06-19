Uyku deneyiminde kişiselleştirilmiş teknoloji dönemi başlıyor

Ortaklıkla BEDGEAR ürünleri Türkiye’de tüketicilerle buluşurken, kişiselleştirilmiş ve performans odaklı uyku çözümleri İşbir Yatak’ın yaygın mağaza ağı üzerinden deneyimlenebilir hale geliyor.

Türkiye uyku sektörünün öncü markalarından İşbir Yatak, global uyku teknolojileri markası BEDGEAR ile gerçekleştirdiği stratejik işbirliğini, Ankara’da düzenlenen lansmanla duyurdu. Uyku deneyimini yeni bir seviyeye taşıyacak bu stratejik ortaklıkla, İşbir Yatak global vizyonunu daha da güçlendirirken, BEDGEAR Türkiye'deki büyüme yolculuğuna güçlü bir başlangıç yapmış oldu.

İşbir Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ediz Köklü, “Yıllardır benimsediğimiz kalite, üretim ve güven anlayışını global ölçekte tamamlayacak güçlü bir işbirliğine imza attık. İşbir Yatak'ın köklü üretim gücü, bilim temelli yaklaşımı ve yaygın perakende ağı ile BEDGEAR'ın kişiselleştirilmiş, inovatif ve performans odaklı ürün teknolojilerinin birleşmesi, Türkiye'de uyku sağlığı alanında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor” açıklamasını yaptı.

BEDGEAR Kurucusu ve CEO'su Eugene Alletto ise Türkiye pazarına girişleriyle ilgili şunları söyledi: “Türkiye, kalite ve inovasyona değer veren dinamik bir pazar. İşbir Yatak gibi deneyimli bir partnerle performans odaklı uyku ürünlerimizi Türkiye’deki tüketicilerle buluşturmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu lansman aynı zamanda, BEDGEAR’ın global büyüme yolculuğunda önemli bir adımı temsil ediyor.”

Türkiye genelinde satış noktalarında deneyim imkanı

Haziran ayında İşbir Yatak’ın Ankara’daki Çayyolu Uyku Merkezi'nde düzenlenen lansman etkinliğinin ardından BEDGEAR ürünleri, İşbir Yatak’ın Türkiye genelindeki güçlü ve köklü perakende ağı sayesinde, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok büyük şehirde tüketicilerle buluşmaya başladı. Yıllara dayanan deneyimi ve yaygın mağaza yapılanmasıyla uyku sektöründe öncü konumda bulunan İşbir Yatak, mağazalarında oluşturduğu interaktif deneyim alanlarıyla kullanıcıların kendilerine en uygun uyku çözümlerini birebir deneyimleyerek keşfetmesine imkan tanıyor. Bu yapı, İşbir Yatak’ın yalnızca bir üretici değil, aynı zamanda uyku deneyimini uçtan uca tasarlayan vizyoner bir marka olduğunu da ortaya koyuyor.

İşbir Yatak'ın ileri malzeme bilgisi ve üretim gücü ile BEDGEAR'ın performans teknolojilerini bir araya getiren işbirliği, kullanıcıların ihtiyaçlarına özel çözümler sunmayı odağına alıyor. Farklı uyku alışkanlıklarına ve fiziksel ihtiyaçlara göre şekillenen ürünler, uyku sağlığını bütüncül bir yaklaşımla ele alıyor.

BEDGEAR'ın ödüllü Performance® serisindeki yastık, yatak koruyucu ve çarşafların yanı sıra, modüler yapısıyla dikkat çeken M3 Performance® yatak da Türkiye'de ilk kez İşbir Yatak işbirliği ile Türk tüketicisi ile buluşuyor. M3 Performance® yatak, kullanıcının uyku pozisyonuna ve konfor tercihine göre farklı sertlikteki yay modülleriyle kişiselleştirilebilen modüler yapısıyla öne çıkıyor.