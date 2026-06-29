Kuyumculuk Sektörü İhracat Şampiyonu Ahlatcı

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Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 33. Olağan Genel Kurulu ile ‘İhracatın

Şampiyonları’ ödül töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı

Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanı

İbrahim Yumaklı, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve üst düzey

katılımla 26 Haziran 2026 tarihinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

27 sektör 61 ihracatçı birliği çatısı altında faaliyet gösteren 140 bin ihratcatçı firma

tarafından 2025 yılında gerçekleştirilen 395,9 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatına

en yüksek katkıyı sunan ilk 10 firmaya ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından

verildi. Törende ödülünü almak üzere Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet

Ahlatcı hazır bulundu.

AHLATCI’NIN KUYUMCULUK SEKTÖRÜ İHRACAT ŞAMPİYONLUĞU İKİ

ÖDÜLLE TAÇLANDIRILDI

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, 2025 yılı kuyumculuk sektörü

ihracat şampiyonluğu ödülünü Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan, Türkiye mal ihracatı

sıralamasında 10'uncu olan Ahlatcı Holding adına ödülünü ise Cumhurbaşkanı Recep

Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

TÜRKİYE TÜM MAL İHRACATINDA LOKOMOTİF BİR GÜÇ OLMAYA DEVAM

EDECEĞİZ

Törenden sonra soruları yanıtlayan Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet

Ahlatcı, “bu sene hem mücevher sektörü hemde Türkiye tüm ihracatında ilk ondaki

başarımızdan dolayı 2 ödüle layık görülmekten büyük bir heyecan ve mutluluk

duyuyoruz. Özellike de ödülümüzü Cumhurbaşkanımızın elinden almak oldukça

anlamlıdır. Her zaman olduğu gibi hız kesmeden işimizin başında üretmeye ülke

ekonomisine ve ihracatına lokomotif bir güç olmaya devam ediyoruz.

Cumhurbaşkanımızın rakamlarla altını çizdiği noktalar çok önemli. Ahlatcı Holding

bünyesindeki tüm şirketlerimizle ihracatta ürün çeşitliliğimizi arttırarak uluslararası

piyasalarda küresel rekabette hep bir adım önde olmamız gerektiğini çok iyi biliyor bu

hedef için çalışıyoruz.”

ÖDÜLÜ ALMAK ÇOK GURUR VERİCİ

Her yıl ihracat rekorları kıran “Ahlatcı” markasının, ilkeli bir duruş ve kazan kazan

anlayışı sayesinde oluşturulduğunu belirten Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Ahlatcı, Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki ihracat hedefleri

doğrultusunda, bizlerden esirgemediği desteklerinden aldığımız moral ve güçle Ahlatcı

Holding Türkiye’nin gerek iç pazar gerekse küresel pazarlardaki aktif rolünü oynamaya

devam edecektir. Mücevher sektörü ihracat şampiyonu olmak bizler için çok önemli bir

moral gücü. Özellikle bu ödülü Cumhurbaşkanımızdan almak çok gurur verici.

Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İHRACATÇIYI SINIRLARI AŞAN STRATEJİK BİR GÜÇ OLARAK GÖRÜYORUZ

Ekonominin lokomotifinin her zaman üretim ve ihracat olması gerektiğinin altını çizen

ve TİM Başkanlığına yeniden seçilen Mustafa Gültepe şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bugün ülkelerin ekonomik gücü sadece sahip oldukları kaynaklarla değil, ürettiklerini

dünyaya satabilme kapasiteleriyle de ölçülüyor. Bu anlamda baktığımızda ihracat

yatırımdır, üretimdir, istihdamdır ve elbette dövizdir. İhracat ekonomik bağımsızlığın en

güçlü teminatıdır. Özetle, ekonominin müdafaa sathı fabrikalardır. O fabrikalar ki

jeopolitik gücün, istikrarın, geleceğe güvenin en önemli kaleleridir. Dolayısıyla biz

ihracatçıyı sadece üretip satan değil, Türkiye'nin geleceğine yatırım yapan, sınırları

aşan stratejik bir güç olarak görüyoruz.”

TÜRKİYE OLARAK İHRACATIMIZI ARTIRMAYI BAŞARDIK

Ticaret Bakanı Bolat yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde

Türkiye’nin çok sayıda küresel ve bölgesel olumsuzluğa rağmen ekonomisini 23 yılda

dolar bazında 6 kat büyüttüğünü, mal ve hizmet ihracatını ise 8 kat artırarak 400 milyar

dolar sınırına ulaştırdığının altını çizdi. “Gelecek hafta dış ticarette 2026'nın ilk yarısının

karnesi ortaya çıkacak. Memnuniyetle ifade ediyoruz ki yarı yılın ilk aylarında

bölgemizdeki sıcak savaşlara, emtia piyasalarındaki büyük oynaklıklara ve artan ithalat

hacmine rağmen Türkiye olarak ihracatımızı artırmayı başardık.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN : BİR YILDA YAPTIĞIMIZ İHRACATI ARTIK BİR

HAFTADA YAPIYORUZ

Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının 2002 yılında 10 milyar dolar olan

2025 yılında 112 milyar dolara yükseldiğini, yıllıklandırılmış orta yüksek ve yüksek

teknolojili imalat sanayi ürünleri ihracatının ise 114,4 milyar doları bulduğunu dile

getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıllık 248 milyon dolar savunma ihracatında aylık

992 milyon dolar ihracat yapan seviyeye geldik. Bir yılda yaptığımız ihracatı artık bir

haftada yapıyoruz. İhracatın şampiyonları ödülüne layık görülen firmalarımızı ve iş

insanlarımızı tekrar tebrik ediyorum." dedi.