Türkiye’nin En Etkin 50 CFO’su belli oldu
Türkiye’nin finans alanında en önemli karar alıcılarının belirlendiği “En Etkin 50 CFO” araştırması sonuçlandı.
Binden fazla şirketin finansal performansları ve yöneticilerin yetkinlikleri değerlendirilerek hazırlanan listeye giren liderler, ödüllerini 16 Haziran’da “Redefining Balance” teması ile düzenlenecek CFO Summit 2026’da alacak.
Türkiye’nin finans alanındaki en önemli karar alıcılarının belirlendiği “En Etkin 50 CFO” araştırması sonuçlandı. DataExpert işbirliğinde BMI Business School tarafından; şirketlerin finansal performansı, liderlik etkisi ve inovatif uygulamaları dikkate alınarak hazırlanan “En Etkin 50 CFO” araştırmasının sonuçları açıklandı.
Finanstan perakendeye, enerjiden gıdaya pek çok sektörde finans ekosistemine yön veren liderlerin yer aldığı listede bu yıl, ulusal ve uluslararası ölçekte pek çok şirketten başarılı finans lideri yer aldı. Bu yıl 10. kez gerçekleştirilen araştırma kapsamında, binden fazla şirketin finansal performansları ve yöneticilerin yetkinlikleri değerlendirilerek hazırlanan listeye giren liderler, ödüllerini 16 Haziran’da “Redefining Balance” temasıyla düzenlenecek CFO Summit 2026’da alacak.
Finans dünyasının kritik başlıkları tartışılacak
Türkiye’nin lider kurumlarındaki finans liderlerini aynı platformda buluşturan CFO Summit 2026, bu yıl da ekonomi ve finans dünyasının en önemli gündem başlıklarına ev sahipliği yapacak. 16 Haziran Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus’ta “Redefining Balance” (Dengeyi Yeniden Tanımlamak) temasıyla gerçekleştirilecek zirvede; yarının finans trendleri, ekonomide yeni ufuklar ve küresel finansın değişen dinamikleri gibi iş dünyasının nabzını tutan konular ele alınacak.
CFO Summit 2026, “En Etkin 50 CFO” ödül töreniyle sona erecek. Zirve hakkında detaylı bilgilere cfosummit adresinden ulaşılabiliyor.
Türkiye’nin En Etkin 50 CFO’su 2026
(Alfabetik sırayla)
1. Ahmet Özbaş, Sarten Ambalaj, CFO
2. Ali Cem Cansu, Bacacı Yatırım Holding, Finans İcra Kurulu Üyesi
3. Ayça Kural, İpekyol Group, Grup CFO
4. Barbaros Kubatoğlu, Pegasus Airlines, CFO
5. Barış Alparslan, Arçelik, CFO
6. Barış Hakkı Kökoğlu, Borusan Holding, Grup CFO
7. Batur Asmazoğlu, İnci Holding, Grup CFO
8. Bora Kıraç, Palmet Enerji Grubu, Grup CFO
9. Bora Yalınay, Doğan Holding, Grup CFO
10. Burcu Batı, Sahibinden, CFO
11. Cem Kölemenoğlu, Gürok Grup, CFO
12. Cevdet Yalçın, Aksa Enerji Üretim, CFO
13. Deniz Aksoy, Danone, Türkiye & METCCA Bölgesi Finans Direktörü
14. Dr. Derya Deniz Yılmaz, Ağaoğlu Şirketler Grubu, CFO
15. Doğan Korkmaz, Koç Holding, CFO
16. Eliz Ersoy Gürsesli, Diageo Türkiye, CFO
17. Emre Can Doğruyol, Roketsan, CFO
18. Emre Saylan, TUSAŞ Motor Sanayi, Finans ve Tedarik GMY
19. Fahrettin Günalp Ertik, Yıldız Holding, CFO
20. Ferit Cem Doğan, Migros Ticaret A.Ş., CFO
21. Ferit Erin, Eczacıbaşı Holding, Grup CFO
22. Fulya Banu Sürücü, Ülker Bisküvi, CFO
23. Furkan Ünal, TFI Holding / Ata Grubu, Grup CFO
24. Gökhan Dizemen, TÜPRAŞ, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
25. Gökhan Güralp, Şişecam, CFO
26. Gül Ertuğ, Ford Otosan, CFO
27. Gülbin Uzuner Bekit, Akfen Holding, CFO
28. Hafize Kurt, Red Bull Türkiye, CFO
29. Haluk Alperat, Kale Grubu, CFO
30. Harun Ülgen, Nobel İlaç, CFO
31. Hüseyin Okur, Hayat Kimya, Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcı
32. Koray Tulgar, Tosyalı Holding, CFO
33. Mahmut Kayacık, Türkiye Varlık Fonu, CFO & COO
34. Mert Yaycıoğlu, Enerjisa Üretim, CFO
35. Muhammed Nizam, Hayat Investment Group, Grup CFO
36. Mustafa Tercan, ESAS, CFO
37. Neslihan Döngel Özlem, Brisa Bridgestone, CFO
38. Nilüfer Derinalp, Unilever, Türkiye & Orta Asya CFO
39. Nurettin Tüysüz, ASELSAN, CFO
40. Olcay Doğan, Astor Enerji, CFO
41. Onur Çevikel, AG Anadolu Grubu Holding, CFO
42. Osman Yılmaz, Turgut Aydın Holding, Grup CFO
43. Dr. Philipp Ulbrich, Enerjisa Enerji, Grup CFO
44. Sabri Tütüncü, Kibar Holding, CFO
45. Sedef Ataman, BSH Ev Aletleri, CFO
46. Sergun Okur, STFA Construction Group, Grup CFO
47. Tolga Üzümcü, Polisan Holding, Grup CFO
48. Ufuk Tezer, Bakioğlu Holding, CFO
49. Ümit Uluçam, Sarkuysan Grubu, Grup CFO
50. Zeynep Sarsan, Assan Alüminyum, CFO