Daikin'den akıllı iklimlendirmede yeni dönem: Madoka Plus Türkiye’de

Tam dokunmatik ekranı, mobil uygulama desteği ve akıllı sensör entegrasyonu sayesinde iklimlendirme sistemlerinin yönetimini daha kolay, konforlu ve verimli hale getiriyor. Enerji verimliliğini artırırken modern yaşam alanlarında teknolojiyi estetik ile buluşturuyor.

100 yılı aşkın tecrübesiyle iklimlendirme sektörünün öncü markası Daikin, kullanıcı deneyimini geliştiren yenilikçi ürünlerine bir yenisini daha ekledi. Zarif tasarımı ve kolay kullanımıyla kısa sürede sektörün en beğenilen VRV kumandalarından biri haline gelen Madoka ailesinin yeni üyesi Madoka Plus, gelişmiş kontrol özellikleri ve sezgisel kullanım deneyimiyle Türkiye'de satışa sunuldu.

VRV sistemlerinin yanı sıra Sky Air ve havalandırma sistemleriyle de uyumlu çalışan Madoka Plus; ofislerden otellere, hastanelerden eğitim kurumlarına, ticari binalardan konut projelerine kadar geniş bir kullanım alanına hitap ediyor. Sadece sıcaklık kontrolü sunmanın ötesine geçen yeni ürün, enerji verimliliğini artıran akıllı otomasyon özellikleriyle sürdürülebilir binaların oluşturulmasına da katkı sağlıyor.

Daikin’den akıllı bina teknolojilerine yeni nesil dokunuş

Madoka Plus, kompakt yapısı ve beyaz ile siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle modern iç mekân tasarımlarına uyum sağlıyor. Good Design Award 2025 ödülüne layık görülen tasarımı ve Daikin Eye animasyonlarıyla teknoloji ve estetiği buluşturan Madoka Plus, kullanıcıların yaşam alanlarına sadece fonksiyonel değil, aynı zamanda görsel açıdan da değer katıyor.

Madoka Plus'ın en dikkat çeken yeniliklerinden biri ise gelişmiş sensör entegrasyonu. Hareket, sıcaklık, nem, CO₂ ile kapı ve pencere sensörleriyle entegre çalışabilen Madoka Plus, bulunduğu ortamın kullanım koşullarını analiz ederek iklimlendirmeyi otomatik olarak optimize ediyor. Böylece sistem yalnızca cihazın bulunduğu noktaya göre değil, kullanıcıların bulunduğu alandaki gerçek konfor koşullarına göre çalışıyor. Gereksiz enerji tüketiminin önüne geçilirken iç ortam konforu korunuyor ve işletme maliyetleri azaltılıyor.

Madoka Assistant ile akıllı kontrol her an elinizin altında

Bluetooth Low Energy bağlantısı sayesinde Madoka Assistant uygulamasıyla kolayca eşleşebilen Madoka Plus, kurulum, devreye alma ve servis süreçlerini önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Uygulama üzerinden programlanabilen akıllı kilitleme ve bağlantılı çalışma (interlocking) fonksiyonlarına erişiliyor. Kullanıcılar enerji tüketimini daha etkin yönetebilirken, bina yöneticileri ve tesis işletmecileri de gelişmiş otomasyon altyapısıyla daha verimli ve sürdürülebilir bina yönetimi gerçekleştirebiliyor.

Akıllı bina teknolojileri ve enerji verimliliği odaklı çözümler geliştirmeye devam eden Daikin, Madoka Plus ile kullanıcıların yalnızca iklimlendirme sistemlerini değil, aynı zamanda enerji yönetimini de daha bilinçli şekilde kontrol edebilmesini hedefliyor. Kullanım kolaylığını, estetik tasarımı ve gelişmiş otomasyon özelliklerini tek üründe buluşturan Madoka Plus; modern yaşam alanları için daha konforlu, daha akıllı ve daha sürdürülebilir bir iklimlendirme deneyiminin kapılarını aralıyor.