Göz Lazerinde Teknoloji Değişiyor: SMILE Pro Laser Neyi Farklı Yapıyor?

Gözlük veya kontakt lens kullananların lazer tedavisiyle ilgili ilk sorusu yıllarca “Gözümü çizdirebilir miyim?” oldu. Bugün ise hem kullanılan cihazlar hem de cerrahi yaklaşımlar değiştikçe hastaların soruları da değişiyor.

“Gözüme hangi yöntem uygun?”, “Kesi yapılıyor mu?”, “İşlem ne kadar sürüyor?”, “Günlük hayatıma ne zaman dönebilirim?”

Son yıllarda bu sorularla birlikte adı daha sık duyulan teknolojilerden biri de SMILE Pro Laser.

Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Akın Akyurt, SMILE Pro Lazer’in refraktif cerrahide küçük kesili lentikül yaklaşımının teknolojik gelişimini temsil ettiğini belirterek, yöntemin özellikle uygulama biçimiyle klasik lazer algısından ayrıldığını ifade ediyor.

“Hastalar SMILE Pro'yu duyduklarında genellikle ‘Diğer lazerlerden farkı ne?’ diye soruyor. Buradaki temel farklılıklardan biri, korneada geniş bir flep oluşturulmadan, femtosaniye lazer teknolojisiyle kornea içerisinde oluşturulan lentikülün küçük bir kesiden çıkarılmasına dayanan bir yaklaşım olmasıdır.”

SMILE Pro'da göze ne yapılıyor?

SMILE Pro'nun anlaşılabilmesi için önce “lazer gözün neresine uygulanıyor?” sorusunun yanıtlanması gerekiyor.

Kornea, ışığın göz içerisinde doğru noktaya odaklanmasında önemli rol oynuyor. Miyopi ve astigmatizma gibi kırma kusurlarının düzeltilmesinde korneanın optik gücünde kontrollü bir değişiklik oluşturulması amaçlanıyor.

SMILE Pro'da femtosaniye lazer kullanılarak korneanın içerisinde ince bir doku parçası, yani lentikül, oluşturuluyor. Bu lentikül küçük bir kesiden çıkarılıyor ve böylece korneanın kırma gücünde planlanan değişiklik gerçekleştiriliyor.

Op. Dr. Akyurt, “Hastanın gözünde ‘çizme’ olarak hayal ettiği bir işlemden söz etmiyoruz. Bilgisayar destekli planlama ve femtosaniye lazer teknolojisinin kullanıldığı, ölçümlere dayalı hassas bir cerrahi süreçten bahsediyoruz” diyor.

Neden küçük kesi bu kadar konuşuluyor?

SMILE Pro'nun öne çıkan özelliklerinden biri, korneada geniş bir flep oluşturulmadan uygulanabilmesi.

Op. Dr. Akyurt bunun tek başına bir pazarlama ifadesi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtiyor:

“Küçük kesili yaklaşım SMILE teknolojisinin temel özelliklerinden biri. Ancak bir yöntemin daha küçük kesiyle uygulanıyor olması, otomatik olarak her hasta için o yöntemin seçileceği anlamına gelmez. Refraktif cerrahide teknoloji kadar hasta seçimi de önemlidir.”

Bu nedenle SMILE Pro değerlendirmesinden önce göz numarasının yanı sıra kornea kalınlığı, kornea haritası, göz yüzeyi ve genel göz sağlığı gibi birçok parametre inceleniyor.

Teknolojinin dikkat çeken taraflarından biri hız

Yeni nesil lazer sistemlerinde dikkat çeken gelişmelerden biri de lazer uygulama sürelerinin kısalması.

SMILE Pro'da kullanılan femtosaniye lazer teknolojisi, lentikül oluşturma aşamasının kısa sürede tamamlanabilmesine olanak sağlıyor. Ancak Op. Dr. Akyurt'a göre hastalar için önemli olan yalnızca cihazın ne kadar hızlı çalıştığı değil.

“Süre elbette teknolojik gelişimin dikkat çekici göstergelerinden biri. Fakat biz bir lazer yöntemini sadece ‘kaç saniye sürüyor?’ diye değerlendirmiyoruz. Ölçümlerin doğruluğu, tedavi planlaması, hastanın uygunluğu ve cerrahi süreç bir bütün olarak ele alınmalı.”

“Gözümü hareket ettirirsem ne olur?”

Lazer tedavisi düşünen kişilerin günlük korkularından biri de işlem sırasında istemeden hareket etmek.

Yeni nesil sistemlerde tedavinin planlanan şekilde uygulanmasını destekleyen teknolojik özellikler bulunuyor. Bununla birlikte hastanın işlem öncesinde bilgilendirilmesi ve hekimin yönlendirmelerini takip etmesi sürecin önemli bir parçası.

Op. Dr. Akyurt, teknolojinin gelişmesinin hasta açısından yalnızca teknik özelliklerin artması anlamına gelmediğini, cerrahinin daha planlı ve kontrollü yürütülmesini destekleyen sistemlerin gelişmesi anlamına da geldiğini ifade ediyor.

SMILE Pro herkese uygulanabilir mi?

SMILE Pro hakkında artan ilgi beraberinde “Ben de olabilir miyim?” sorusunu getiriyor.

Ancak refraktif cerrahide yalnızca kişinin gözlükten kurtulmak istemesi yeterli değil.

Göz numarasının uygunluğu, korneanın yapısı ve kalınlığı, göz yüzeyi, yaş, numaranın stabilitesi ve genel göz sağlığı gibi kriterlerin ayrıntılı olarak değerlendirilmesi gerekiyor.

“Bir hastanın arkadaşına SMILE Pro uygulanmış olması, aynı yöntemin kendisi için de uygun olduğu anlamına gelmez. Bazen SMILE Pro değerlendiriyoruz, bazen No Touch Laser veya başka bir refraktif cerrahi yaklaşım daha uygun olabiliyor. Bizim için yenilikçi teknoloji, herkese aynı teknolojiyi uygulamak değil; elimizdeki teknolojiler arasından doğru hasta için uygun olanı seçebilmektir.”

Asıl yenilik yalnızca cihazda değil, kişiye özel planlamada

Op. Dr. Akın Akyurt'a göre refraktif cerrahinin geldiği noktayı yalnızca yeni cihaz isimleri üzerinden değerlendirmek eksik kalıyor.

Asıl değişim; ayrıntılı ölçümlerin, farklı cerrahi yöntemlerin ve gelişmiş lazer teknolojilerinin aynı değerlendirme sürecinde bir araya getirilebilmesi.

Bu nedenle lazer tedavisi düşünen bir kişinin internetten teknoloji seçmek yerine öncelikle gözünün hangi yöntemlere uygun olduğunu öğrenmesi gerekiyor.

Op. Dr. Akyurt sözlerini şöyle tamamlıyor:

“SMILE Pro, göz lazer cerrahisindeki teknolojik gelişimin önemli örneklerinden biri. Küçük kesili lentikül yaklaşımı, femtosaniye lazer teknolojisi ve kısa lazer uygulama süresi gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Ancak bizim için teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin değişmeyen bir kural var: Önce gözün ayrıntılı değerlendirilmesi, sonra yöntem seçimi. Hastalarımıza da ‘En yeni lazer hangisi?’ sorusundan önce ‘Benim gözüme hangi lazer uygun?’ sorusunu sormalarını öneriyoruz.”

Göz lazerinde teknoloji gelişiyor; ancak doğru tedavinin başlangıç noktası hâlâ aynı: Doğru hastaya, göz yapısına uygun yöntemi belirlemek.