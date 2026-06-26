Zeynep Sönmez'in Wimbledon'daki rakibi belli oldu: Ballı eşleşme geldi

Wimbledon Tenis Turnuvası'na ana tablodan katılacak Zeynep Sönmez'in ilk turdaki rakibi belli oldu.

DÜNYA 29 NUMARASI ANN Lİ İLE EŞLEŞTİ

İngiltere'nin başkenti Londra'daki sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvasında mücadele edecek dünya sıralamasının 54. basamağındaki Zeynep, ilk turda dünya 29 numarası Ann Li (ABD) ile eşleşti.

DAHA ÖNCE OYNANAN 2 MAÇI ZEYNEP SÖNMEZ KAZANDI

Zeynep, 28 numaralı seribaşı Ann Li ile daha önce Merida Açık Tenis Turnuvası'nda oynadığı iki maçı da kazandı.

AVUSTRALYA AÇIK'TA ÜÇÜNCÜ TURA KADAR ÇIKTI

Bu sezon tek kadınlar kategorisinde Avustralya Açık'ta 3. tura çıkan Zeynep, Fransa Açık'a ise ilk turda veda etti.

29 HAZİRAN'DA BAŞLADI

Wimbledon Tenis Turnuvası, 29 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. (AA)