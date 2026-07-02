Zeynep Sönmez yasağı karpuzla deldi

Wimbledon'da ikinci turda elenen milli tenisçi Zeynep Sönmez, turnuva kurallarına ilişkin sert bir eleştiri yöneltti.

Sönmez, uluslararası organizasyonlarda Filistin'e destek amacıyla ülke bayrağına izin verilmediğini açıklarken kuralların çifte standart içerdiğini savundu.

KARPUZ RAKETİNDE, KURAL DIŞARIDA

Sönmez, yasak karşısında pratik bir yol bulduğunu da açıkladı. "Titreşim önleyiciyi takabiliyorum, ona bir şey diyemiyorlar. Ben de karpuz simgesini raketime takıyorum" diyen milli tenisçi, sembolü ekipmanına dolaylı yoldan taşıdığını ifade etti.

"UKRAYNA BAYRAĞINA İZİN VAR, FİLİSTİN'E YOK"

Sönmez'in en sert tepkisi ise iki farklı ülkeye yönelik uygulama farkına yönelikti. "Ukrayna bayrağına izin veriliyor ama Filistin'e izin verilmiyor" diyen milli sporcu, turnuva otoritelerinin siyasi semboller konusunda tutarsız davrandığını öne sürdü.

SPORDA FİLİSTİN TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Karpuz motifi, son dönemde uluslararası spor organizasyonlarında Filistin'e destek sembolü olarak giderek daha fazla kullanılıyor. Bazı sporcuların bu sembolü ekipmanlarında dolaylı yollarla taşıması, tenis başta olmak üzere pek çok branşta tartışma konusu olmaya devam ediyor.