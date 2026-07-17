Bulut tabanlı dağıtım, IoT pazarının dörtte üçünü ele geçirdi

Platform pazarında küresel devler kıyasıya rekabet ederken, üreticiler sıfırdan altyapı kurmak yerine hazır hizmet almaya yöneldi. Bu dönüşüm, haberleşme altyapısını akıllı cihaz ekonomisinin görünmeyen omurgası haline getirdi. IoT haberleşme altyapıları alanında çalışan Iotmer Kurucu Ortağı Kürşad Altan, sektördeki bu tabloyu değerlendirdi.



Fortune Business Insights’ın verilerine göre küresel IoT pazarı 2026’da 1,055 trilyon dolar büyüklüğe ulaştı. Aynı araştırma, pazarın 2034’e kadar 5,55 trilyon dolara genişleyeceğini ve yıllık ortalama yüzde 23,1 büyüyeceğini öngörüyor. Rapora göre bu büyümenin kalbinde bulut tabanlı dağıtım modeli yer alıyor; segmentin 2026’da pazarın yüzde 78,38’ini oluşturması bekleniyor. Endüstriyel otomasyon ve dijital dönüşüm, talebi sürükleyen başlıca dinamikler olarak öne çıkıyor. Bu tablo, cihazlarını internete bağlamak isteyen üreticiler için hazır bulut altyapısını stratejik bir tercihe dönüştürüyor.

Sektördeki bu ivme, altyapı sağlayıcılarının rolünü giderek büyütüyor. Trilyon dolarlık pazarın nasıl şekilleneceği üzerine Iotmer Kurucu Ortağı Kürşad Altan şu değerlendirmede bulundu: “Rakamlar, IoT’nin artık niş bir teknoloji değil, dünya ekonomisinin omurgası olduğunu gösteriyor. Ne var ki bu büyümenin görünmeyen tarafında, her cihazı buluta bağlayan altyapı yatıyor. Iotmer olarak biz tam da bu görünmeyen katmanı üstleniyor, üreticinin yükünü devralarak onların ürüne odaklanmasını sağlıyoruz.”

“Hazır altyapı, üreticinin pazara giriş süresini haftalara indiriyor”

MarketsandMarkets’ın araştırmasına göre küresel IoT platformları pazarı 2025’te 44,30 milyar dolar büyüklüğe ulaştı. Aynı araştırma, pazarın 2030’a kadar 65,29 milyar dolara çıkacağını ve yıllık yüzde 8,1 büyüyeceğini belirtiyor. Pazarın başını Microsoft, AWS, Cisco, Huawei ve Siemens gibi küresel teknoloji devleri çekiyor. Bu yoğun rekabet ortamında, üreticilerin kendi haberleşme altyapılarını sıfırdan kurmak yerine hazır platformlardan hizmet alma eğilimi güçleniyor. Zaman ve maliyet avantajı, “kur” yerine “satın al” yaklaşımını kritik bir karara dönüştürüyor.

Altan, küresel devlerin hâkim olduğu bu pazarda bölgesel ve endüstriyel ihtiyaçlara odaklanan oyuncuların güçlü bir alan bulduğunu vurguluyor. Ona göre asıl fark, teknolojinin sahada, yüksek hacimli mesaj trafiği altında kendini kanıtlamasından geçiyor. Iotmer, gömülü yazılım ekiplerine sunduğu hazır SDK ve dokümantasyonla, bir cihazın prototipten mobil uygulama kontrollü nihai ürüne dönüşmesini yalnızca bir haftaya indiriyor. Türkiye, Almanya ve Özbekistan’daki sunucuları üzerinden hizmet veren şirket, herhangi bir bulut sağlayıcısından yönetilen servis almadan tüm altyapıyı kendi bünyesinde yönetiyor.

Bağlı cihaz sayısındaki artış, altyapı talebini körüklüyor

Dünya genelinde dijital dönüşümün hızlanması, IoT platformlarına olan talebi her geçen yıl artırıyor. Üretimden enerjiye, akıllı binalardan lojistiğe kadar pek çok sektör, sahadaki cihazlardan gelen veriyi anlık olarak işlemek istiyor. Bu ihtiyaç, yüksek hacimli mesaj trafiğini düşük gecikmeyle yönetebilen haberleşme altyapılarını ön plana çıkarıyor. Bulut tabanlı dağıtım modelinin pazara hâkim olması, işletmelerin sabit yatırım yerine ölçeklenebilir hizmet modellerini tercih ettiğini gösteriyor. Küresel devlerin yoğunlaştığı platform pazarında, endüstriyel protokollere ve bölgesel altyapı şartlarına uyum sağlayabilen çözümler farklılaşıyor. Analistler, önümüzdeki dönemde yapay zekâ destekli veri işlemenin bu talebi daha da derinleştireceğini öngörüyor. Böylece haberleşme altyapısı, akıllı cihaz ekosisteminin görünmeyen ama vazgeçilmez omurgası haline geliyor.

“Her bölgeye daha düşük gecikmeyle ulaşmak en büyük hedefimiz”

2019’dan bu yana endüstriyel IoT alanında faaliyet gösteren Iotmer, IoT ekosisteminde donanım üreticileri için karmaşık altyapı süreçlerini basitleştiren bir bulut bilişim ve IoT platformu olarak konumlanıyor. Toplamda 60 yılı aşkın mühendislik deneyimine sahip ekibiyle, saniyede 1 milyon mesaj işleyebilen ve 100 binden fazla insanın gündelik yaşamına dokunan bir altyapıyı yönetiyor. Şirketin gelecek vizyonunu Kurucu Ortak Kürşad Altanaktardı.

Altan, Iotmer’in küresel operasyon ağını genişletmeye odaklandığını belirtiyor: “Bugün Türkiye, Almanya ve Özbekistan’daki noktalarımızla hizmet veriyoruz; kısa vadede Ortadoğu, Amerika ve Rusya’da yeni pop noktalarımızı devreye almayı hedefliyoruz. Amacımız, her bölgedeki yerel IoT ihtiyaçlarına daha düşük gecikme süreleriyle cevap vermek.” Şirket bugün, sektöründe öncü kartlı geçiş firmalarından enerji izleme platformlarına ve kendi kiosk altyapısı Fotomer’e kadar farklı sektörlerdeki iş ortaklarına hizmet veriyor. Ar-Ge yatırımı yükünü ortadan kaldıran cihaz bazlı iş modeliyle Iotmer, üreticilerin donanım ve yazılıma odaklanmasını, bağlantı ve veri yönetimi yükünü ise kendisine devretmesini sağlıyor. Şirket, MQTT tabanlı haberleşme altyapısı, cihaz yönetimi ve bulut bağlantısı gerektiren IoT projelerinde üreticilere platform hizmeti sunuyor.