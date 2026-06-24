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Zeynep'ten çok güzel haber: 24 yaşında artık dünyanın gözü onda

Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Eastbourne Açık'ta çeyrek finale çıktı. Dünya sıralamasında 54. sıraya çıkarak rekor kıran Zeynep'in gözü şimdi yarı finalde.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Zeynep'ten çok güzel haber: 24 yaşında artık dünyanın gözü onda - Fotoğraf: 1
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Milli tenisçimiz Zeynep Yılmaz, harikalar yaratıp gururumuz olmaya devam ediyor. Zeynep, İngiltere'nin Eastbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki ilk tur maçında klasmanın 86 numarası Dart ile karşılaştı.

Zeynep'ten çok güzel haber: 24 yaşında artık dünyanın gözü onda - Fotoğraf: 2
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Elemelerden ana tabloya yükselen Zeynep, korttan 2-1 (4-6, 6-2, 7-5) galip ayrılarak WTA 250 düzeyindeki organizasyonda tur atladı.

Zeynep'ten çok güzel haber: 24 yaşında artık dünyanın gözü onda - Fotoğraf: 3
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Zeynep, 2. turda Çek rakibi Sara Bejlek işle eşleşti. Zeynep'in, İngiltere'nin Eastbourne kentindeki turnuvada karşılaşacağı klasmanın 45 numarası Bejlek, sakatlığı sebebiyle korta çıkamadı.

Zeynep'ten çok güzel haber: 24 yaşında artık dünyanın gözü onda - Fotoğraf: 4
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Hükmen galip gelen Zeynep, WTA 250 düzeyindeki organizasyonda adını çeyrek finale yazdırdı.

Zeynep'ten çok güzel haber: 24 yaşında artık dünyanın gözü onda - Fotoğraf: 5
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Milli tenisçi, sonraki turda 3 numaralı seribaşı Jelena Ostapenko ile Panna Udvardy arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.

Zeynep'ten çok güzel haber: 24 yaşında artık dünyanın gözü onda - Fotoğraf: 6
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, bu turnuva öncesi kadınlar dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 54'üncülüğe yükselmişti.

Zeynep'ten çok güzel haber: 24 yaşında artık dünyanın gözü onda - Fotoğraf: 7
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Bundan önceki son katıldığı organizasyon olan WTA 250 düzeyindeki Nottingham Açık'ta 2. tura çıkan 24 yaşındaki sporcu, kariyer rekorunu kırmıştı.

Zeynep'ten çok güzel haber: 24 yaşında artık dünyanın gözü onda - Fotoğraf: 8
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Dünya sıralamasında en iyi dereceye sahip Türk tenisçi ünvanının sahibi Zeynep, rekorunu geliştirerek 54'üncü sıraya yerleşmişti.

Zeynep Sönmez Tenis
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