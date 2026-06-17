Dermoten Cilt Bakım Kategorisindeki Başarısıyla Ödül Aldı

Marka, dijital kanallardaki görünürlüğü, tüketicilerden gördüğü ilgi ve ürün geliştirme yaklaşımıyla cilt bakım alanında dikkat çeken markalar arasında yer aldı.

Dermoten, WORLDEF 2026 kapsamında düzenlenen ECOM100 ödüllerinde “Cilt Bakım” kategorisinde ödül aldı. Casel İlaç güvencesiyle geliştirilen marka, e-ticaret performansı, tüketici ilgisi, ürün kalitesi ve Ar-Ge odaklı ürün anlayışıyla cilt bakım kategorisinde öne çıktı.

Son yıllarda Türkiye’de cilt bakım ürünlerine yönelik talep artarken, tüketici tercihleri de değişmeye başladı. Kullanıcılar artık ürün satın alırken yalnızca fiyat ya da marka bilinirliğine değil; içerik, güvenilirlik, kullanıcı deneyimi, yorumlar ve markanın ürün geliştirme yaklaşımı gibi unsurlara da dikkat ediyor. Bu değişim, dermokozmetik markalarının dijital kanallardaki performansını daha önemli hale getirdi.

Dermoten’in WORLDEF 2026 ECOM100 kapsamında aldığı ödül, markanın bu dönüşüm içindeki konumunu güçlendiren gelişmelerden biri oldu.

Cilt bakımında rekabet dijitale taşındı

Cilt bakım kategorisi, e-ticaretin etkisiyle son dönemde daha hızlı büyüyen alanlardan biri haline geldi. Dijital pazaryerleri ve online satış kanalları, markaların tüketiciyle doğrudan temas kurduğu önemli alanlar arasında yer alıyor.

Dermoten, bu alanda ürün çeşitliliği, kullanıcı odaklı iletişimi ve düzenli ürün geliştirme yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Markanın dijital kanallarda yakaladığı görünürlük, WORLDEF 2026 ECOM100 değerlendirmelerinde öne çıkmasını sağlayan unsurlar arasında gösteriliyor.

E-ticaret kanallarında başarı, yalnızca satış rakamlarıyla değil; tüketici memnuniyeti, ürün deneyimi, marka güveni ve kategori içindeki etkiyle de değerlendiriliyor. Dermoten’in “Cilt Bakım” kategorisinde ödüle layık görülmesi, markanın bu alanlarda yakaladığı performansın bir sonucu olarak öne çıktı.

Casel İlaç güvencesiyle geliştiriliyor

Dermoten, Casel İlaç güvencesiyle geliştirilen bir dermokozmetik marka olarak konumlanıyor. Marka, eczacılık kökeninden gelen bilgi birikimini modern cilt bakım anlayışıyla birleştirmeyi hedefliyor.

Dermoten’in ürün geliştirme sürecinde Ar-Ge çalışmaları önemli bir yer tutuyor. Marka, farklı cilt ihtiyaçlarına yönelik ürünler geliştirirken tüketici beklentilerini ve cilt bakım trendlerini dikkate alıyor. Bu yaklaşım, Dermoten’in ürün portföyünü sürekli güncellemesine ve farklı bakım kategorilerinde daha görünür hale gelmesine katkı sağlıyor.

Kalite odaklı üretim anlayışı, yenilikçi içeriklere yönelim ve kullanıcı ihtiyaçlarını merkeze alan ürün stratejisi, markanın cilt bakım kategorisindeki yükselişinde etkili oldu.

En çok ilgi gören ürün grupları

Dermoten’in ürün portföyünde kaş kirpik serumu, göz çevresi kremi, kırışıklık karşıtı cilt bakım ürünlerive eksozom içerikli bakım ürünleri öne çıkıyor.

Kaş ve kirpik bakım ürünleri, son dönemde kişisel bakım rutinlerinde daha fazla yer bulmaya başladı. Dermoten’in bu alandaki ürünleri, markanın bilinirliğini artıran kategoriler arasında bulunuyor.

Göz çevresi bakım ürünleri de markanın dikkat çeken ürün gruplarından biri. Hassas bölgelere yönelik bakım ürünlerine artan ilgi, göz çevresi kategorisini cilt bakım pazarında önemli bir başlık haline getirdi.

Anti-aging ürünler ise Dermoten’in yaşlanma karşıtı bakım alanındaki varlığını destekliyor. Cilt görünümünü desteklemeye yönelik ürünlere olan talebin artması, bu ürün grubunun önemini artırıyor.

Markanın eksozom kremleri de yeni nesil cilt bakım teknolojilerinden ilham alan ürünler arasında yer alıyor. Dermoten, bu ürün grubuyla yenilikçi formülasyonlara yönelik ilgiyi ürün portföyüne yansıtıyor.

Tüketici alışkanlıkları değişti

Türkiye’de cilt bakım pazarı, tüketicilerin daha bilinçli hale gelmesiyle birlikte farklı bir yapıya kavuştu. Kullanıcılar artık ürünlerin hangi ihtiyaca yanıt verdiğini, içerik yapısını, kullanım alanını ve markanın güvenilirliğini daha fazla araştırıyor.

Bu değişim, markaların yalnızca ürün sunmasını değil, aynı zamanda tüketiciye doğru bilgi vermesini ve güvenilir bir marka deneyimi oluşturmasını da gerekli kılıyor.

Dermoten, farklı cilt bakım ihtiyaçlarına yönelik ürünleriyle bu beklentiye yanıt vermeyi hedefliyor. Markanın Ar-Ge odaklı yaklaşımı, ürün çeşitliliği ve dijital kanallardaki güçlü varlığı, tüketiciyle kurduğu bağı destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

WORLDEF 2026 başarısı markanın görünürlüğünü artırdı

WORLDEF 2026 kapsamında düzenlenen ECOM100 ödülleri, dijital ticaret alanında öne çıkan markaları farklı kategorilerde görünür kılıyor. Dermoten’in “Cilt Bakım” kategorisinde ödüle layık görülmesi, markanın dijital kanallardaki performansını ve kategori içindeki etkisini gündeme taşıdı.

Dermoten’in başarısı, yalnızca e-ticaretteki konumuyla sınırlı değil. Marka, ürün kalitesi, tüketici memnuniyeti, Ar-Ge çalışmaları ve cilt bakım kategorisindeki ürün çeşitliliğiyle de öne çıkıyor.

Cilt bakımında güvenilir ve ulaşılabilir ürünlere yönelik talebin artması, Dermoten gibi dermokozmetik markaların daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor. Marka, bu alandaki büyümesini yeni ürün grupları ve güçlü ürün geliştirme yaklaşımıyla sürdürmeyi hedefliyor.

Dermoten büyümesini sürdürmeyi hedefliyor

Dermoten, WORLDEF 2026 ECOM100 ödülüyle cilt bakım kategorisindeki başarısını görünür hale getirirken, önümüzdeki dönemde de ürün portföyünü güçlendirmeyi amaçlıyor.

Marka, kaş-kirpik bakımı, göz çevresi bakımı, anti-aging ürünler ve yeni nesil bakım teknolojilerinden ilham alan ürün gruplarıyla dermokozmetik alanındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Casel İlaç güvencesiyle geliştirilen Dermoten ürünleri, kalite odaklı üretim anlayışı ve Ar-Ge çalışmalarıyla destekleniyor. Marka, tüketici ihtiyaçlarını merkeze alan yaklaşımıyla cilt bakım kategorisindeki etkisini artırmayı hedefliyor.

Dermoten’in “Cilt Bakım” kategorisinde ödül alması, Türkiye’de dermokozmetik pazarında dijitalleşme, ürün kalitesi ve tüketici güveninin markalar için giderek daha belirleyici hale geldiğini gösteren gelişmelerden biri olarak değerlendiriliyor.