LÖSEV Bursa Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü’nde Yaz Kampları Başladı

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından Bursa’da hizmet veren Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü, yaz kampı programlarıyla çocukları eğitici ve eğlenceli etkinliklerle buluşturmaya başladı.

Her Hafta Farklı Yaş Gruplarıyla Konaklamalı Program

Yaz boyunca devam edecek kamp programlarında her hafta farklı yaş gruplarından çocuklar, Köy Enstitüsü’nde konaklamalı olarak misafir ediliyor. Çocuklar kamp süresince bilimsel deneyler, fizik atölyeleri, geri dönüşüm çalışmaları, sanat etkinlikleri, dans çalışmaları ve çeşitli sosyal aktivitelerle dolu bir programa katılıyor.

Özellikle küçük yaş grubundaki çocuklar ise anneleriyle birlikte ağırlanıyor. Tesiste bulunan konaklama alanları sayesinde anne ve çocuklar güvenli ve konforlu bir ortamda kamp deneyimi yaşarken, birlikte vakit geçirmenin ve yeni deneyimler kazanmanın mutluluğunu paylaşıyor.

Doğa ile İç İçe Öğrenme Deneyimi

Doğayla iç içe bir ortamda gerçekleştirilen kamplar, çocukların sosyal gelişimlerini desteklerken yeni arkadaşlıklar kurmalarına ve unutulmaz anılar biriktirmelerine de olanak sağlıyor. Kamp süresince düzenlenen geziler ve uygulamalı etkinlikler sayesinde çocuklar keşfederek öğrenme fırsatı buluyor.

Yıl Boyunca Süren Eğitim ve Yaşam Alanı

LÖSEV Bursa Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü, bünyesinde yer alan eğitim sınıfları, atölyeler, sosyal alanlar ve konaklama imkânlarıyla yıl boyunca çocuklara ve ailelerine hizmet veriyor. Yaz kampları da bu kapsamda çocukların hem eğlenmelerini hem de gelişimlerine katkı sağlayacak deneyimler yaşamalarını amaçlıyor.

Bilimsel merakı teşvik eden, üretmeyi destekleyen ve çocukların keyifli vakit geçirmelerine olanak sağlayan yaz kampları, yaz boyunca farklı içeriklerle devam edecek.

LÖSEV Bursa Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü, lösemi ve kanserle mücadele eden çocukların yalnızca tedavi süreçlerine değil; eğitimlerine, sosyal yaşamlarına ve kişisel gelişimlerine de katkı sunan örnek projelerden biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

LÖSEV Hakkında

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), lösemi ve kanserle mücadele eden çocuklar ile ailelerine ücretsiz tedavi, eğitim, maddi ve manevi destek sağlayan; toplum yararına faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur.