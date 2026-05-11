Gelişen teknoloji cerrahi müdahaleleri azaltıyor

International Society of Aesthetic Plastic Surgery verilerine göre, cerrahi dışı estetik uygulamalarda düzenli artış gözlenirken; American Society of Plastic Surgeons istatistikleri de minimal invaziv işlemlerin hasta konforu nedeniyle daha fazla tercih edildiğine işaret ediyor.

Bu çerçevede sağlık sektörünün günden güne geliştiği Türkiye’de de benzer bir eğilim gözlenirken, invaziv olmayan teknolojiler hem uygulayıcılar hem de kullanıcılar açısından alternatif çözümler sunuyor.

Mikro stimülasyon ve lazer birleşimi

Non-invaziv uygulamalar vücut bütünlüğünü bozmadan, cildin kesilmesine veya vücut boşluklarına alet sokulmasına gerek olmadan, dışarıdan uygulanan teknolojilerIe sağlanan bir uygulamayı ifade ediyor. National Center for Biotechnology Information veri tabanında yayımlanan çeşitli makalelerde, dermatoloji literatüründe yer alan bazı çalışmalar, mekanik uyarım ve ışık temelli uygulamaların dolaşım ve bağ dokusu üzerinde destekleyici etkiler oluşturabileceğini ortaya koyuyor. Aynı zamanda mikro masaj ve benzeri uygulamaların lenfatik akış ve mikrosirkülasyon üzerinde olumlu etkiler sağlayabileceği belirtiliyor.

Non-invaziv uygulamalara yönelim sürüyor

Küresel ölçekte yayınlanan analizler, hastaların daha kısa iyileşme süresi, düşük risk ve günlük yaşama hızlı dönüş gibi nedenlerle cerrahi dışı yöntemlere yöneldiğini ortaya koyuyor. Bu eğilimin Türkiye’de de paralel şekilde ilerlediği ifade ediliyor.

Sektör temsilcileri, bu tür teknolojilerin özellikle hasta konforunu ön planda tutan yaklaşımlarla birlikte daha yaygın hale geldiğini belirtiyor. Gelişen sağlık uygulamaları hem tedavi hem de tedavi sonrası süreçte yeni teknolojilerin durmaksızın gelişimi ile farklı bir boyut kazanıyor.

Tek cihaz, farklı kullanım alanları

1997 yılından bu yana medikal estetik alanında faaliyet gösteren BeautyForm Medikal, Türkiye genelinde farklı klinik ve merkezlerde kullanılan cihaz portföyüyle bu çerçeveye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, Icoone teknolojisinin Laser Med ve Laser Beauty versiyonlarını Türkiye’de sunarak cerrahi dışı estetik çözümler alanındaki ürün gamını genişletiyor.

Icoone teknolojisi; patentli Multi Micro Alveolar Stimülasyon (MMAS) ve Roboderm sistemi ile çalışıyor. Sistem, dakikada 21.600’e kadar mikro uyarım oluşturarak cildin farklı katmanlarına kontrollü etki sağlıyor. Bu mekanik stimülasyonun, 915 nm lazer (yağ dokusu) ve 650 nm LED (cilt dokusu) ile desteklenmesiyle, farklı doku tiplerinin aynı anda hedeflenmesi amaçlanıyor.

Bağ dokusunun uyarılması, lenfatik drenajın desteklenmesi, kolajen ve elastin üretiminin teşvik edilmesi, cilt kalitesinin artırılması ve görünümün iyileştirilmesi, bu etkiler doğrultusunda selülit görünümünde azalma ve ciltte sıkılaşma gibi sonuçlar öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

Icoone teknolojisi iki farklı versiyonla uygulanıyor

“Icoone Laser Med”, estetik uygulamaların yanı sıra dolaşım problemleri, ameliyat sonrası süreçler ve bazı fizik tedavi uygulamalarında destekleyici bir kullanım alanı sunarken,” Icoone Laser Beauty” daha çok vücut şekillendirme, cilt sıkılaştırma ve sağlıklı yaşam odaklı uygulamalarda tercih ediliyor.

BeautyForm Medikal Genel Müdürü Erol Gürsoy, cihazın farklı başlık ve program seçenekleri sayesinde kişiye özel protokoller oluşturulmasına olanak tanıdığını belirterek, “Gelişen teknolojileri estetik ve medikal uygulamalarda güvenli ve etkili şekilde kullanmayı hedefliyoruz. Non-invaziv çözümlerle hem uzmanlara hem de kullanıcılara konforlu alternatifler sunmak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Son teknoloji Icoone Laser Med ve Laser Beauty sistemleriyle, cerrahiye ihtiyaç duymadan vücut şekillendirme ve cilt yenileme alanında kişiye özel çözümler sunabiliyoruz. Amacımız hem uzmanların işini kolaylaştırmak hem de kullanıcıların konforlu ve hızlı sonuç alabileceği uygulamaları Türkiye’de yaygınlaştırmak” ifadelerini kullandı.

Sağlıkta yeni teknolojiler ağrısız, invaziv olmayan ve günlük yaşama hızlı dönüş imkânı sunan uygulamalara ortam hazırlarken, Türkiye’de sağlık teknolojisi alanında çalışmalarda da artış gözleniyor.