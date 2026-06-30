Bellona'dan Türkiye Genelinde Büyüme Vurgusu

Türkiye mobilya sektörünün güçlü ve köklü markalarından Bellona, bayi ağını genişletme hedefi doğrultusunda yatırımlarına devam ediyor. Anadolu Güçbirliği Holding çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Bellona, geçtiğimiz hafta Akdeniz Bölgesi'nde 3 gün içerisinde 6 yeni bayi açılışı gerçekleştirerek bölgedeki varlığını daha da güçlendirdi.

Türkiye'nin 81 ilinde büyüyen mağaza ağıyla tüketicilerine ulaşan Bellona, yeni bayi açılışlarıyla hem markanın erişilebilirliğini artırıyor hem de bulunduğu bölgelerde istihdama, ticarete ve yerel ekonomiye katkı sağlamaya devam ediyor. Akdeniz Bölgesi'nde gerçekleştirilen açılışlar; kamu protokolü, yerel yönetim temsilcileri, iş dünyası, Anadolu Güçbirliği Holding yönetimi, Bellona yöneticileri, ana bayiler, bayiler, iş ortakları ve çok sayıda vatandaşın yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Bellona'nın büyüme yolculuğunda önemli bir adım olarak değerlendirilen bayi açılışlarında, Anadolu Güçbirliği Holding yönetimi de tüm süreçlerde yer alarak markanın sahadaki büyümesine güçlü destek verdi. Holding yönetiminin açılışlara katılımı, Bellona'nın yeni dönem büyüme stratejisinde bayi yapılanmasına ve bayilik taleplerine verilen önemi bir kez daha ortaya koydu.

Bellona Pazarlama Direktörü Volkan YÜCEDAĞ, markanın Türkiye genelinde büyüme hedeflerini kararlılıkla ve hızla sürdürdüğünü belirterek şu değerlendirmelerde bulundu: "Bellona olarak güçlü üretim altyapımız, yaygın bayi ağımız, tasarım ve inovasyon ekinimiz ile tüketicilerimizden aldığımız güvenle büyümeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta Akdeniz Bölgesi'nde 3 gün içerisinde 6 yeni bayi açılışı gerçekleştirdik. Bu açılışlar, yalnızca yeni mağazalarımızın kapılarını açmak anlamına gelmiyor; aynı zamanda Bellona markasının Türkiye'nin dört bir yanında daha fazla tüketiciyle buluşması, yeni istihdam alanları oluşturması ve bölgesel ekonomiye katkı sağlaması anlamına geliyor."

Volkan YÜCEDAĞ, Bellona'nın Türkiye'nin 81 ilinde büyüyen yapısıyla güçlü bir marka erişimine sahip olduğunu vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'nin 81 ilinde tüketicilerimizle buluşan güçlü bir bayi yapılanmasına sahibiz. Önümüzdeki dönemde bu ağı daha da genişletmek, doğru lokasyonlarda yeni yatırımcılarımızla bir araya gelmek ve Bellona kalitesini daha fazla noktaya ulaştırmak en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bayilerimiz, bizim sahadaki en güçlü temsilcilerimizdir. Bu nedenle bayi süreçlerimizi daha da güçlendirmeye, iş ortaklarımızı desteklemeye ve yeni bayilik taleplerini titizlikle değerlendirmeye devam edeceğiz." dedi.

Bellona, bayilerine yalnızca güçlü bir marka çatısı altında faaliyet gösterme imkânı sunmakla kalmıyor; mağaza açılış süreçlerinden satış operasyonlarına, pazarlama desteğinden ürün tedarik süreçlerine kadar kapsamlı bir iş ortaklığı modeli sağlıyor. Bu yaklaşım sayesinde Bellona, hem mevcut bayileriyle bağlarını güçlendirmeyi hem de yeni yatırımcılarla büyüme yolculuğunu sürdürmeyi hedefliyor.

Bellona, Türkiye genelinde bayi yapılanmasını daha da güçlendirmek amacıyla yeni yatırımcılarla buluşmaya devam edecek. Marka, bayilik taleplerini değerlendirirken lokasyon gücü, yatırım potansiyeli, bölgesel ihtiyaçlar ve sürdürülebilir iş ortaklığı yapısını ön planda tutacak.

Bellona, yaşam alanlarına konfor, kalite ve estetik kazandıran yenilikçi trendleri belirleyen geniş ürün gamıyla Türkiye mobilya sektörünün güçlü markaları arasında yer almaktadır. Anadolu Güçbirliği Holding çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Bellona; güçlü üretim altyapısı, yaygın bayi ağı, müşteri odaklı hizmet anlayışı ve yenilikçi tasarımlarıyla Türkiye'de ve uluslararası pazarlarda büyümesini sürdürmektedir.