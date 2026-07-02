Zeynep Sönmez Wimbledon'a veda etti: Hareketiyle en çok konuşulan isim oldu
Zeynep Sönmez ile İspanyol partneri Jessica Bouzas Maneiro Wimbledon çift kadınlar ilk turunda Aoyama ile Liang'a mağlup oldu. Öte yandan Zeynep Sönmez, Filistin çıkışıyla Wimbledon'ın en çok konuşulan ve destek gören ismi oldu.
Zeynep Sönmez ile İspanyol partneri Jessica Bouzas Maneiro, Wimbledon Tenis Turnuvası'ndaki çift kadınlar ilk tur maçına çıktı.
ÇİFTLER MAÇINI KAYBETTİLER
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam turnuvasında Zeynep Sönmez ve Jessica Bouzas Maneiro çiftlerdeki ilk tur maçında 13 numaralı seribaşları Japon Aoyama ile Tayvanlı Liang'ın karşısına çıktı.
Zeynep Sönmez ile partneri Bouzas Maneiro, mücadeleyi 2-1 (7-5, 2-6, 2-6) kaybederek turnuvadan elendi.
TEKLERDE İKİNCİ TURDA ELENDİ
Milli tenisçimiz, Wimbledon tek kadınlar ikinci turunda ise Claire Liu'ya 7-5 ve 6-3'lük setlerle mağlup olmuştu.
FİLİSTİN ÇIKIŞI TAKDİR TOPLADI
Öte yandan Zeynep Sönmez, Filistin çıkışı ile Wimbledon'a damga vurdu. Sönmez, Filistin Bayrağı broşunun yasaklanması üzerine raketine karpuz desenli titreşim önleyici takarak yasağı aşmanın bir yolunu buldu. Sönmez'in Filistin'e desteği büyük takdir topladı.