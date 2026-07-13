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Halk TV Spor Zeynep Sönmez'den tarihi başarı: Daha önce görülmedi

Zeynep Sönmez'den tarihi başarı: Daha önce görülmedi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez WTA tek kadınlar sıralamasında 48. sıraya yükselerek rekor kırdı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Zeynep Sönmez'den tarihi başarı: Daha önce görülmedi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 48'inciliğe yükseldi.

Zeynep, Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) güncellenen klasman listesinde 3 basamak yukarı çıktı.

İLK TÜRK TENİSÇİ OLDU

Dünya sıralamasında en iyi dereceye sahip Türk tenisçi ünvanının sahibi Zeynep, kariyer rekorunu geliştirerek 48'inci sıraya yerleşti.

Zeynep Sönmez böylece dünya sıralamasında ilk 50'ye giren ilk Türk tenisçi oldu.

WİMBLEDON'A 2. TURDA VEDA ETTİ

Son olarak İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Wimbledon'da mücadele eden Zeynep Sönmez ikinci turda ABD'li rakibi Claire Liu'ya 7-5 ve 6-3'lük setler sonucunda 2-0 mağlup oldu.

AVUSTRALYA AÇIK'TA 3. TUR GÖRDÜ

Milli tenisçi sezona Avustralya Açık'ta 3. tura yükselme başarısı göstermişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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