Zeynep Sönmez'den tarihi başarı: Daha önce görülmedi
Milli tenisçi Zeynep Sönmez WTA tek kadınlar sıralamasında 48. sıraya yükselerek rekor kırdı.
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 48'inciliğe yükseldi.
Zeynep, Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) güncellenen klasman listesinde 3 basamak yukarı çıktı.
İLK TÜRK TENİSÇİ OLDU
Dünya sıralamasında en iyi dereceye sahip Türk tenisçi ünvanının sahibi Zeynep, kariyer rekorunu geliştirerek 48'inci sıraya yerleşti.
Zeynep Sönmez böylece dünya sıralamasında ilk 50'ye giren ilk Türk tenisçi oldu.
WİMBLEDON'A 2. TURDA VEDA ETTİ
Son olarak İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Wimbledon'da mücadele eden Zeynep Sönmez ikinci turda ABD'li rakibi Claire Liu'ya 7-5 ve 6-3'lük setler sonucunda 2-0 mağlup oldu.
AVUSTRALYA AÇIK'TA 3. TUR GÖRDÜ
Milli tenisçi sezona Avustralya Açık'ta 3. tura yükselme başarısı göstermişti.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi