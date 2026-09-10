Gudslip ve Gudsport, Merrell İstanbul Ultra’da 4 bin sporcuya ulaştı

Organizasyon kapsamında yaklaşık 4 bin Gudsport burun bandı ücretsiz olarak dağıtılırken, yarış öncesinde nefes ve yarış sonrasında uyku, dinlenme ve toparlanma konularında katılımcılara bilgi verildi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren etkinlik alanında yer alan Gudslip ve Gudsport ekibi, gün boyunca yerli ve yabancı binlerce sporcu ve ziyaretçiyle bir araya geldi. Yaklaşık 4 bin Gudsport burun bandının dağıtıldığı organizasyonda, ürünlerin önemli bir bölümü katılımcılara marka ekibi tarafından birebir uygulanarak tanıtıldı.

Yoğun ilgi gören deneyim alanında günün farklı saatlerinde kuyruklar oluşurken, çok sayıda sporcu Gudsport ürünlerini yarış öncesinde deneyerek parkura çıktı. Katılımcılar ayrıca Gudslip’in uyku ve dinlenme odaklı ürünleri ile burun bantları, ağız bantları, uyku maskeleri ve kulak tıkaçları hakkında bilgi aldı.

Yarış öncesinde nefes, yarış sonrasında dinlenme

Gudslip ve Gudsport’un etkinlikteki çalışmaları ürün deneyiminin yanı sıra sporcuların hazırlık ve toparlanma süreçlerine odaklandı. Yarış öncesinde Gudsport ürünleri üzerinden burundan nefes alma ve nefes farkındalığı hakkında bilgi paylaşılırken, Gudslip ürün grubu kapsamında uyku ve dinlenmenin spor rutini içerisindeki yeri ele alındı.

Etkinlik alanındaki görüşmelerde sporcuların yarış öncesi hazırlıklarının yanı sıra yarış sonrasındaki dinlenme ve uyku rutinleri hakkında da bilgi paylaşımı yapıldı. Böylece spor performansının yalnızca yarış anından ibaret olmadığı; hazırlık, nefes, dinlenme ve toparlanma süreçlerinin de performansın bir parçası olduğu vurgulandı.

18 sporcuya uyku ve spor paketi

Gudslip ve Gudsport, Merrell İstanbul Ultra kapsamında dereceye giren sporculara da destek verdi. 15K, 30K ve 60K parkurlarında kadınlar ve erkeklerde ilk üç sırayı alan toplam 18 sporcuya Gudslip ve Gudsport ürünlerinden oluşan uyku ve spor paketleri hediye edildi.

Hazırlanan paketlerde sporcuların yarış sırasındaki ihtiyaçlarının yanı sıra yarış sonrasında dinlenme ve uyku rutinlerine yönelik ürünlere de yer verildi.

Gudslip Türkiye Kurucuları Ahmet ve Ömer Pekcan, etkinliğe ilişkin değerlendirmelerinde sporcuların hazırlık ve toparlanma süreçlerine dikkat çekmenin önemine değinerek şunları söyledi:

“Merrell İstanbul Ultra’da yalnızca ürünlerimizi tanıtmak ya da dağıtmak istemedik. Bir sporcunun günü start çizgisinde başlamadığı gibi finish çizgisinde de bitmiyor. Yarış öncesinde nefesi, yarış sonrasında ise dinlenme, uyku ve toparlanmayı konuşmak istedik.

Yaklaşık 4 bin burun bandını ücretsiz olarak katılımcılarla buluşturduk ve bunların büyük bölümünü birebir uygulayarak insanlarla doğrudan iletişim kurduk. Ayrıca 15K, 30K ve 60K parkurlarında kadınlar ve erkeklerde ilk üç dereceyi elde eden sporcularımıza uyku ve spor paketlerimizi hediye ettik. Bizim için günün en değerli tarafı, binlerce insanla spor kadar uyku, nefes ve dinlenme üzerine de konuşabilmek oldu.”

Etkinlik sonrasında bazı sporcuların yarışın ardından yeniden Gudslip ve Gudsport alanını ziyaret ederek ürünler hakkında bilgi almaya devam ettiği belirtildi.

Spor organizasyonlarındaki çalışmalarını sürdürecek

2024 yılında Barselona’da kurulan Gudslip, uyku ve dinlenme odaklı ürünlerinin yanı sıra spor kullanımına yönelik Gudsport ürün grubunu geliştiriyor. Marka, Türkiye’deki faaliyetlerini Gudslip Türkiye üzerinden Manisa merkezli olarak sürdürüyor.

Gudslip ve Gudsport, önümüzdeki dönemde farklı spor organizasyonlarında gerçekleştireceği saha çalışmalarıyla uyku, nefes, dinlenme ve aktif yaşam konularındaki ürün ve içeriklerini daha geniş kitlelerle buluşturmayı planlıyor.

Marka tarafından yapılan açıklamada, Gudslip ve Gudsport ürünlerinin herhangi bir hastalığın teşhis veya tedavisi amacıyla kullanılmadığı; süreklilik gösteren horlama, uyku problemi veya solunum güçlüğü yaşayan kişilerin sağlık profesyonellerine başvurmasının önerildiği belirtildi.