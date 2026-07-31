KOŞAR ADIM LÖSEV TAKIMI İLE 48. İSTANBUL MARATONU’NDA İYİLİĞE KOŞUN

4 Ağustos Salı günü başlayacak 48. İstanbul Maratonu Kurumsal Koşu kayıtlarıyla birlikte kurumları, şirketleri ve iyiliğe koşmak isteyen herkesi Koşar Adım LÖSEV takımında buluşmaya davet ediyor. 1 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek maratonda oluşturulacak bağış kampanyalarıyla Canım Kardeşim Ders Evlerinde eğitim alan lösemili ve çocukluk çağı kanserlerini yenmiş çocuklarımızın eğitim ihtiyaçlarına kaynak sağlanması hedefleniyor.

Yaşıtları okul sıralarında eğitim alırken, spor ve sanatla buluşup sosyal ve kültürel gelişimlerini sürdürürken, lösemili ve çocukluk çağı kanserleriyle mücadele eden çocuklarımız uzun tedavi süreçleri nedeniyle eğitim hayatlarından uzak kalabiliyor. Tedavileri tamamlandıktan sonra ise onları yeni bir mücadele bekliyor. Hastalık nedeniyle oluşan eğitim kayıplarını telafi edebilmek ve yeniden yaşıtlarıyla aynı noktaya gelebilmek için desteğe ihtiyaç duyuyorlar.

İşte tam da bu noktada LÖSEV devreye giriyor. Çocuklarımızın yalnızca tedavi sürecinde değil, sağlıklarına kavuştuktan sonra da yanında olan LÖSEV, Canım Kardeşim Ders Evlerinde sunduğu akademik desteklerle onların eğitim hayatına güçlü bir şekilde devam edebilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Koşar Adım LÖSEV gönüllüleri, attıkları her adımla lösemili ve çocukluk çağı kanserlerini yenmiş çocuklarımız için umutsuzluğa meydan okuyor. İyilik için bir araya gelen gönüllüler, oluşturdukları bağış kampanyalarıyla Canım Kardeşim Ders Evlerinde eğitim alan çocuklarımızın eğitim ihtiyaçlarına destek oluyor. Bu yıl da kurumlar, şirketler ve iyiliğe koşmak isteyen herkes, 48. İstanbul Maratonu’nun 6,5 kilometrelik Kurumsal Koşu kategorisinde Koşar Adım LÖSEV takımında buluşarak çocuklarımızın geleceğine umut olacak.

1 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek 48. İstanbul Maratonu’nda atılacak her adım, çocuklarımızın geleceğine umut olacak. Kurumlar, şirketler ve bireysel katılımcılar, Koşar Adım LÖSEV çatısı altında hem kanserle mücadeleye dikkat çekecek hem de Canım Kardeşim Ders Evlerinde eğitim alan çocuklarımızın eğitim yolculuğuna katkı sunacak.

Sen de Koşar Adım LÖSEV Takımında Yer Alabilirsin

LÖSEV, Türkiye’nin dört bir yanından kurumları, şirketleri ve iyiliğe koşmak isteyen herkesi Koşar Adım LÖSEV takımına davet ediyor. Katılımcılar, kendi adlarına veya şirketleri adına oluşturacakları online bağış kampanyalarıyla Canım Kardeşim Ders Evlerinde eğitim alan lösemili ve çocukluk çağı kanserlerini yenmiş çocuklarımızın eğitim ihtiyaçlarına destek olabiliyor.