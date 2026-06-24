Zeynep'ten çok güzel haber: 24 yaşında artık dünyanın gözü onda
Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Eastbourne Açık'ta çeyrek finale çıktı. Dünya sıralamasında 54. sıraya çıkarak rekor kıran Zeynep'in gözü şimdi yarı finalde.
Milli tenisçimiz Zeynep Yılmaz, harikalar yaratıp gururumuz olmaya devam ediyor. Zeynep, İngiltere'nin Eastbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki ilk tur maçında klasmanın 86 numarası Dart ile karşılaştı.
Elemelerden ana tabloya yükselen Zeynep, korttan 2-1 (4-6, 6-2, 7-5) galip ayrılarak WTA 250 düzeyindeki organizasyonda tur atladı.
Zeynep, 2. turda Çek rakibi Sara Bejlek işle eşleşti. Zeynep'in, İngiltere'nin Eastbourne kentindeki turnuvada karşılaşacağı klasmanın 45 numarası Bejlek, sakatlığı sebebiyle korta çıkamadı.
Hükmen galip gelen Zeynep, WTA 250 düzeyindeki organizasyonda adını çeyrek finale yazdırdı.
Milli tenisçi, sonraki turda 3 numaralı seribaşı Jelena Ostapenko ile Panna Udvardy arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, bu turnuva öncesi kadınlar dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 54'üncülüğe yükselmişti.
Bundan önceki son katıldığı organizasyon olan WTA 250 düzeyindeki Nottingham Açık'ta 2. tura çıkan 24 yaşındaki sporcu, kariyer rekorunu kırmıştı.
Dünya sıralamasında en iyi dereceye sahip Türk tenisçi ünvanının sahibi Zeynep, rekorunu geliştirerek 54'üncü sıraya yerleşmişti.