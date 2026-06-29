Kuzey Kıbrıs’ta yabancı ziyaretçi oranı yüzde 17,5 artışla yeni zirveye ulaştı

Akdeniz havzasının parlayan yıldızı Kuzey Kıbrıs ise güçlü altyapı yatırımları ve turizmdeki dinamizmiyle uluslararası yatırımcıların odak noktası haline geliyor. Akol Global Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Yılsay Özbayrak, Akdeniz gayrimenkul pazarındaki bu stratejik gelişmeleri pozitif bir vizyonla değerlendiriyor.

KKTC Turizm Planlama Dairesi'nin resmi verilerine göre, ülkeye hava ve deniz yoluyla gelen yolcu sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 17,5 artarak 1,37 milyon sınırını aştı. Bu turizm hareketliliği, bölgedeki nitelikli gayrimenkul yatırımlarına olan organik talebi doğrudan yukarı taşıyor. T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan KKTC Ülke Profili projeksiyonlarında ise bölge nüfusunun 476 bin seviyesine ulaşacağı öngörülüyor. Bu demografik büyüme ve artan ziyaretçi grafiği, Akdeniz genelinde kalıcı ve konsept yaşam alanlarına olan ihtiyacı her geçen çeyrek daha kritik hale getiriyor.

Akdeniz genelinde yükselen bu talebi karşılamak ve konut edinim sürecindeki geleneksel engelleri aşmak adına sektörün deneyimli aktörleri, alıcıların en çok zorlandığı finansal bariyerleri ortadan kaldıracak yenilikçi ödeme modellerini devreye alıyor. Bu kapsamda Akol Global Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Yılsay Özbayrak şu değerlendirmede bulundu: "Sektörde geçirdiğimiz 25 yılı aşkın sürede, alıcılarımızın ev sahibi olma yolunda en çok peşinat biriktirme aşamasında tıkandığını gözlemledik. Geliştirdiğimiz alternatif finansman modelleriyle bu bariyeri tamamen sıfırlayarak, ertelemeye maruz kalan konut hayallerini bugünün gerçeğine dönüştürüyoruz. Amacımız alıcılarımıza sadece geçici bir kampanya sunmak değil, uçtan uca profesyonel ve son derece şeffaf bir danışmanlık ekosistemi inşa etmektir."

"Gayrimenkul pazarında modern yaşam konseptleri ve finansal esneklik öne çıkıyor"

Knight Frank tarafından yayımlanan Global Branded Residence Survey araştırmasına göre, dünya genelinde markalı ve konseptli konut projelerinin sayısı 2011'de 169 iken bugün 611 barajına ulaştı. Bu hızlı yükselişin kararlı bir şekilde devam ederek 2030 yılına kadar toplam 1.019 projeye çıkması bekleniyor. Aynı projelerin toplam ünite sayısının ise 2011'deki 27 binden 2030'da 162 binin üzerine ulaşacağı öngörülüyor. Günümüz yatırımcı tercihlerinde ise yüksek katlı standart bloklar yerine doğaya yakın, yatay mimari ve sosyal donatıları zengin yaşam alanları öne çıkıyor.

Özbayrak, küresel ölçekte tescillenen bu konsept konut eğiliminin modern tüketicinin konut beklentileriyle tam bir entegrasyon yakaladığını ifade ediyor. Sektördeki bu köklü dönüşümü alternatif ödeme kolaylıklarıyla desteklemenin pazar payını büyütmede kritik bir rol oynadığını belirten tecrübeli yönetici, yatırımcı dostu modellerin önemini vurguluyor. Bu vizyon doğrultusunda Akol Global olarak, Girne, İskele ve Gazimağusa'daki yatay mimari konseptli projelerinde peşinat zorunluluğunu tamamen sıfırlayan stratejik bir finansman hamlesini hayata geçirdiklerini dile getiriyor. Marka, alıcıya özel atanan uzman satış danışmanlığı altyapısıyla bölgedeki konut edinim süreçlerini uçtan uca güvenli ve şeffaf bir sistemle yöneterek gayrimenkul pazarındaki öncü kurumsal duruşunu kararlılıkla pekiştiriyor.

Alternatif finansal enstrümanlar gayrimenkul ekosisteminde yeni bir dönem başlatıyor

Küresel ekonomik dalgalanmalar karşısında gayrimenkul sektörü, yatırımcı portföylerini güvence altına alan en istikrarlı limanlardan biri olma özelliğini koruyor. Özellikle gelişmekte olan turizm ve sanayi bölgelerinde hayata geçirilen büyük ölçekli altyapı yatırımları, inşaat sektörünün pazar hacmini her geçen çeyrek katlayarak büyütüyor. Tüketicilerin konut satın alma kararlarında geleneksel bankacılık kredilerinin ötesine geçen esnek ve uzun vadeli ödeme planları ise artık birincil tercih sebebi haline geliyor. Alternatif ödeme modelleriyle desteklenen nitelikli konut yatırımları da uluslararası sermayeyi bölgeye çekerek makroekonomik istikrarı sürdürülebilir kılıyor.

"Sıfır peşinat ile hemen Kıbrıs’a taşınma imkanı sunuyoruz"

Akol Global, çeyrek asırlık derin sektör tecrübesi ve hayata geçirdiği geniş ölçekli projeleriyle gayrimenkul dünyasında adından söz ettiriyor. Şirket, müşteri memnuniyetini odağına alan esnek finansal çözümleri ve estetik mimari anlayışıyla pazardaki kurumsal ağırlığını artırmayı hedefliyor. Akol Global Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Yılsay Özbayrak, markanın gelecek dönem yatırım stratejileri ve vizyonu hakkında şu önemli sektörel mesajları paylaştı:

"Akol Global olarak, Akdeniz genelinde sürdürdüğümüz güven odaklı yolculuğumuzu yepyeni finansal enstrümanlarla taçlandırmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Girne, İskele ve Gazimağusa bölgelerinde konumlanan zengin sosyal yaşam alanlı konsept projelerimizle inşaat sektöründeki standartları yukarı taşırken, şirket içi vadeli esnek modellerimizle de yatırım kolaylığı sağlıyoruz. Sıfır peşinat ile Kıbrıs’a hemen taşınma imkanı sunuyoruz. Gelecek dönemde de küresel gayrimenkul trendlerine yön veren yatay mimari yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederek, uluslararası arenadaki pazar payımızı ve kurumsal marka değerimizi en üst seviyeye ulaştırmayı hedefliyoruz.

Kuzey Kıbrıs'ta konut sahibi olmak isteyenler için erişilebilir, güvenli ve hızlı çözümler sunmayı önemsiyoruz. Girne, Esentepe, İskele Long Beach, Gazimağusa ve Yeniboğaziçi gibi bölgenin en değerli lokasyonlarında hayata geçirdiğimiz 0 peşinat, tapusu hazır ve hemen taşınma imkânı sunan kampanyamızla, hem yatırımcılar hem de yeni bir yaşam kurmak isteyenler için güçlü bir fırsat oluşturuyoruz. Akol Global güvencesiyle sunduğumuz bu modelin, Kuzey Kıbrıs konut sektöründe yeni bir dönemin kapılarının araladığına inanıyoruz."