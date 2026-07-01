Metzel İş Birliğiyle Mercury Çengelköy, Boğaz'ın Yeni Komşusu Oluyor!

İstanbul'un kadim semtlerinden Çengelköy, tarihi kimliğine yakışan yeni bir yaşam projesine ev sahipliği yapıyor. Revak Yapı ile İbrahim Sapan'ın sahibi olduğu Metzel'in iş birliğiyle hayata geçen Mercury Çengelköy, butik konut konseptini semtin doğal güzelliği ve sakin atmosferiyle bir araya getirerek, "Şehrin yeni boğaz komşusu" sloganıyla dikkat çekiyor.



Modern mimarisi, geniş yeşil alanları ve merkezindeki özenle tasarlanmış peyzaj bahçesiyle Mercury Çengelköy, sınırlı sayıda konuttan oluşan butik yapısıyla sakinlerine ayrıcalıklı bir yaşam sunmayı hedefliyor. Projede yer alan konutlar, Boğaz'ın eşsiz manzarasını ve İstanbul'un tarihi silüetini günlük yaşamın bir parçası hâline getiriyor.



Çengelköy'ün merkezî konumu sayesinde proje sakinleri, semtin tarihi çarşısına, sahiline ve sosyal yaşam alanlarına kısa mesafede ulaşabiliyor. Tarih ile modern yaşamın kesiştiği bu noktada Mercury Çengelköy, hem yatırımcılar hem de yeni bir yuva arayan aileler için öne çıkan bir seçenek olarak konumlanıyor.



Proje, hemen teslim avantajıyla, "yeni yuvasına bugünden taşınmak" isteyenlere kapılarını açıyor.