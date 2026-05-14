Dijital çağın görünmeyen filtreleri ilk kez masaya yatırılıyor

Teknoloji, dikkat, doğru soru sorma ve toplumsal etki ekseninde kurgulanan etkinlik serisi Technoference, "Dijital Filtre" başlıklı ilk bölümüyle 15 Haziran'da İstanbul'da başlıyor.

İSTANBUL — Lâl Project organizasyonunda hayata geçirilen Technoference – İnsan ve Teknoloji Buluşma Serisi, teknolojinin birey, aile ve iş dünyası üzerindeki etkilerini iş stratejisi ile davranış psikolojisinin kesişiminde ele alan altı bölümlük etkinlik serisi olarak başlıyor. Serinin ilk bölümü “Dijital Filtre”, 15 Haziran’da Komünite @ Terminal Kadıköy ev sahipliğinde 75 davetli katılımcıyla düzenlenecek. PwC'nin 2026 araştırmasına göre 4.454 CEO'nun yüzde 56'sı yapay zekâ yatırımlarından henüz anlamlı bir geri dönüş alamıyor. Technoference, bu yapısal dengesizliği yalnızca teknoloji değil, dikkat ve düşünme biçimi üzerinden ele alan ilk buluşma serisi. Technoference aynı zamanda, Türkiye’nin ilk Doğru Soru Sorma Rehberi’nin lansman buluşması niteliğini taşıyacak.

Etkinlik dizisinin ilk buluşması, teknolojiye verimlilik, hız ya da yenilik başlıklarının yanı sıra; dikkat, ilişki kurma biçimleri, karar alma süreçleri ve toplumsal etki üzerinden bakmayı amaçlıyor. Programın moderasyonu Lâl Project Kurucusu ve Technoference Küratörü Melis Eryiğit Samir tarafından yürütülüyor. Davet ve referansla belirlenecek 75 katılımcıyla sınırlı etkinliğe başvurular, lalproject ile luma adreslerinden alınacak ve değerlendirme sonrası teyit edilecek. İş dünyası, teknoloji, psikoloji, eğitim ve yaratıcı endüstrilerden isimler, “Dijital filtrelerin içinden geçerken doğru soruyu nasıl sorarız?” sorusunun etrafında buluşacak.

Teknolojiye mesafeden değil, farkındalıktan bakmak

Technoference kavramı, “technology” (teknoloji) ve “interference” (müdahale) kelimelerinin birleşiminden geliyor ve teknolojinin kişilerarası etkileşime müdahalesini tanımlıyor. Kelimeden türetilen “fence” (sınır, filtre) ise serinin tematik omurgasını oluşturuyor. Bu yaklaşım seriyi, teknoloji karşıtı bir tartışma alanına ya da teknolojiyi koşulsuz yücelten bir anlatıya yerleştirmiyor. Algoritmaları, dijital alışkanlıkları ve bilgi akışını görünür kılmayı; bu yapıların dikkat, ilişki ve karar alma biçimleri üzerindeki etkisini konuşmayı hedefliyor.

Melis Eryiğit Samir, serinin çıkış noktasını şu sözlerle özetliyor: “Bu seriyi yangın çıktıktan sonra değil, duman tüterken başlatmak istedik. Çünkü doğru soruyu sormak için doğru anı beklemek lüks ve o an şimdi.”

Teknoloji ve psikoloji aynı buluşmada konuşulacak

“Dijital Filtre” programı iki ana panel ve bir atölyeden oluşacak. İlk panel, yapay zeka altyapısı, enerji dönüşümü, bulut ekonomisi ve Türkiye’nin üretim denklemine odaklanacak. DT Cloud Kurucu ve CEO’su Tolga Dinçer, TurkishWIN Kurucusu Melek Pulatkonak ve Soft Commitment Kurucusu ve Yazarı Erman Taylan, “Türkiye üretici mi kalacak, tüketici mi?” sorusu etrafında görüşlerini paylaşacak.

İkinci panelde algoritmik bilgi mimarisinin dikkat, ilişki ve karar alma süreçlerine etkisi ele alınacak. Psikolog Cihan Çelik, Eğitimci, Yazar ve Yaratıcı Drama Lideri Müjdat Ataman ve Gamester Kids / Tiny Minies Kurucu Ortağı Onur Karcı, dijital filtrenin insan davranışındaki karşılığını tartışacak. Filtre: Öz Göz, Doğru Soru & Gerçeklik paneli öz benlikten ayna benliğe, enerjiden hane içi psikolojiye, gelecek dizaynından eğitime ve teknolojiye uzanan zincir konuşulacak.

Panellerin ardından Claude Community Ambassadors’un yürüteceği Claude ile Agent Tasarımı atölyesinde, günün tartışmalarından doğan soruları canlı uygulamaya dönüşecek. Programın somut çıktısı, katılımcıların kolektif katkısıyla şekillenecek Doğru Soru Sorma Rehberi’nin ilk agent tasarımı ve rehbere yol gösteren agentic tasarım süreci olacak. Technoference Küratörü Melis Eryiğit Samir, programı “uçtan uca bir deneyim” olarak tanımlayarak şunları söylüyor:

“Etkinlik; doğru soruyu sorabilmek için insanların önce kendi bakış filtresinin farkına varması gerektiğinden yola çıkarak ‘öz göz’ olarak adlandırdığımız bir fikirle kapanacak. Katılımcılar etkinlikten, biri güç yapılarını, diğeri duygusal dengeyi ele alan seçilmiş okumalar yapabilmek için panellerin temasını devam ettiren kitap seti ile ayrılacak. Algoritmik filtreyi tartışan bir programın ardından katılımcılara, ekranların yaydığı mavi ışığın vücudun sirkadyen ritmini, diğer bir deyişle uyku, dikkat ve karar alma döngüsünü bozduğundan yola çıkılarak, her biri kişiye özel el yapımı kılıfıyla sirkadyen ritm gözlüğü ve gözlüğe özel öze dönüşü sembolize eden kişiye özel kılıflar hediye edilecek.

Komünite @ Terminal Kadıköy ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Technoference’in etki ortakları arasında Inc. Türkiye, Mothers Life Magazine, Bilge Karga, The Kitap Yayınevi, Mahizer Atelier, Claude Ambassador İstanbul, B2Press, Tiny Minies, Piartem, Etix Eventsve Gamzeli Bebekler yer alıyor.

Dikkatten aktarıma uzanan yol haritası

Technoference, altı bölümlük yol haritasını dikkat, algı, değer, yapı, benlik ve aktarım başlıkları üzerine kuruyor. Seri, algoritmaların ilk etkilediği kapasite olarak “dikkat” ile başlıyor. Ardından doğru ile gerçeğin ayrıştığı eşik olan “algı”, bireysel ve kurumsal öncelikleri belirleyen “değer”, ekiplerin ve kültürlerin yeni çalışma düzeni içinde yeniden şekillendiği “yapı”, dijital kimliğin gerçek kimlikle ilişkisini ele alan “benlik” ve kuşaklar arasında neyin taşındığını sorgulayan ve özellikle dikkate almamız gereken yaşlanan nüfusu da kapsayacak şekilde “aktarım” başlıklarıyla devam edecek.

Bu çerçeve, özellikle iş dünyasında hızlanan yapay zeka kullanımı, artan bilişsel yorgunluk, dikkat dağınıklığı, yalnızlık, verimlilik baskısı ve karar stresinin aynı anda tartışıldığı bir döneme karşılık geliyor. Technoference, bu tabloya yalnızca sorunları tarif eden bir yerden değil, daha nitelikli sorular üretmeye odaklanan bir metodolojiyle yaklaşıyor.

Technoference etkinlik serisinin ilk durağı olan "Dijital Filtre", doğru soru sorma becerisinin yalnızca zihinsel bir egzersiz değil, aynı zamanda kişinin kendi bakış filtresini fark etmesiyle başlayan bir süreç olduğu fikrine dayanıyor.

Başvurular aşağıdaki bağlantıdan yapılabilirken; her katılımcı profili değerlendiriliyor. C-suite yönetici, kurucu, yatırımcı, akademisyen, psikolog, editör birden fazla şapka taşıyan profesyoneller aynı odada olacak.