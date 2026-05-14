Türkiye’nin En Etkin 50 CFO’su belli oldu

Türkiye’nin finans alanındaki en önemli karar alıcılarının belirlendiği “En Etkin 50 CFO” araştırması sonuçlandı. DataExpert işbirliğinde BMI Business School tarafından; şirketlerin finansal performansı, liderlik etkisi ve inovatif uygulamaları dikkate alınarak hazırlanan “En Etkin 50 CFO” araştırmasının sonuçları açıklandı.

Finanstan perakendeye, enerjiden gıdaya pek çok sektörde finans ekosistemine yön veren liderlerin yer aldığı listede bu yıl, ulusal ve uluslararası ölçekte pek çok şirketten başarılı finans lideri yer aldı. Bu yıl 10. kez gerçekleştirilen araştırma kapsamında, binden fazla şirketin finansal performansları ve yöneticilerin yetkinlikleri değerlendirilerek hazırlanan listeye giren liderler, ödüllerini 16 Haziran’da “Redefining Balance” temasıyla düzenlenecek CFO Summit 2026’da alacak.

Finans dünyasının kritik başlıkları tartışılacak

Türkiye’nin lider kurumlarındaki finans liderlerini aynı platformda buluşturan CFO Summit 2026, bu yıl da ekonomi ve finans dünyasının en önemli gündem başlıklarına ev sahipliği yapacak. 16 Haziran Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus’ta “Redefining Balance” (Dengeyi Yeniden Tanımlamak) temasıyla gerçekleştirilecek zirvede; yarının finans trendleri, ekonomide yeni ufuklar ve küresel finansın değişen dinamikleri gibi iş dünyasının nabzını tutan konular ele alınacak.

CFO Summit 2026, “En Etkin 50 CFO” ödül töreniyle sona erecek. Zirve hakkında detaylı bilgilere cfosummit adresinden ulaşılabiliyor.

Türkiye’nin En Etkin 50 CFO’su 2026

(Alfabetik sırayla)

1. Ahmet Özbaş, Sarten Ambalaj, CFO

2. Ali Cem Cansu, Bacacı Yatırım Holding, Finans İcra Kurulu Üyesi

3. Ayça Kural, İpekyol Group, Grup CFO

4. Barbaros Kubatoğlu, Pegasus Airlines, CFO

5. Barış Alparslan, Arçelik, CFO

6. Barış Hakkı Kökoğlu, Borusan Holding, Grup CFO

7. Batur Asmazoğlu, İnci Holding, Grup CFO

8. Bora Kıraç, Palmet Enerji Grubu, Grup CFO

9. Bora Yalınay, Doğan Holding, Grup CFO

10. Burcu Batı, Sahibinden, CFO

11. Cem Kölemenoğlu, Gürok Grup, CFO

12. Cevdet Yalçın, Aksa Enerji Üretim, CFO

13. Deniz Aksoy, Danone, Türkiye & METCCA Bölgesi Finans Direktörü

14. Dr. Derya Deniz Yılmaz, Ağaoğlu Şirketler Grubu, CFO

15. Doğan Korkmaz, Koç Holding, CFO

16. Eliz Ersoy Gürsesli, Diageo Türkiye, CFO

17. Emre Can Doğruyol, Roketsan, CFO

18. Emre Saylan, TUSAŞ Motor Sanayi, Finans ve Tedarik GMY

19. Fahrettin Günalp Ertik, Yıldız Holding, CFO

20. Ferit Cem Doğan, Migros Ticaret A.Ş., CFO

21. Ferit Erin, Eczacıbaşı Holding, Grup CFO

22. Fulya Banu Sürücü, Ülker Bisküvi, CFO

23. Furkan Ünal, TFI Holding / Ata Grubu, Grup CFO

24. Gökhan Dizemen, TÜPRAŞ, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

25. Gökhan Güralp, Şişecam, CFO

26. Gül Ertuğ, Ford Otosan, CFO

27. Gülbin Uzuner Bekit, Akfen Holding, CFO

28. Hafize Kurt, Red Bull Türkiye, CFO

29. Haluk Alperat, Kale Grubu, CFO

30. Harun Ülgen, Nobel İlaç, CFO

31. Hüseyin Okur, Hayat Kimya, Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcı

32. Koray Tulgar, Tosyalı Holding, CFO

33. Mahmut Kayacık, Türkiye Varlık Fonu, CFO & COO

34. Mert Yaycıoğlu, Enerjisa Üretim, CFO

35. Muhammed Nizam, Hayat Investment Group, Grup CFO

36. Mustafa Tercan, ESAS, CFO

37. Neslihan Döngel Özlem, Brisa Bridgestone, CFO

38. Nilüfer Derinalp, Unilever, Türkiye & Orta Asya CFO

39. Nurettin Tüysüz, ASELSAN, CFO

40. Olcay Doğan, Astor Enerji, CFO

41. Onur Çevikel, AG Anadolu Grubu Holding, CFO

42. Osman Yılmaz, Turgut Aydın Holding, Grup CFO

43. Dr. Philipp Ulbrich, Enerjisa Enerji, Grup CFO

44. Sabri Tütüncü, Kibar Holding, CFO

45. Sedef Ataman, BSH Ev Aletleri, CFO

46. Sergun Okur, STFA Construction Group, Grup CFO

47. Tolga Üzümcü, Polisan Holding, Grup CFO

48. Ufuk Tezer, Bakioğlu Holding, CFO

49. Ümit Uluçam, Sarkuysan Grubu, Grup CFO

50. Zeynep Sarsan, Assan Alüminyum, CFO