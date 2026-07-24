Ege'nin Şifası Bir Markada Buluştu: Merhem

Ege'nin zeytin geleneğinden doğan yeni bir premium marka Merhem, tüketiciyle buluştu. Marka, coğrafi işaretli zeytinyağlarını ve zeytinyağı temelli doğal kozmetik ürünlerini aynı felsefe altında bir araya getiriyor: toprağın, güneşin ve zamanın verdiği şifayı, sadeleştirilmiş ve özenle tasarlanmış bir deneyime dönüştürmek.





Toprağın Hafızasından Gelen Şifa Merhem'in kalbinde tek bir inanç yatıyor: Ege'nin zeytini, sadece bir besin kaynağı değil, yüzyıllardır bu topraklarda yaşayanların cildine, sofrasına ve günlük ritüellerine eşlik eden bir şifa kaynağıdır. Marka bu felsefeyi kendi sözleriyle şöyle özetliyor: “Ege'nin rüzgârı, güneşi, toprağı ve taşının hafızası ile gelen şifa. Yavaşla ve tadını çıkar.”





İki Ürün Ailesi, Tek Kaynak Merhem ana markası, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş coğrafi işaretli Ayvalık zeytinyağı ile Ege'nin incelikli Memecik çeşidini sunuyor. Zeytinler erken hasat döneminde toplanıyor, aynı gün soğuk sıkım yöntemiyle işleniyor ve harman yapılmadan tek köken, tek hasat serisi olarak şişeleniyor.



Merhem Ritüel alt markası ise aynı zeytinyağını doğal katı sabun, sıvı el sabunu ve bebek şampuanı formülasyonlarına taşıyor. Keçi sütü ve eşek sütü gibi doğal besleyicilerle zenginleştirilen ürünler, paraben ve sülfat içermeden günlük bakımı bir ritüele dönüştürmeyi hedefliyor.





Ege Kimliğiyle Konumlanan Bir Lüks Anlayışı Merhem, gıda ve kozmetik kategorilerini tek bir coğrafi kimlik ve tek bir şifa anlatısı altında birleştirerek, Türkiye pazarında az rastlanan bütünsel bir marka deneyimi sunuyor.





Bu yaklaşım, dünya çapında lüks kişisel bakımda giderek daha fazla değer gören “tek hammaddeden çok kategoriye” anlatısını, doğrudan Ege'nin kendi mirasıyla yorumluyor. Marka, şimdilik zeytinyağı ve doğal sabun/şampuan hattına odaklanırken, ilerleyen dönemde zeytinyağlı el kremi ve aromaterapi ürün gruplarına genişlemeyi planlıyor.