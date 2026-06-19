Haliç Üniversitesi Geleceğin Eğitim Modelini Tanıttı

Rektör Prof. Dr. Enes Eryarsoy, “Amacımız, öğrencilerimizi değişen dünyada kalıcı olacak yetkinliklerle donatmak” dedi.

İSTANBUL – Haliç Üniversitesi, düzenlediği lansmanla geleceğin ihtiyaçlarına göre tasarlanan yeni eğitim modelini kamuoyuna tanıttı. Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Enes Eryarsoy, modelin temel amacının öğrencileri yalnızca mesleki bilgiyle değil, hızla değişen dünyada ayakta kalmalarını sağlayacak yetkinliklerle donatmak olduğunu söyledi.

Teknolojik dönüşümün iş yapış biçimlerini ve meslekleri yeniden şekillendirdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Enes Eryarsoy, üniversite olarak öğrencilerin gelecekte de değerini koruyacak becerilere odaklandıklarını belirtti.

Yeni eğitim modelinin temelinde üç önemli yetkinlik alanının yer aldığını ifade eden Prof. Dr. Eryarsoy, bunları “iletişimin dili”, “yapay zekânın dili” ve “paranın dili” olarak tanımladı.

Prof. Dr. Eryarsoy, öğrencilerin bu üç alanda yetkin bireyler olarak yetişmelerini hedeflediklerini vurgulayarak, “Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin insanların birbirleriyle iletişim kurma ihtiyacı devam edecek. Aynı şekilde yapay zekâyı doğru kullanabilen, onunla birlikte değer üretebilen bireylere ihtiyaç artacak. Bunun yanında girişimcilik, iş geliştirme ve finansal okuryazarlık gibi alanlar da geleceğin dünyasında önemini koruyacak” dedi.

“Gençler Bölüm Değil, Meslek Hayali Seçiyor”

Üniversite tercih sürecinin yalnızca bölümler üzerinden değil, meslekler üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Eryarsoy, öğrencilerin çoğu zaman bir bölümden ziyade bir meslek hayaliyle tercih yaptıklarını söyledi.

Bu doğrultuda Haliç Üniversitesi tarafından geliştirilen sistem sayesinde aday öğrencilerin puan aralıkları ve ilgi alanları doğrultusunda, hedefledikleri mesleklere ulaşmalarını sağlayacak bölümler konusunda yönlendirildiğini belirten Eryarsoy, gençlerin yalnızca hangi bölüme yerleşebileceklerini değil hangi bölümlerin onları hayal ettikleri mesleğe taşıyacağını da görebildiklerini ifade etti.

“Başarılar Sadece Öğrencilerin Değil, Ülkemizin Geleceği İçin”

Yaklaşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde öğrencilere ve ailelerine de seslenen Prof. Dr. Enes Eryarsoy, tüm adaylara başarı dileklerini iletti. Prof. Dr. Eryarsoysözlerini şöyle tamamladı:

“Başarı dileklerim yalnızca öğrencilerimiz için değil, aileleri ve tüm ülkemiz için. Çünkü geleceğimiz olan gençlerimiz, bu sınavla yalnızca kendi geleceklerini değil, ülkemizin geleceğini de şekillendirecekler”