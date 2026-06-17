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Halk TV Spor Zidane Dünya Kupası'na damga vurdu: Pakistan ayakta

Zidane Dünya Kupası'na damga vurdu: Pakistan ayakta

2026 Dünya Kupası'nda Irak'ın Norveç'e 4-1 yenildiği maçın sonucu kadar, 59. dakikada yaşanan bir oyuncu değişikliği de tarihe geçti. Pakistan ayağa kalktı.

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Mirza Şeker
Mirza Şeker Editör
Zidane Dünya Kupası'na damga vurdu: Pakistan ayakta

Dünya Kupası'nda Pakistan adına tarihe geçen bir an yaşandı.

Manchester doğumlu Iraklı orta saha oyuncusu Zidane Iqbal, oyuna girerek erkekler Dünya Kupası tarihinde forma giyen ilk Pakistan kökenli futbolcu oldu. Babası Pakistanlı, annesi Iraklı olan genç oyuncu, milyonlarca Pakistanlı futbolsever için sembolik bir eşiği aşmış oldu.

Zidane Dünya Kupası'na damga vurdu: Pakistan ayakta - Resim : 1

Henüz 23 yaşındaki Iqbal'in hikâyesi de dikkat çekici. Dokuz yaşında Manchester United altyapısına katılan futbolcu, 2021'de Şampiyonlar Ligi'nde forma giyerek kulübün ilk Britanyalı Güney Asyalı oyuncularından biri olmuştu. Daha sonra Hollanda ekibi FC Utrecht'e transfer olan Iqbal, milli takım tercihini Irak'tan yana kullandı.

PAKİSTAN AYAKTA

Pakistan'ın Dünya Kupası geçmişi bulunmuyor. Bu nedenle Iqbal'in sahaya çıkışı, ülkede "Dünya Kupası'ndaki ilk Pakistanlı" olarak büyük yankı uyandırdı. Birçok Pakistanlı medya kuruluşu bu anı tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendirdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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