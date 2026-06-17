Moskova, “Zamanlar ve Çağlar” festivali ile ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkardı

Dört gün boyunca Rusya’nın başkenti hem tarih meraklıları hem de Moskova’yı yalnızca modern bir metropol olarak değil, köklü tarihi mirasa sahip bir şehir olarak keşfetmek isteyen ziyaretçiler için önemli bir buluşma noktası haline geldi.

“Moskova’da Yaz” projesi kapsamında şehrin 30’dan fazla noktasında gerçekleştirilen etkinliklerle Moskova adeta dev bir açık hava tarih müzesine dönüştü. Mitino Peyzaj Parkı, Pokrovskoye-Streshnevo Parkı, Moskino Film Parkı ve Raduga Parkı’nda Rusya’dan ve farklı ülkelerden gelen 780’den fazla tarih canlandırmacısı, Eski Rus çağından Birinci Dünya Savaşı’na kadar uzanan önemli tarihî olayları yeniden canlandırdı. Festivalin en dikkat çekici günlerinden biri olan 12 Haziran’da, tarihî gerçekçilik ile etkileyici sahne performanslarını bir araya getiren büyük ölçekli canlandırmalar yapıldı.

Mitino Parkı’nda yapılan dönem canlandırmaları, 1812 Vatanseverlik Savaşı’na odaklandı. Ziyaretçiler savaş sahnelerinin yanı sıra dönemin günlük yaşamından kesitleri de izleme fırsatı buldu. Konuklar eskrim derslerine katılabilirken, döneme uygun tasarlanmış bir berber dükkânını da ziyaret edebildi.

Moskino Film Parkı ise ziyaretçileri 20. yüzyılın başlarına ve Birinci Dünya Savaşı dönemine götürdü. Geniş ölçekli şehir dekorları içerisinde tarih canlandırıcıları, Art Nouveau dönemini yeniden yaratarak, bir asır önce şehir yaşamının nasıl olduğunu gösterdi. Raduga Parkı’nda ise ziyaretçiler yüzyıllar öncesine, Eski Rus dönemine uzanan bir yolculuğa çıktı.

Pokrovskoye-Streshnevo Parkı’nda ise özel bir program sunuldu. Festival konukları tiyatro gösterileri, jimnastik performansları, müzik ve dans etkinlikleriyle geçmişin atmosferini deneyimledi. Yirmi beş canlandırmacısı ve yedi atölye çalışması ile ziyaretçiler, yaklaşık yüz yıl önce yazlık bölgeler ve kırsal malikâneler arasında dolaşarak tatilcileri eğlendiren gezici sokak tiyatroları, varyete gösterileri ve sirklerin dünyasını keşfetti. Ziyaretçiler yalnızca gösterileri izlemekle kalmadı, aynı zamanda makyaj odasını, kostüm bölümünü ve sinema çadırını da ziyaret etme fırsatı buldu.

Tarih Moskova sokaklarında yeniden yaşandı

Başkentin tam merkezinde ziyaretçiler dört farklı festival alanını keşfetme fırsatı buldu: Tverskaya Meydanı, Devrim Meydanı, Strastnoy Bulvarı ve Chistoprudny Bulvarı. Bu alanlarda ziyaretçiler, geçen yüzyılın sosyal yaşamına katılıp, benzersiz eserlerin sergilendiği sergileri gezerek devrim öncesi Rusya’nın kültürünü yakından tanıma şansı yakaladı.

Merkezdeki tüm festival alanlarının ortak özelliği ise keşfedilmeyi bekleyen açık hava müzeleri oldu. Devrim Meydanı’nda ziyaretçiler Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında kameraman ve fotoğrafçıların nasıl çalıştığını öğrenirken, Tverskaya Meydanı’nda 19. yüzyıldaki sosyal davetlerin nasıl düzenlendiğini keşfetti.

“Zamanlar ve Çağlar” yalnızca bir tarih festivali değil; farklı dönemlere yolculuk yapma, Rus tarihinin önemli olaylarını yakından tanıma ve geçmişte insanların nasıl yaşadığını keşfetme fırsatı sunan benzersiz bir deneyim sundu. Festival ister ailece ister bireysel olarak seyahat eden ziyaretçiler için unutulmaz anılar bıraktı.

Bilgi Notu

Moskova Tarih Festivali “Zamanlar ve Çağlar”, Eski Rus döneminden geçen yüzyıla kadar Rusya’nın tarihini ve kültürünü konu alan yıllık bir şehir projesidir. İlk kez 2011 yılında düzenlenen festival, Moskova’nın merkezi meydanlarından parklarına ve farklı semtlerine kadar çok sayıda noktada gerçekleştiriliyor.

Festival programında büyük ölçekli savaş canlandırmaları, sergiler, tiyatro gösterileri ve kapsamlı eğitim etkinlikleri yer yer alıyor. Ayrıca tarih ve geleneksel el sanatlarına yönelik atölyeler de düzenleniyor. Festivalde Rusya’nın farklı bölgelerinden ve çeşitli ülkelerden gelen canlandırmacılar yer alıyor. Bu yılın programında özellikle ülkenin kültürel tarihine, tiyatroya, müziğe ve edebiyata odaklanıldı.

“Moskova’da Yaz” projesi , başkentin yaz sezonundaki en önemli etkinlik platformu olarak öne çıkıyor. Bu yıl “Birlikte Olma Zamanı” temasıyla gerçekleştirilen proje; farklı kuşaklardan insanları ortak değerler etrafında bir araya getiriyor ve yürüyüşlerden kültürel etkinliklere, spor organizasyonlarından sosyal sorumluluk projelerine kadar birçok faaliyeti Moskova’nın tüm ilçelerine taşıyor.