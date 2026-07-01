Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Wimbledon tek kadınlar ikinci tur maçında ABD'li Claire Liu'ya 1 saat 29 dakika süren zorlu karşılaşmada 2-0 yenilerek turnuvaya havlu attı.

İLK SETTE ZORLU MÜCADELE

42 dakika süren ilk sette mücadele oldukça çekişmeli geçti. Sönmez rakibine ilk seti 5-7 kaybetti.

İKİNCİ SETTE DİRENİŞ KIRILDI

İkinci sette 3-1 geriye düşen Zeynep Sönmez, 5. oyunda 40-0'dan geri dönüşle skoru defalarca berabere getirdi. Ancak 5 kez eşitliği yakalamasına rağmen kritik oyunu kaybederek skor 1-4 oldu. Claire Liu ikinci seti de 6-3 alarak üçüncü tura yükseldi.

GEÇEN YILIN GERİSİNDE KALDI

24 yaşındaki milli raketimiz geçen sezon Wimbledon'da üçüncü tura kadar yükselmişti. Bu yıl ise bir tur geride kalarak turnuvadan erken ayrılmak zorunda kaldı.

İLK TURDA ZORU BAŞARMIŞTI

Sporcumuz, tek kadınlar ilk tur maçında 28 numaralı seribaşı Ann Li’yi 2-1 yenmişti.