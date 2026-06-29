Kuyumculuk Sektörü İhracat Şampiyonu Ahlatcı
Kuyumculuk sektörü ihracat şampiyonu Ahlatcı’ya iki ödül birden verildi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 33. Olağan Genel Kurulu ile ‘İhracatın
Şampiyonları’ ödül töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı
Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanı
İbrahim Yumaklı, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve üst düzey
katılımla 26 Haziran 2026 tarihinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.
27 sektör 61 ihracatçı birliği çatısı altında faaliyet gösteren 140 bin ihratcatçı firma
tarafından 2025 yılında gerçekleştirilen 395,9 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatına
en yüksek katkıyı sunan ilk 10 firmaya ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından
verildi. Törende ödülünü almak üzere Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet
Ahlatcı hazır bulundu.
AHLATCI’NIN KUYUMCULUK SEKTÖRÜ İHRACAT ŞAMPİYONLUĞU İKİ
ÖDÜLLE TAÇLANDIRILDI
Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, 2025 yılı kuyumculuk sektörü
ihracat şampiyonluğu ödülünü Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan, Türkiye mal ihracatı
sıralamasında 10'uncu olan Ahlatcı Holding adına ödülünü ise Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.
TÜRKİYE TÜM MAL İHRACATINDA LOKOMOTİF BİR GÜÇ OLMAYA DEVAM
EDECEĞİZ
Törenden sonra soruları yanıtlayan Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet
Ahlatcı, “bu sene hem mücevher sektörü hemde Türkiye tüm ihracatında ilk ondaki
başarımızdan dolayı 2 ödüle layık görülmekten büyük bir heyecan ve mutluluk
duyuyoruz. Özellike de ödülümüzü Cumhurbaşkanımızın elinden almak oldukça
anlamlıdır. Her zaman olduğu gibi hız kesmeden işimizin başında üretmeye ülke
ekonomisine ve ihracatına lokomotif bir güç olmaya devam ediyoruz.
Cumhurbaşkanımızın rakamlarla altını çizdiği noktalar çok önemli. Ahlatcı Holding
bünyesindeki tüm şirketlerimizle ihracatta ürün çeşitliliğimizi arttırarak uluslararası
piyasalarda küresel rekabette hep bir adım önde olmamız gerektiğini çok iyi biliyor bu
hedef için çalışıyoruz.”
ÖDÜLÜ ALMAK ÇOK GURUR VERİCİ
Her yıl ihracat rekorları kıran “Ahlatcı” markasının, ilkeli bir duruş ve kazan kazan
anlayışı sayesinde oluşturulduğunu belirten Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Ahlatcı, Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki ihracat hedefleri
doğrultusunda, bizlerden esirgemediği desteklerinden aldığımız moral ve güçle Ahlatcı
Holding Türkiye’nin gerek iç pazar gerekse küresel pazarlardaki aktif rolünü oynamaya
devam edecektir. Mücevher sektörü ihracat şampiyonu olmak bizler için çok önemli bir
moral gücü. Özellikle bu ödülü Cumhurbaşkanımızdan almak çok gurur verici.
Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
İHRACATÇIYI SINIRLARI AŞAN STRATEJİK BİR GÜÇ OLARAK GÖRÜYORUZ
Ekonominin lokomotifinin her zaman üretim ve ihracat olması gerektiğinin altını çizen
ve TİM Başkanlığına yeniden seçilen Mustafa Gültepe şu değerlendirmelerde bulundu:
“Bugün ülkelerin ekonomik gücü sadece sahip oldukları kaynaklarla değil, ürettiklerini
dünyaya satabilme kapasiteleriyle de ölçülüyor. Bu anlamda baktığımızda ihracat
yatırımdır, üretimdir, istihdamdır ve elbette dövizdir. İhracat ekonomik bağımsızlığın en
güçlü teminatıdır. Özetle, ekonominin müdafaa sathı fabrikalardır. O fabrikalar ki
jeopolitik gücün, istikrarın, geleceğe güvenin en önemli kaleleridir. Dolayısıyla biz
ihracatçıyı sadece üretip satan değil, Türkiye'nin geleceğine yatırım yapan, sınırları
aşan stratejik bir güç olarak görüyoruz.”
TÜRKİYE OLARAK İHRACATIMIZI ARTIRMAYI BAŞARDIK
Ticaret Bakanı Bolat yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde
Türkiye’nin çok sayıda küresel ve bölgesel olumsuzluğa rağmen ekonomisini 23 yılda
dolar bazında 6 kat büyüttüğünü, mal ve hizmet ihracatını ise 8 kat artırarak 400 milyar
dolar sınırına ulaştırdığının altını çizdi. “Gelecek hafta dış ticarette 2026'nın ilk yarısının
karnesi ortaya çıkacak. Memnuniyetle ifade ediyoruz ki yarı yılın ilk aylarında
bölgemizdeki sıcak savaşlara, emtia piyasalarındaki büyük oynaklıklara ve artan ithalat
hacmine rağmen Türkiye olarak ihracatımızı artırmayı başardık.”
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN : BİR YILDA YAPTIĞIMIZ İHRACATI ARTIK BİR
HAFTADA YAPIYORUZ
Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının 2002 yılında 10 milyar dolar olan
2025 yılında 112 milyar dolara yükseldiğini, yıllıklandırılmış orta yüksek ve yüksek
teknolojili imalat sanayi ürünleri ihracatının ise 114,4 milyar doları bulduğunu dile
getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıllık 248 milyon dolar savunma ihracatında aylık
992 milyon dolar ihracat yapan seviyeye geldik. Bir yılda yaptığımız ihracatı artık bir
haftada yapıyoruz. İhracatın şampiyonları ödülüne layık görülen firmalarımızı ve iş
insanlarımızı tekrar tebrik ediyorum." dedi.