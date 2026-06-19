Bitlo ile Ripple arasındaki Ripple USD anlaşması

Anlaşma kapsamında Bitlo, Ripple’ın ABD doları destekli stabil kripto varlığı Ripple USD’yi (RLUSD) Türkiye pazarına taşıyacak. Bitlo’da listelenen Türkiye merkezli stabil kripto varlık USD Token (USDOT) da birebir oranda RLUSD’ye dönüştürülecek.

Bitlo kullanıcılarının hesabına RLUSD tanımlanacak

Bitlo’daki USDOT bakiyelerinin uluslararası bir kripto varlık olan RLUSD’ye dönüştürülmesi süreci otomatik olarak gerçekleşecek. USDOT sahibi Bitlo kullanıcılarının hesabına, hiçbir ek işlem yapmalarına gerek kalmadan RLUSD tanımlanacak. USDOT bakiyeleri ise blokzincir üzerinde yakılarak dolaşımdan çıkarılacak.

Böylece, Türkiye’de ihraç edilen bir stabil kripto varlık ilk kez küresel kripto ekosistemine entegre edilecek.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bitlo CEO’su Mustafa Alpay, “Ripple ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, yerel ihtiyaçlara küresel bir vizyonla yaklaşımımızın önemli bir göstergesidir” dedi.

RLUSD, 3 ayrı paritede listeleniyor

Bitlo, Ripple’ın ABD dolarıyla desteklenen stabil kripto varlığı RLUSD’yi alım satım işlemlerine hemen açacak. RLUSD, Bitlo’da Türk lirası, XRP ve USDT paritelerinde listeleyecek. Bitlo kullanıcıları, RLUSD/TRY, RLUSD/XRP ve RLUSD/USDT alım satımı yapabilecek.

Ripple ile kurduğu bu iş birliğiyle birlikte Bitlo, küresel kripto ekosisteminin en başarılı ürünlerini Türk yatırımcılarla buluşturmaya devam ediyor. Bitlo, yakın zamanda, Türkiye’deki en avantajlı oranlarla staking hizmetini de başlatmıştı.

Bitlo, 2018’den beri hizmet veriyor

Bitlo, 2018’den beri Türkiye’nin kripto varlıklar sektöründe faaliyet gösteriyor. Bitcoin’den Ether’e en popüler kripto varlıkları kullanıcılarıyla buluşturan Bitlo, yenilikçi ürün ve özellikleriyle fark yaratıyor.

Bitlo’da bugün 280’den fazla kripto varlık çifti işlem görüyor. Şikayetvar A.C.E. Ödülleri’nde 4 sene üst üste “Kusursuz Müşteri Deneyimi Ödülü” alan ve kullanıcılarına 7/24 canlı destek sunan Bitlo, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) faaliyet izni çerçevesinde hizmet veriyor.