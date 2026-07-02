Halk TV Spor Zeynep Sönmez Wimbledon'a veda etti: Hareketiyle en çok konuşulan isim oldu

Zeynep Sönmez Wimbledon'a veda etti: Hareketiyle en çok konuşulan isim oldu Zeynep Sönmez ile İspanyol partneri Jessica Bouzas Maneiro Wimbledon çift kadınlar ilk turunda Aoyama ile Liang'a mağlup oldu. Öte yandan Zeynep Sönmez, Filistin çıkışıyla Wimbledon'ın en çok konuşulan ve destek gören ismi oldu.