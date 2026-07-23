ERP, İSG ve OSB süreçleri tek veri yapısında buluşuyor

İSTANBUL — İzmir merkezli Parsek Solutions, Türkiye’de geliştirdiği Parsek platformuyla inşaat ve sanayi işletmelerinin kurumsal kaynak planlama (ERP), iş sağlığı ve güvenliği (İSG) ile organize sanayi bölgesi (OSB) yönetim süreçlerini tek veri yapısında bir araya getiriyor. Bulut tabanlı ve mobil kullanıma uygun platform, farklı yazılımlar ile manuel yöntemlerin birlikte kullanılmasından kaynaklanabilen veri dağınıklığını azaltmak, saha ile merkez arasındaki bilgi akışını güçlendirmek ve karar süreçlerini hızlandırmak amacıyla kurumsal operasyonların ortak bir altyapı üzerinden yönetilmesini destekliyor.

Parsek Solutions Kurucu Ortağı Volkan Fırat, “İnşaat, üretim ve sanayi işletmelerinde birbiriyle bağlantılı süreçler çoğu zaman farklı uygulamalarda takip ediliyor. Bu yapı, aynı bilginin birden fazla kez girilmesine ve ekiplerin güncel veriye ulaşmakta zorlanmasına yol açabiliyor. Parsek’i, kurumsal operasyonlar, saha süreçleri ve İSG verilerini ortak bir yapıda buluşturmak üzere geliştirdik. Amacımız, işletmelerin farklı sistemler arasında veri taşımak yerine operasyonlarını tek merkezden izleyebilmesini sağlamak” dedi.

İş yazılımlarında entegrasyon ihtiyacı büyüyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, iş yazılımları ile bulut altyapılarının işletmelerin dijitalleşme gündemindeki yerini ortaya koyuyor. Araştırmaya göre, 2025 yılında

10 ve üzeri çalışanı bulunan girişimlerin %28,3’ü kurumsal kaynak planlama yazılımı kullandı. Aynı araştırmada ücretli bulut bilişim hizmetlerinden yararlanan girişimlerin oranı %20,4 olarak kaydedildi.

Parsek’in ERP altyapısı; finans ve muhasebe süreçlerinin yanı sıra insan kaynakları, satın alma, stok, depo, üretim, proje ve şantiye yönetimini kapsıyor. Birimler tarafından üretilen verilerin aynı yapı içinde tutulması, yöneticilerin operasyonun farklı aşamalarını ortak kayıtlar üzerinden izlemesine olanak tanıyor. Yerel mevzuat, Türkiye’deki iş yapış biçimleri ve sektör ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirilen Parsek platformuna, farklı lokasyonlardan erişilebiliyor.

Saha ve merkez aynı veri üzerinden çalışıyor

İnşaat ve sanayi işletmelerinde operasyonların önemli bir bölümü şantiye, fabrika, depo ve saha gibi farklı noktalarda yürütülüyor. Parsek’in mobil kullanım desteği, saha ekiplerinin ilgili süreçlere bulundukları noktadan katılmasını sağlıyor. Böylece merkezdeki ekipler ile sahadaki çalışanlar aynı kayıtlar üzerinden ilerleyebiliyor. Proje, stok, satın alma ve İSG verileri operasyonun yürütüldüğü sırada sisteme aktarılabiliyor.

Platformun İSG altyapısı, İSG operasyonlarının ERP verileriyle bağlantılı biçimde takip edilmesini amaçlıyor. Çalışan, proje ve saha bilgilerinin ortak veri yapısında bulunması, İSG süreçlerinin işletmenin diğer operasyonlarından kopuk ilerlemesinin önüne geçilmesine yardımcı oluyor. Bu yaklaşım, özellikle çok lokasyonlu ve proje bazlı çalışan yapılarda kayıtların izlenebilirliğini güçlendiriyor.

OSB operasyonları ortak platformda yönetiliyor

Parsek, organize sanayi bölgelerinin idari ve operasyonel ihtiyaçları için de ayrı bir yönetim altyapısı sunuyor. Sistem; ruhsat takibi, çevre yönetimi, aidat işlemleri, katılımcı firma süreçleri ve bölge operasyonlarını kapsıyor. OSB yönetimleri, farklı birimler tarafından yürütülen işlemleri ortak kayıtlar üzerinden takip ederken katılımcı firmalara ilişkin süreçleri de aynı platformda yönetebiliyor.

Volkan Fırat, “OSB yönetimleri ile bölgede faaliyet gösteren işletmeler arasında çok sayıda idari ve operasyonel süreç bulunuyor. Ruhsat, çevre, aidat ve firma bilgilerinin farklı kanallarda tutulması hem takip yükünü artırabiliyor hem de güncel bilgiye erişimi zorlaştırabiliyor. OSB yönetim altyapımızı bu süreçlerin daha düzenli, izlenebilir ve bağlantılı biçimde yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla tasarladık” diye konuştu.

Yapay zeka karar destek süreçlerine dahil ediliyor

Yapay zeka teknolojileri, Parsek’in ürün geliştirme yol haritasında analiz ve karar destek odağıyla yer alıyor. Platform bünyesinde geliştirilen sistemlerin operasyonel raporları değerlendirmesi, maliyet öngörülerine katkıda bulunması ve saha verilerindeki değişimleri analiz etmesi hedefleniyor. Bu çalışmalarla yöneticilerin farklı kaynaklardan gelen verileri tek tek incelemek yerine ortak veri yapısı üzerinden anlamlı sonuçlara ulaşması amaçlanıyor.

Parsek Solutions Kurucu Ortağı Volkan Fırat, “İşletmelerin rekabet gücünde operasyonel verinin doğruluğu, güncelliği ve izlenebilirliği daha belirleyici hale geliyor. Entegre platformların bu nedenle dijital dönüşümde daha fazla rol üstleneceğini düşünüyoruz. Parsek ile ERP, İSG ve OSB süreçlerini aynı ekosistemde buluştururken yapay zeka destekli analizlerle karar alma mekanizmalarını da güçlendirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.