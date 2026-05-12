Göz Kapağı Cerrahisinde Sizi Bekleyen Tehlikeler

Göz kapağı bölgesi, yalnızca yüz ifadesini belirleyen estetik bir alan değil; aynı zamanda görme fonksiyonunun korunmasında önemli rol oynayan bir yapıdır. Bu nedenle göz kapağında meydana gelen değişiklikler, çoğu zaman yalnızca kozmetik bir sorun olarak değil, fonksiyonel bir sağlık problemi olarak değerlendirilmelidir.

Göz kapağı estetiği nedir?

Tıpta blefaroplasti olarak adlandırılan göz kapağı cerrahisi; üst ve alt göz kapaklarında oluşan deri fazlalığı, sarkma ya da torbalanma gibi durumların düzeltilmesini amaçlayan bir işlemdir.

Ancak bu müdahalenin temel amacı her zaman estetik değildir.

Özellikle üst göz kapağında meydana gelen belirgin sarkmalar, zamanla görme alanını daraltabilir ve günlük yaşamı doğrudan etkileyebilir.

Görüş alanını nasıl etkiler?

Üst göz kapağının sarkması (pitozis veya dermatoşalazis), göz bebeğinin önüne doğru ilerleyerek özellikle üst ve yan görüş açısında azalmaya neden olabilir.

Bu durum;

• Araç kullanırken görüş kısıtlılığı

• Merdiven inip çıkarken denge problemleri

• Günlük aktivitelerde zorlanma

• Sürekli kaş kaldırma ihtiyacına bağlı baş ve alın bölgesinde yorgunluk

gibi sonuçlara yol açabilir.

Bazı hastalar bu durumu farkında olmadan telafi etmeye çalışır ve zamanla alın kaslarını sürekli kullanmaya bağlı baş ağrıları yaşayabilir.

Sadece estetik bir işlem midir?

Toplumda yaygın olan bir yanlış algı, göz kapağı ameliyatlarının yalnızca estetik amaçla yapıldığı yönündedir.

Oysa birçok vakada bu cerrahi, görme kalitesini ve günlük yaşam konforunu artırmaya yönelik bir sağlık müdahalesidir.

Bu nedenle değerlendirme süreci, yalnızca görünüm üzerinden değil;

görme alanı ölçümleri ve detaylı göz muayenesi ile birlikte yapılmalıdır.

Yanlış uygulamalar neden risklidir?

Göz kapağı, milimetrik hassasiyet gerektiren bir anatomik bölgedir.

Bu alanda yapılan kontrolsüz ya da tıbbi değerlendirme olmadan gerçekleştirilen işlemler:

• Göz kapağının tam kapanamaması

• Göz kuruluğu ve yüzey problemleri

• Asimetrik görünüm

• Görme fonksiyonunda olumsuz etkiler

gibi ciddi sonuçlara yol açabilir.

Bu nedenle göz kapağı cerrahisi, yalnızca estetik bir uygulama olarak değerlendirilmemeli;

tıbbi bilgi, deneyim ve uygun koşullar gerektiren bir cerrahi işlem olarak ele alınmalıdır.

Nerede ve kim tarafından yapılmalı?

Göz kapağı ameliyatı, basit bir estetik uygulama gibi değerlendirilmemelidir. Göz çevresi; görme fonksiyonu, göz yüzeyi sağlığı ve kapak hareketleri açısından son derece hassas bir anatomik bölgedir.

Bu nedenle göz kapağı cerrahisinin, yalnızca T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmasına izin verilen; ameliyathanesi bulunan cerrahi tıp merkezleri ve hastanelerde, uzman hekimler tarafından yapılması gerekmektedir.

Uygun ameliyathane koşulları, sterilizasyon standartları, acil müdahale altyapısı ve uzman hekim değerlendirmesi; bu tür cerrahi işlemlerde hasta güvenliği açısından temel gerekliliklerdir.

Göz kapağına yapılacak yanlış ya da kontrolsüz müdahaleler; göz kapağının tam kapanamaması, göz kuruluğu, enfeksiyon riski, asimetri ve görme fonksiyonunu etkileyebilecek sorunlara yol açabilir.

Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Kemal Gültekin