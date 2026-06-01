“Moskova’da Yaz” projesi, 30 Mayıs’ta başlıyor: Başkenti ziyaret için en doğru zaman

Moskova Belediyesi’nin bir projesi olarak bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Moskova’da Yaz” festivali, 30 Mayıs’ta açılıyor. Şehrin tüm bölgelerinde 500’den fazla mekânı bir araya getirecek olan festival, bu sezon boyunca kültürel, sportif, eğitici ve lifestyle etkinliklere ev sahipliği yapacak. Geçtiğimiz sezon 64 milyon ziyaretçiyi ağırlayan ve 122 binden fazla etkinliğe sahne olan festival, bu yıl kapılarını yine tüm dünyayla birlikte Türk ziyaretçilere de açıyor.

Festivalin ana lokasyonları ve etkinlikler

Moskova’da Yaz Festivali’nin programında; açık hava konserleri, tiyatro ve film gösterimleri, atölyeler, geziler ile “Uluslararası Caz Festivali”, “Uluslararası Sanat Festivali”, “Tiyatro Bulvarı”, “Zamanlar ve Dönemler”, “Moskova Malikaneleri” gibi büyük şehir festivalleri bulunuyor. Bu yaz, sadece belirli mekanlar değil, tüm şehir merkezi devasa bir açık hava sahnesine dönüşüyor. Moskova genelindeki bulvarlar, meydanlar, parklar ve yaya caddeleri; performanslar, atölye çalışmaları, spor aktiviteleri, sanat enstalasyonları ve yaz sezonuna özgü eğlencelerle gün boyu yaşayan halka açık canlı mekanlar haline geliyor.

Moskova’nın ikonik noktalarını bu yaz devasa birer açık hava sahnesine dönüştüren festival kapsamında; Sovyet mimarisi ve kültürel pavyonlarıyla bilinen dev park VDNH, etkileyici film setleri ve interaktif alanlarıyla Moskino Sinema Parkı, Devrim ve Manejnaya Meydanları, Gorki Parkı, Kolomenskoye Müze-Milli Parkı ve Luzhniki Olimpiyat Kompleksi projenin ana üsleri olarak belirlendi.

Keşif için en konforlu sezon: Moskova’da yaz atmosferi

Yaz mevsimi, Rusya’nın başkentini keşfetmek için en konforlu sezonlardan biri olarak kabul ediliyor. Moskova’nın genellikle ılık geçen yaz havası; gün boyu uzun yürüyüşler, açık havada yemek yeme ve şehri keşfetme için son derece konforlu koşullar yaratıyor. Uzun gün ışığı saatleri ve geniş yeşil alanlar, ziyaretçilerin ruhunu dinlendiren rahat bir şehir atmosferine katkıda bulunuyor. Günümüzde Moskova; tarih, gastronomi, alışveriş, festivaller ve modern deneyimleri bir arada sunan küresel bir cazibe merkezi olarak öne çıkıyor. Ziyaretçiler Kızıl Meydan, Kremlin ve VDNH gibi ikonik simge mekanları keşfederken, modern Moskova’nın çağdaş kültürel alanlarını da deneyimliyor.

Moskova, yaz akşamlarında gecenin geç saatlerine kadar hizmet veren çok sayıda restoranı, çatı katı mekanları ve teraslarıyla canlı gece hayatını da gözler önüne seriyor. Şehrin 7/24 hizmet kültürü, hareketli rıhtımları, açık hava kafeleri ve özel veranda konseptleri; yaz seyahati deneyiminin önemli bir parçası haline gelen dinamik bir atmosfer yaratıyor.

Türk ziyaretçilerin Moskova’ya ilgisi artıyor

Kültür, gastronomi ve konforlu şehir keşfi arayan Türk turistlerin Moskova’ya olan ilgisi istikrarlı büyümesini sürdürürken, başkent 2025 yılında Türkiye’den 75 binden fazla ziyaretçi ağırladı. Türkiye’den giden birçok ziyaretçi, seyahat ederken çok yoğun tur programları yerine gastronomiye, alışverişe, kafelere ve şehrin rahatça keşfedilmesine zaman ayırarak daha yavaş ve esnek bir tempoyu tercih ediyor. Türk gezginlerin ilgisini çeken lokasyonlar arasında Novodeviçi Mezarlığı’nda bulunan usta şair Nazım Hikmet’in mezarının yanı sıra Puşkin Müzesi’ndeki “Heinrich Schliemann Kazılarında Truva” ve Moskova Kremlini’nin Cephanelik Odası (Armoury Chamber) gibi sergiler yer alıyor.

Türkiye’deki büyük şehirler ile Moskova arasında birçok havayolu şirketi tarafından gerçekleştirilen haftalık 200’ün üzerinde düzenli direkt uçuş, bu kadim kenti Türk turistler için son derece erişilebilir kılıyor. Şehir ayrıca, uluslararası ziyaretçilerin başkentte konforlu bir şekilde yollarını bulmalarına yardımcı olan “Discover Moscow” gibi platformlar aracılığıyla çok dilli dijital hizmetler, rahat ulaşım sistemleri ve hazır seyahat rotaları sağlıyor.

Kategorilere göre festival takvimi

Kültür, sanat ve müzik

• V. Uluslararası Moskova Caz Festivali (08 Haziran - 14 Haziran 2026): Farklı ülkelerden gelen sanatçılar; Zaryadye Parkı, Hermitage Bahçesi ve Çaykovski Konser Salonu’nda sahne alacak.

● IV. Zaryadye Yaz Müzik Festivali (06 Haziran - 05 Temmuz 2026): Klasik ve modern besteleri, opera prodüksiyonlarını, senfonik konserleri, prömiyerleri ve dünyaca ünlü müzisyenlerin performanslarını içerecek.

● “Tiyatro Bulvarı” Festivali (30 Mayıs - 30 Ağustos 2026): Moskova’nın en büyük açık hava tiyatro festivali olan “Tiyatro Bulvarı”, gösterileri geleneksel sahnelerin dışına taşıyarak doğrudan şehrin kalbiyle buluşturuyor. Yaz sezonu boyunca müzikal ve dramatik yapımlar, Moskova’nın bulvarlarının ve halka açık mekanlarının ayrılmaz bir parçası haline geliyor.

• IX. Uluslararası Sanat Festivali “Inspiration”: VDNH’de düzenlenecek festival, müzikal, dramatik tiyatro yapımlarını, multimedya performanslarını, modern dans gösterilerini ve uluslararası sanatsal çalışmaları, Moskova’nın en büyük açık hava kültür mekanlarından birinde buluşturacak.



Tarih, miras, gastronomi ve yaşam tarzı

• “Moskova Malikaneleri” Festivali (30 Mayıs - 06 Eylül 2026): Festival; ziyaretçileri sürükleyici kültürel deneyimler, açık hava performansları, tarihi canlandırmalar, tematik geziler ve geleneksel yaşam tarzı sunumları aracılığıyla Moskova’nın tarihi malikanelerini keşfetmeye davet ediyor. Şehrin birçok tarihi konağı ve malikane kompleksi; konukların Moskova’nın aristokratik mirasını ve mimari tarihini interaktif bir formatta deneyimleyeceği, kendine has bir atmosfere sahip kültürel mekanlara dönüşüyor.

● “Made in Moscow” Kreatif Pavilyonları: Moskova merkezindeki dönemsel açık hava pavilyonları, Moskovalı girişimciler ve kreatif profesyoneller tarafından hayata geçirilen yerel markaları, gastronomiyi, modayı, tasarım ürünlerini, atölye çalışmalarını ve kültürel aktiviteleri vitrine çıkaracak.

● “Bahçeler ve Çiçekler” Festivali: Kentteki merkezi bulvarlar ve halka açık alanlar, büyük ölçekli çiçek ve peyzaj enstalasyonlarının yanı sıra atölye çalışmalarına, yarışmalara, açık hava etkinliklerine ve tematik yazlık rekreasyon alanlarına ev sahipliği yapacak.

● "Zamanlar ve Dönemler" Festivali (10 - 14 Haziran 2026): Tüm şehre yayılan mekanlarda gerçekleştirilecek olan bu festival; Orta Çağ'dan Birinci Dünya Savaşı'na kadar farklı dönemleri kapsayan büyük ölçekli tarihi canlandırmaların yanı sıra özgün zanaat atölyelerine, performanslara, sergilere ve sürükleyici açık hava deneyimlerine ev sahipliği yapacak.

● Yaratıcı Bölgeler ve Türk Mirası: Seyahat tutkunları, eski endüstriyel alanların sanat mekanlarına ve kafelere dönüştürüldüğü Hlebozavod, Winzavod Çağdaş Sanat Merkezi ve Kırmızı Ekim (Red October) gibi yaratıcı bölgeleri keşfedebilir. Ayrıca Türk ziyaretçiler için usta şair Nazım Hikmet’in Novodeviçi Mezarlığı’ndaki kabri, Puşkin Müzesi’ndeki “Heinrich Schliemann Kazılarında Truva” sergisi ve Moskova Kremlini’nin Cephanelik Odası (Armoury Chamber) önemli duraklar arasında yer alıyor.

● Yemek ve Alışveriş Kültürü: Geleneksel Rus mutfağından modern uluslararası gastronomiye uzanan restoranların yanı sıra Türk mutfağı mekanları da şehirde yaygın olarak yer alıyor. Alışveriş için ise lüks caddelerin yanı sıra Aviapark ve Afimall gibi büyük alışveriş merkezleri ile tarihi çok katlı mağaza GUM, çeşitli seçenekler sunuyor.



Eğlence, bilim ve rekreasyon

• VDNH Özel Programları: Moskova'nın en büyük kültürel ve rekreasyonel alanlarından biri olan VDNH; yaz sezonu boyunca atölye çalışmaları, müzik performansları, festivaller, bisiklet aktiviteleri, müzeler, parklar ve aile eğlencelerine kadar uzanan geniş bir deneyim yelpazesi sunuyor. Sezonun öne çıkan etkinlikleri arasında Bilim ve Dondurma Festivali de yer alacak.

• Aktif Yaşam ve Şehir Deneyimleri: Açık hava dinlenme alanları, scooter kiralama, Moskva nehirinde tekne gezintisi ve Moskova merkezindeki eğlence mekanları, ziyaretçilere yaz sezonu boyunca şehri keşfetmenin farklı yollarını sunuyor.



“Moskova’da Yaz”, Rus başkentinin kültür, gastronomi, festival ve modern yaşamı bir araya getiren canlı, uluslararası bir merkeze dönüştüğünü gösteriyor. Gelişmiş şehir altyapısı, yeşil alanları, zengin etkinlik takvimi ve yabancı turistler için sağlanan ulaşım kolaylıkları sayesinde Moskova; Türk ziyaretçilere hem tarihi mirasını hem de modern yüzünü keyifli ve rahat bir tempoda keşfetme fırsatı sunuyor.