Türk savunma sanayisinden Avrupa pazarında büyüme hamlesi

IWA OutdoorClassics 2026’da yeni nesil ürünlerini sektör profesyonelleriyle buluşturan Derya Arms, Avrupa’daki distribütör ağını genişletme, tedarik kapasitesini güçlendirme ve bölgesel pazara daha etkin erişim hedefleri doğrultusunda önemli uluslararası temaslar gerçekleştirdi.

KONYA / BEYŞEHİR — Derya Arms (Derya Silah Sanayi), Almanya’nın Nürnberg şehrinde düzenlenen IWA OutdoorClassics 2026’ya katıldı. Fuar boyunca şirket yetkilileri, farklı ülkelerden distribütörler, uzman perakendeciler ve sektörün önemli paydaşlarıyla bir araya gelerek, Avrupa pazarındaki stratejik konumunu güçlendiren temaslarda bulundu. Şirketin uzun vadeli dağıtım, tedarik ve satış sonrası hizmet hedefleri doğrultusunda önemli görüşmeler gerçekleştirildi.

Fuar hakkındaki değerlendirmelerini paylaşan Derya Arms Genel Koordinatörü Hüsamettin Kayhan, “Avrupa, uzun vadeli büyüme yol haritamızda stratejik açıdan kritik bir bölge olmaya devam ediyor. IWA OutdoorClassics 2026’nın ardından distribütör yapılanmamızı geliştirmeyi, ticari ortaklıklarımızı güçlendirmeyi ve fuarda elde ettiğimiz ivmeyi sürdürülebilir büyümeye dönüştürmeyi sürdüreceğiz. Son dönemde artan siparişler yalnızca yükselen talebi değil, aynı zamanda markamızın küresel ölçekte güçlenen konumunu da ortaya koyuyor. Önümüzdeki dönemde bir yandan mevcut siparişleri karşılamaya odaklanırken, diğer yandan distribütör ağımızı genişletmeyi ve Avrupa pazarındaki varlığımızı derinleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Yeni nesil ürünlerini tanıttı

IWA OutdoorClassics, avcılık ve atıcılık sporlarında dünyanın en önemli fuarlarından biri olarak öne çıkıyor. Bu yıl fuarda; 121 ülkeden 25 bini aşkın profesyonel ziyaretçi ve basın mensubu, bini aşkın üretici, uluslararası toptancı ve distribütör yer aldı. Derya Arms, fuarın 3. holündeki standında, yeni nesil ürün portföyünden öne çıkan modelleri sektör profesyonelleriyle buluşturdu. Fuar kapsamında tanıtılan yenilikler arasında Derya MAX ve DY9Z modelleri dikkat çekti.

DY9Z; 9mm ve mikro kompakt yapısıyla dikkat çeken yeni nesil bir tabanca modeli olarak öne çıkıyor. Black Melonite QPQ kaplamalı sürgü ve namlu yapısı, optik uyumlu tasarımı ve değiştirilebilir kabza sırtlıklarıyla DY9Z, kendi segmentinde güçlü bir alternatif sunuyor. Derya MAX ise, elit yarışmacı atıcılar ve deneyimli mühendislerle birlikte geliştirilen yeni nesil bir shotgun platformu olarak konumlanıyor. Geri tepme kontrolü, optimize edilmiş gaz sistemi ve modüler mimarisiyle geliştirilen MAX; çeşitli varyantları ve renk seçenekleriyle Derya Arms’ın geleceğe dönük ürün stratejisinin merkezinde yer alıyor.

Distribütör ağını büyüterek pazara erişimini artıracak

Derya Arms, Konya Savunma Sanayi A.Ş.’nin kurucu ortakları ve ASELSAN Konya Silah Sistemleri A.Ş.’nin hissedarları arasında yer alıyor. Türkiye’de 28 yılı aşkın üretim tecrübesine sahip marka, küresel operasyonel gücünü artırmaya devam ediyor. Derya Arms, güçlü üretim altyapısı, yeni nesil ürünleri ve uluslararası büyüme vizyonuyla, global pazarlardaki konumunu daha da ileri taşımayı sürdürüyor.

Derya Arms, Avrupa’daki ticari varlığını güçlendirirken uluslararası distribütör ağını da büyütmeyi hedefliyor. Bu stratejinin önemli adımlarından biri olarak Avusturya'da kurulan Derya Arms GmbH, uzun vadede Avrupa geneline doğrudan ürün tedariki sağlayacak merkezi bir üs olarak konumlanacak."