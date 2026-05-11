BiBuçuk Caddebostan 25. yılını özel bir davetle kutladı

İSTANBUL — Yüksek maliyetler, değişen tüketici alışkanlıkları ve artan rekabet nedeniyle restoran ömürlerinin giderek kısaldığı İstanbul yeme-içme sektöründe, BiBuçuk Caddebostan 25. yılını geride bıraktı. Bağdat Caddesi’nin köklü gastropub markası, 28 Nisan Salı akşamı Harbiyiyorum işbirliğiyle düzenlenen özel davette iş, basın ve gastronomi dünyasını bir araya getirdi.

Etkinliğe çok sayıda basın mensubu, influencer, tedarikçi firma temsilcisi, iş ortağı, sektör profesyoneli ve markanın uzun yıllardır müdavimi olan davetliler katıldı. Yüzlerce kişinin yer aldığı gece, BiBuçuk’un çeyrek asırlık marka yolculuğunun önemli dönüm noktalarından biri olarak dikkat çekti.

Canlı müzik performansı ile başlayan organizasyon, ilerleyen saatlerde DJ performansıyla devam ederken; 25. yıl pastasının kesimi, kurucuların konuşmaları ve markanın yenilenen menüsünün tanıtımı gecenin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Şehrin hafızasında kalıcı bir yeri var

İstanbul, son yıllarda yeni nesil restoran yatırımlarının en yoğun görüldüğü şehirlerden biri olurken, yüksek sirkülasyon nedeniyle aynı hızda mekan kapanışlarının da yaşandığı bir kulvara dönüştü. Bu hareketli tabloda BiBuçuk Caddebostan, 25 yıldır çizgisini koruyarak ayakta kalan ender yeme-içme markaları arasında yer alıyor.

Özellikle gastropub konseptini İstanbul’da uzun yıllardır istikrarlı biçimde sürdüren marka; mutfak standardı, servis kalitesi ve müdavim kitlesiyle şehrin gastronomik hafızasında kalıcı bir yer edinmiş durumda.

BiBuçuk Caddebostan’ın kurucuları Hakan Akalın ve Devrim Sirmen, gece boyunca yaptıkları konuşmalarda markanın yalnızca bir restoran değil, yıllar içinde dostlukların kurulduğu ve nesillerin buluştuğu bir yaşam alanına dönüştüğünü ifade etti.

25. yıla özel menü

BiBuçuk Caddebostan, 25. yılına özel olarak menüsünde de yeniliğe gitti. Şef Elif Edes ile birlikte hazırlanan yeni menüde, Bowl kase yemekleri, hafif ve dengeli yeni salata seçenekleri ile özel olarak geliştirilen “Acısıyla Tatlısıyla” isimli çikolatalı San Sebastian cheesecake yer aldı ve davetlilere tanıtıldı. 25. yıla ithafen hazırlanan bu özel tatlı, markanın yıllar içinde yaşadığı inişli çıkışlı yolculuğa sembolik bir gönderme niteliği taşıyor.

Yenilenen menüyle birlikte BiBuçuk, klasik müdavim lezzetlerini korurken, güncel şehir yaşamına uygun daha hafif ve alternatifli tabaklarla mutfak çizgisini genişletmiş oldu.

İmza lezzetleriyle ayrışıyor

BiBuçuk’un 25 yıldır değişmeyen en önemli marka gücü, imza lezzetleri olarak öne çıkıyor. Özellikle kömür ateşinde pişirilen ızgara kanat, kendine özgü sos karakteriyle hazırlanan Buffalo Wings, özel tarif köftesiyle hazırlanan BiBuçuk Burger ve pub kültürünün vazgeçilmezi atıştırmalık tabaklar, markanın en çok tercih edilen ürünleri arasında bulunuyor.

BiBuçuk, ızgara kanadı menüsünde ana imza ürün olarak konumlandıran ender pub markalarından biri olarak dikkat çekerken, Buffalo Wings yorumuyla da yıllardır sadık bir müdavim kitlesini elinde tutuyor. Mutfak tarafındaki bu istikrar; dünya biraları, klasik kokteyller ve güçlü bar servisiyle desteklenerek markanın gastropub kimliğini tamamlıyor.

Sezonun dikkat çeken gastronomi buluşması

Türkiye’nin önde gelen gastronomi yayın platformlarından Harbiyiyorum işbirliğiyle gerçekleştirilen 25. yıl daveti, aynı zamanda sezonun dikkat çeken gastronomi buluşmalarından biri oldu. Sosyal medya içerik üreticileri, gastronomi yazarları, influencerlar, marka temsilcileri ve iş dünyasından davetlilerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte BiBuçuk, yalnızca bir restoran değil; İstanbul sosyal yaşamının kalıcı buluşma adreslerinden biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

Geceye damga vuran açıklama ise markanın çeyrek asırlık yolculuğunu özetleyen şu söz oldu: “25 yıl boyunca sadece yemek satmadık, İstanbul’un hafızasına girdik.” BiBuçuk Caddebostan’ın Kurucuları Hakan Akalın ve Devrim Sirmen, geceye ilişkin değerlendirmelerinde şu ifadeleri kullandı:

“BiBuçuk olarak 25 yıldır yalnızca yemek sunan bir marka olmanın çok ötesine geçerek, insanların kendini rahat hissettiği, dostlukların kurulduğu, kutlamaların yapıldığı bir buluşma noktası oluşturduk. Bugün burada geçmişten bugüne bu hikâyeye ortak olan yüzlerce dostumuzu görmek bizim için en büyük gurur.”

Yirmi beşinci yıl kutlamasıyla birlikte BiBuçuk Caddebostan, yenilenen menüsü, güncellenen gastropub yaklaşımı ve güçlü müdavim kitlesiyle yeni döneme iddialı bir giriş yaptı. Çeyrek asırdır hizmet veren marka, önümüzdeki dönemde yeni gastronomik dokunuşlar, özel etkinlikler ve marka işbirlikleriyle İstanbul’un yeme-içme hayatındaki güçlü konumunu pekiştirmeyi hedefliyor.

BiBuçuk Caddebostan Hakkında

BiBuçuk Caddebostan, 2000 yılından bu yana İstanbul’un yeme-içme hayatında gastropub konseptiyle hizmet veren köklü bir restoran markasıdır. Özellikle signature ızgara kanatları, Buffalo Wings çeşitleri, burgerleri, zengin atıştırmalıkları ve güçlü bar menüsüyle geniş bir müdavim kitlesine sahip. Sıcak atmosferi, istikrarlı mutfak standardı ve misafirperver hizmet anlayışıyla Bağdat Caddesi’nin kalıcı buluşma noktalarından biri olarak öne çıkıyor.