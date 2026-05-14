Motosikletlerde test sürüşü randevuları dijitale taşındı

İSTANBUL — Kuralkan, yenilenen ekuralkan.com sitesi üzerinden motosiklet kullanıcılarının satın alma öncesi deneyim sürecini kolaylaştıran test sürüşü modülünü kullanıma açtı. Mayıs ayıyla birlikte devreye alınan yeni modül, kullanıcıların ilgilendikleri motosiklet modeli için online randevu oluşturmasına, uygun bayiyi seçmesine ve süreci dijital hesapları üzerinden takip etmesine olanak tanıyor.

Türkiye’nin köklü otomotiv ve motosiklet üreticilerinden Kuralkan, 2019 yılında motosiklet satış süreçlerini ekuralkan adresine taşıyarak Türkiye’nin her yerine online satış yapmaya başladı ve sektörde önemli bir adıma imza attı. Kuralkan Bilişim Otomotiv Satış Pazarlama Müdürü Ali Gönenç,“Yenileyerek nisan ayında açtığımız site aracılığıyla modern tasarım, geliştirilmiş altyapı ve kullanıcı dostu bir arayüzle ziyaretçilere daha akıcı ve erişilebilir bir deneyim sunuyoruz. Yeni eklediğimiz test sürüşü modülü ise bu yenilemenin kullanıcıların karar verme sürecine doğrudan temas eden ilk önemli adımlarından biri olarak öne çıkıyor” açıklamasını yaptı.

Satın alma kararına deneyim desteği

Motosiklet pazarında son yıllarda hem yeni araç satışları hem de ikinci el devirleri dikkate değer bir hacim oluşturuyor. TÜİK verilerine göre 2023’te toplam 1,8 milyon, 2024’te ise 2,3 milyon araç trafiğe kaydedildi ya da devredildi. 2025’te 2 milyona ulaşılırken, 2026’nın ilk çeyreğinde, yeni araç satışları ve ikinci el devirleri 326 bine yaklaştı.

Motosiklet satışlarına yönelik bu yoğun talep ortamında, kullanıcıların araçları yalnızca fiyat ve teknik özellikleriyle değil, doğrudan deneyimleyerek değerlendirmesi, karar verme aşamasında önem taşıyor. ekuralkan’ın test sürüşü modülü, kullanıcının model araştırması ile satın alma kararı arasındaki süreci daha şeffaf ve planlı hale getirmeyi amaçlıyor. Kullanıcılar, motosikleti görmeden ya da yalnızca teknik bilgiler üzerinden değerlendirmek yerine, belirlediği tarih ve saatte bayiye giderek ürünü deneyimleyebiliyor.

Randevu süreci kullanıcı hesabından takip ediliyor

Yeni sistemde kullanıcılar ekuralkan adresine giriş yaptıktan sonra test etmek istedikleri motosiklet modelini seçiyor. Ardından diledikleri ildeki uygun bayiyi görüntüleyerek tarih ve saat tercihini yapıyor. Randevu öncesinde bayiye iletilmesini istedikleri notlar da sistem üzerinden eklenebiliyor. Oluşturulan test sürüşü kayıtları, kullanıcı hesabındaki “Randevularım” bölümü üzerinden takip edilebiliyor ve güncel durum bilgileri anlık olarak görüntülenebiliyor.

Bu yapı, kullanıcı tarafında süreci daha öngörülebilir hale getirirken, bayi tarafında da randevu yönetimini kolaylaştırıyor. Bayiler, test sürüşü taleplerini önceden görebildiği için hazırlık, müşteri karşılama ve danışmanlık süreçlerini daha planlı yürütebiliyor. Kullanıcılar test sürüşü öncesinde ürünleri dijital ortamda karşılaştırıyor ve ihtiyaçlarına daha uygun seçenekleri belirliyor. Özellikle ilk kez motosiklet alacak kullanıcılar için model, bayi ve randevu adımlarının aynı dijital akış içinde ilerlemesi, araştırma sürecini sadeleştiren önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

Bajaj ve Kanuni modelleri dijital platformda yer alıyor

ekuralkan üzerinde Bajaj ve Kanuni markalarına ait motosiklet ve scooter modelleri kullanıcılarla buluşuyor. Bajaj tarafında Dominar ve Pulsar ailesindeki farklı motor hacimlerine sahip modeller listelenirken, Kanuni tarafında Resa, Seha ve Mati gibi scooter modelleri yer alıyor. Site üzerinde modeller; motor hacmi, ehliyet sınıfı ve şanzıman tipi gibi kriterlerle incelenebiliyor.

Kuralkan, ilerleyen dönemde ekuralkan.com üzerinde kullanıcı ve bayi süreçlerini kolaylaştıracak yeni modülleri de devreye almayı planlıyor. Böylece satış deneyiminin farklı aşamalarında dijital destek sağlanması, müşteri ihtiyaçlarının daha hızlı karşılanması ve bayi iletişiminin daha verimli yönetilmesi hedefleniyor.