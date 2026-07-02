Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Zeynep Sönmez Wimbledon'a veda etti: Hareketiyle en çok konuşulan isim oldu

Zeynep Sönmez Wimbledon'a veda etti: Hareketiyle en çok konuşulan isim oldu

Zeynep Sönmez ile İspanyol partneri Jessica Bouzas Maneiro Wimbledon çift kadınlar ilk turunda Aoyama ile Liang'a mağlup oldu. Öte yandan Zeynep Sönmez, Filistin çıkışıyla Wimbledon'ın en çok konuşulan ve destek gören ismi oldu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Zeynep Sönmez Wimbledon'a veda etti: Hareketiyle en çok konuşulan isim oldu

Zeynep Sönmez ile İspanyol partneri Jessica Bouzas Maneiro, Wimbledon Tenis Turnuvası'ndaki çift kadınlar ilk tur maçına çıktı.

ÇİFTLER MAÇINI KAYBETTİLER

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam turnuvasında Zeynep Sönmez ve Jessica Bouzas Maneiro çiftlerdeki ilk tur maçında 13 numaralı seribaşları Japon Aoyama ile Tayvanlı Liang'ın karşısına çıktı.

Zeynep Sönmez ile partneri Bouzas Maneiro, mücadeleyi 2-1 (7-5, 2-6, 2-6) kaybederek turnuvadan elendi.

TEKLERDE İKİNCİ TURDA ELENDİ

Milli tenisçimiz, Wimbledon tek kadınlar ikinci turunda ise Claire Liu'ya 7-5 ve 6-3'lük setlerle mağlup olmuştu.

FİLİSTİN ÇIKIŞI TAKDİR TOPLADI

Öte yandan Zeynep Sönmez, Filistin çıkışı ile Wimbledon'a damga vurdu. Sönmez, Filistin Bayrağı broşunun yasaklanması üzerine raketine karpuz desenli titreşim önleyici takarak yasağı aşmanın bir yolunu buldu. Sönmez'in Filistin'e desteği büyük takdir topladı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Zeynep Sönmez Tenis
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro